Vincent Strohbach: Lettre à ma fille, 5) Utopies

La revue des blogs Gorgui Ndoye: Femme : Je te dirai ! Bernard Comoli: "Trading Paradise". Thierry Apothéloz: On pédale dans la semoule… Edmée Cuttat: Lobbyiste de choc dans "Miss Sloane". Didier Bonny: "Patients": résolument optimiste. Cédric Segapelli : Le Blues De La Harpie Plus...

La revue des blogs Jean-Noël Cuénod: Fillon Penelope et MétéoFrance. Sylvain Thévoz: La lutte des égos est une impasse. Manuel Alonso Unica: La retraite à cinq minutes de la mort. Daniel Warner: The Tweet Too Far? Hélène Richard-Favre: Villepin, BFMTV et lui Plus...