Thierry Apothéloz: Avoir le droit. Et le savoir

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Avoir le droit. Et le savoir

Thierry Apothéloz: La Tribune de Genève s’est fait l’écho de la récente mesure qu’a mise en œuvre la Ville de Vernier en matière d’information sociale. Nous avons en effet envoyé à chaque foyer, par le biais du journal communal, un petit flyer explicatif qui résume les principaux éléments juridiques à connaître lorsqu’on est locataire de son logement. Beaucoup de personnes se posent des questions à ce sujet. Or, le droit du bail est un sujet complexe, sur lequel finalement peu de gens s’y retrouvent. Par cette démarche – dans une ville qui compte près de 90% de locataires – Vernier souhaitait mettre à disposition de ses habitants une information claire, juste et utile au sujet des questions générales sur le logement. Cette démarche est la première d’une longue série que nous envisageons afin de répondre au besoin de plus en plus important qu’ont les personnes de pouvoir connaître et utiliser les droits – et parfois aussi les devoirs – qui sont les leurs dans notre société aux arcanes juridiques si complexes. (...) Il n’y a aucune fatalité à accepter que, dans un pays aussi riche que le nôtre, l’accès aux droits les plus élémentaires soit encore entravé pour une grande partie de la population. (...)

Le mot le plus important dans votre vie

Jean-Dominique Michel et Mark Robert Waldman: Fermez ensuite les yeux et demandez-vous : « Quelle est la valeur fondamentale la plus importante pour moi ? » Gardez les yeux fermés pendant au moins une minute et écoutez cette petite voix intérieure qui murmure en permanence à l’arrière-plan de votre conscience. Cherchez un simple mot qui reflète avec acuité cette valeur, une valeur qui donne à votre vie un sentiment de sens et de direction. (...) Demandez-vous encore une fois : « Quelle est la valeur fondamentale la plus importante pour moi ? » Ecrivez les mots additionnels qui se seront présentés (...) Chaque année, depuis 2008, cet exercice est proposé aux managers en formation dans le cadre de l’Executive MBA de l’Université Loyola Marymount à Los Angeles. Ces dirigeants suroccupés sont invités à faire cet exercice pendant dix jours, en y consacrant une ou deux minutes chaque matin. Le résultat ? Nonante pour cent d’entre eux font état d’une réduction significative de leur niveau de stress tout au long de la journée, avec comme conséquence une productivité et un plaisir à travailler accrus. (...) La recherche montre que lorsque vous adhérez consciemment à vos valeurs, vous serez perçu par vos interlocuteurs comme étant plus empathique (...) Notre suggestion : posez la question « Quelles sont les valeurs fondamentales les plus importantes pour toi ? » aux membres de votre famille et à vos amis. Et voyez comment ils répondent…

La déclaration de François Fillon

John Goetelen: (...) On peut penser, sans être spécialiste, que l’empressement du Parquet et les fuites organisées sont destinés à abattre le candidat. Sans compter le moment où cette ancienne affaire a été révélée: il ne peut y avoir de hasard. De plus le 15 mars est deux jours avant la fin du délai de dépôt des candidatures. S’il est mis en examen à cette date il sera trop tard pour le remplacer. Lui-même et son parti seraient pénalisés. Sauf s’il sait en faire bon usage. Le tribunal médiatique est un bon moyen de remplacer la peine de mort. Mais il peut aussi être retourné si François Fillon arrive à reprendre la main. Il semble qu’il ait compris cette stratégie et qu’il la mettre en oeuvre depuis ce matin. (...) Personnellement j’en viens aussi à le penser: cette vraie-fausse affaire, qu’on aurait pu sortir il y a cinq ans, sent la chasse à courre. Fanfrelande – s’il est derrière, mais qui d’autre sinon lui? – aura fait oeuvre de nuisance jusqu’au bout…

Après les signatures, au tour du quorum?

Didier Bonny: Le Grand Conseil a donc finalement décidé la semaine dernière d’abaisser le nombre de signatures à récolter pour les initiatives et les référendums adoptant une loi proposée par Ensemble à gauche et le MCG et soutenue par les Verts et les socialistes. (...) Mais le Grand Conseil ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, car si renforcer les droits populaires au moyen des initiatives et référendums, c’est bien, il faudrait également le faire en augmentant la représentation des sensibilités politiques au sein du parlement. Et pour y arriver, il faut baisser le quorum (l’idéal étant qu’il y en ait pas du tout, mais à l’idéal nul n’est tenu…) qui est malheureusement resté fixé à 7% dans la nouvelle Constitution. Il a été question au cours des débats de mettre la barre à 5%, ce qui est déjà élevé, mais la majorité ne l’a pas voulu pour éviter de perdre du pouvoir. (...)

Le parcours hors norme d'un sulfureux photographe

Edmée Cuttat: « J’ai toujours été fasciné par l’idée d’illustrer la sexualité comme personne de l’avait fait auparavant ». Pour Robert Mapplethorpe, le sexe est partout dans la vie et dans les choses. Un pénis et une fleur c’est la même chose. Il a ainsi fait du sexe et de sa pratique le cœur de son œuvre. Le résultat avait valu en 1989 les imprécations du sénateur républicain Jesse Helms, outré par les photos pornographiques du sulfureux personnage, jugées offensantes pour l’art. Il n’était pas le seul. Les images ont provoqué moult scandales et procédures judiciaires, loin de nuire d’ailleurs au prix des œuvres incriminées… (...) Le documentaire auquel on reprochera une facture trop classique étant donné son sujet, montre un Mapplethorpe obsédé par la beauté, la perfection esthétique, comme le révèle le fameux The Black Book publié en 1986, entièrement composé de nus d’hommes noirs sculpturaux et dans tous leurs états…

Mais qui alors ?

Non à 58,9% à l'initiative inique de l'UDC

(TDG)