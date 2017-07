Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Sylvain Thévoz: Le vrai patriote est un étranger

A l'occasion de la fête du premier août, la Ville de Genève propose de la fêter conjointement avec un autre pays, le Bénin. C'est une bonne idée et un beau signal d'ouverture. (...) Et pourtant, une bande d'excités et de rétrogrades pensant que la fête nationale ne se vit qu'entre soi a trouvé bon de lancer une pétition raciste pour que la fête nationale soit réduite à une petite volonté de quant à soi chagrine et à une défense mordicus de la dévoration exclusive du schüblig ou de la fondue. J'ai fait un petit sondage dans la rue, demandant aux gens ce qu'évoquait cette journée du premier août. Au final, c'est surtout le fait d'avoir... un jour de congé, qui offre la possibilité de manger une raclette, boire des bières et rencontrer des amis. Loin, très loin des grands chants du patriotisme, et des discours politiques réchauffés autour des feux. (...) En y réfléchissant bien, nous avons certainement plus de proximité et de points communs avec le Bénin qu'avec une majorité d'autres cantons suisse. Cela devrait nous aider à réfléchir à ce qui fonde l'unité de notre pays et quelles sont ses limites. (...) Le vrai patriote est un étranger, pas un taulier défendant sa caverne.

François Baertschi: Mondialiser la Fête nationale suisse

Démocratie proche des citoyens, symbole de liberté, la Suisse dérange. Certains veulent la détruire. Ils pourraient bien y arriver. Je publie une série de blogs qui est aussi un appel au sursaut. La destruction est sournoise, au point que certains naïfs ne le comprennent pas et se laissent piéger. Ainsi, en va-t-il de la dernière initiative du Maire de Genève, Rémy Pagani, représentant de la gauche mondialiste, qui a décidé, pour l'édition 2017, de fusionner la fête nationale suisse avec celle du Bénin qui tombe le même jour. Que la communauté béninoise de Genève soit invitée à la Fête nationale du 1er Août, nous pourrions applaudir, comme pour la communauté portugaise, congolaise ou autre. Genève a toujours été ouverte sur l'extérieur, mais pas au prix d'un suicide. Nous nous retrouvons ici dans une initiative de destruction d'un symbole fort: le jour qui symbolise notre destin commun dans un pays. (...) A quand un 1er Août jumelé avec le 14 Juillet? A quand sa suppression? Aujourd'hui tout est possible si un véritable sursaut n'a pas lieu...

Maurice-Ruben Hayoun: Mais que se passe t il vraiment à Jérusalem?

(...) Les critiques contre Netanyahou sont nombreuses : certains, l’aile dure du gouvernement, qualifient les services de sécurité de peureux et de timorés. Ils vont jusqu’à dire qu’il fallait instaurer la loi martiale, décréter un couvre feu général dans les villages et secteurs arabes autour de Jérusalem. En quelques jours, le mouvement se serait essoufflé et tout serait rentré dans l’ordre. D’autres rétorquent que la situation a changé et que les pressions internationales étaient trop fortes ; ils ajoutent que le nouvel axe sunnite qui compte aussi Israël aurait été mis à mal alors que les grandes puissances musulmanes n’ont pas réagi, sachant que derrière le mouvement se cachait la main du Hamas, du Qatar et de la Turquie. Même Mahmoud Abbas s’est limité au minimum syndical… (...) Mais un élément absolument nouveau a fait son inquiétante apparition : les Arabes israéliens. En agissant comme ils ont agi ils ont attiré l’attention sur eux et sur leur statut. Leur situation risque de devenir intenable : peuvent ils continuer à être les citoyens d’un pays dont ils souhaitent la disparition ? (...)

Djemâa Chraïti: Un rêve étrange sur la générosité

Lors de mon séjour à la Havane, un rêve étrange m'est arrivé mais la suite du rêve fut bien plus mystérieuse encore. Dans ce rêve, une femme âgée d'une extrême pauvreté se tenait devant moi, le visage anguleux, des cheveux gris retenus en queue de cheval. Sa vieille chemise déchirée laissait entr'apercevoir une poitrine décharnée à la peau collée aux os longs et fins, des seins desséchés pendaient tristement pareils à deux grandes larmes sur un corps chétif, de grands yeux sombres mais chargés d'une intensité exceptionnelle me fixaient. (...)

Hélène Richard-Favre: Le sentiment d'humiliation

La France de Macron ne manque décidément ni d’animation ni d’intérêt. Outre les divers couacs qui émaillent telle ou telle intervention à l’Assemblée Nationale, certains revirements sont appréciés au plan national alors qu’ils ne rencontrent pas vraiment le même accueil auprès de partenaires européens. Je veux parler, ici, de la décision prise au regard des chantiers navals de Saint Nazaire. Si leur nationalisation temporaire a été saluée par l’ensemble de la classe politique française, c’est dire qu’elle sait aussi apprécier ce qui se fait de positif tandis que la France qui s’est mise en marche a essuyé déjà pas mal de critiques et suscité nombre de polémiques. Il en est une, entre autre, qui ne s’est pas encore éteinte même si la lettre ouverte qu’adressent 15 hauts gradés de l’armée à celui qui n’a jamais manqué de rappeler qu’il était leur Chef, ne se veut pas polémique. Sa réception en décidera. Quoi qu’il en soit, sa lecture révèle dignité, fermeté et maîtrise, appréciables dans un contexte où vulgarité et insultes s’étalent sans autre profit que de salir à bas coût.

Adrien Faure: La libre circulation des travailleurs : une défense

Aujourd'hui, je vous partage un travail que j'ai rédigé pour un séminaire de théorie politique portant sur le multiculturalisme. Une fois n'est pas coutume, le sujet abordé est bien plus concret que d'habitude et résonne bien davantage avec l'actualité. (...) Pour conclure ce travail, je me propose d'aborder une autre perspective éthique : celle de l'égalité universelle en droits entre les individus. A partir de cette prémisse morale, demandons-nous : pourquoi, du fait de l'appartenance nationale à un État-nation donné, un individu aurait-il un droit supérieur à des individus non membres de cet État-nation à un emploi sur ce territoire nationale ? Si on part du principe que les individus sont tous égaux en droits, indépendamment de leur nationalité, alors il ne semble pas y avoir de raison de hiérarchiser leur droit à accéder à un marché du travail en fonction du critère de la nationalité. L'égalité universelle en droits entre individus signifie donc, au moins, impartialité étatique vis à vis d'eux et de leurs caractéristiques particulières, et non distribution de privilèges à certains. Dans cette perspective, la discrimination légale, étatique, sur la base de la nationalité quant à l'accès au marché de l'emploi, est donc en fait une position nationaliste qui s'oppose à une position égalitaire.

Pascal Carlier: Activité sismique : autres théories

Si c'est la planète X qu'on accuse le plus souvent sur Internet d'être la cause de l'augmentation présumée du nombre de séismes, j'ai aussi lu qu'il pourrait s'agir de l'expérience ultra-secrète de l'armée américaine HAARP ! (High Frequency Active Auroral Research Program) Pour faire simple, HAARP est un réseau d'antennes situé en Alaska, dont le but est de ioniser la couche de l'atmosphère qu'on appelle 'ionosphère' et dans laquelle se produisent par exemple les aurores boréales lorsqu'elle est ionisée par les rayons cosmiques, afin d'étudier la possibilité d'utiliser ce phénomène pour les communications à très longue distance autour du globe. Sur Internet, on accuse cette expérience de tous les maux de la Terre… (...) (TDG)