Sylvain Thévoz: Le MEG, Disneyland de l’ethnographie?

Le MEG : Disneyland de l’ethnographie ?

Sylvain thévoz: Tenté par l’article du Temps qui annonçait une exposition pour dépassionner le fait religieux, on pensait que le MEG allait empoigner un sujet politique. Or, d’expo, il n’y en a pas. Il s’agit simplement d’un parcours interactif au sein de la collection permanente proposé par la Plateforme interreligieuse de Genève. Joli coup de pub donc, mais rien de nouveau sur le fond. (...)On se demande alors pourquoi il faudrait dépassionner le religieux, quand le thème de la laïcité anime fortement la République. Qu’est-ce qui fait si peur dans la religion ? Le fait religieux est-il tabou, à prendre avec des pincettes ? Il serait intéressant d’y réfléchir. Mais l’appât du parcours interactif ne le fait pas. Dommage. Les vitrines sont décidément bien froides pour rendre vivant quelque débat que ce soit. Certes, on a renouvelé l’étiquette sur les collections, et le MEG sait très bien communiquer, mais dans le fonds pas grand chose à se mettre sur la dent, hormis un esthétisme hipster évoquant une ethnologie postcoloniale. (...) On se rend alors à l’exposition permanente : « les archives de la diversité humaine », titre grandiloquent en regard de ce qui est montré (...) Arrivé au bout de la visite, on a l'impression d’un rapport superficiel, apolitique, du rapport à l’autre. Et on ne peut s’empêcher, en méditant sur les artefacts kanaks, malgaches ou maoris, d’être surpris du manque d’informations sur leurs combats, la dimension sociale de leur quotidien. Placé devant ces artefacts ramenés d’autres siècles, on ignore tout de ces peuples actuels, de ce qu’est leur diversité. Pourquoi ?

2017 annus horribilis de la démocratie?

Olivier Perroux: Rarement les démocraties aux quatre coins du globe se seront autant retrouvées sous pression. Devant un test grandeur nature de leurs solidités. Petit tour de 3 démocraties sous pression.Etat-Unis: Démocratiquement élu à l’automne dernier, le nouveau président américain peine à concilier une fonction qu’il doit revêtir tout en voulant la chambouler, avec un caractère frondeur qu’il veut conserver. (...) France: Quand on décapite une poule, elle continue un temps à courir. François Fillon, qui s’était fait le chantre de l’éthique, a été décapité. Celui qui avait course gagnée dans les sondages court toujours, s’accrochant à l’idée que l’orage finira par se calmer. (...) Quand aux autres candidats, ce sont des novices. En attendant la 6e République tant réclamée, la France entre en Démocratie cornélienne. (...) Afrique du sud: Scène surréaliste au parlement. Lors de son discours annuel à la nation, le président Zuma, empêtré dans des affaires, a été chahuté par des élus d’extrême gauche, siégeant traditionnellement en tenue de mineurs et de femmes de ménage. Leur expulsion manu militari de la séance, qui n’a pas été suspendue, a choqué le pays. (...)

Le retour d'un Ours d'or et de Wolverine

Pascal Gavillet: En 2013, Calin Peter Netzer, cinéaste roumain, recevait l'Ours d'or pour Mère et fils, créant une sorte de surprise dans une Berlinale dont le souvenir demeure nébuleux. Il est de retour cette année avec Ana, mon amour, film d'amour âpre et tendu, composé d'une majorité de gros plans - on pense au Bergman de Scènes de la vie conjugale -, et emmené par deux comédiens, Mircea Postelnicu et Diana Cavallioti, qu'on se réjouit de revoir ailleurs. Seul défaut, le film traîne un peu en longueur et demanderait à être plus resserré. Mais sa structure narrative, avec un éclatement de la temporalité et des chronologies usuelles, fait du bien à un récit qui ne peut dès lors plus se contenter de jouer sur des ressorts diégétiques convenus. Pour Hugh Jackman, en revanche, la fatigue se fait sentir, au propre comme au figuré. (...)

L'éducation, la culture et les médias

Romain Lantorno: (...) Pourquoi ne pas imaginer alors une politique d'incitation où chaque franc investi (ou dépensé, selon le point de vue que l'on adopte) dans les services culturels serait déduit des impôts? Cette déduction enverrait un signal fort: l'éducation ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme remis par une quelconque filière, elle trouve sa prolongation dans la culture et ce, quelles qu'en soit sa nature; la démocratisation des savoirs est scolaire et culturelle. Une telle incitation fiscale - dans un modèle où l'État serait actionnaire - aurait probablement pu infléchir, si ce n'est éviter, l'hécatombe de la presse romande et permettre le renforcement de la pluralité des opinions si chère à notre système démocratique.

Macron, un micro-candidat

Pascal Carlier: Hommelibre a déjà publié la version courte de cette vidéo, je publierai donc la version longue. Ce faux fan infiltré dénonce les manipulations de l'équipe de campagne de Macron qu'il a découvertes lors d'une infiltration des équipes d'ambianceurs du candidat lors de son grand meeting de Lyon. Personnellement cette vidéo ne m'apporte pas grand chose. En effet les ficelles utilisées sont tellement grossières qu'elles sont facilement déchiffrables par qui réfléchit un peu. Les images des meetings parlent d'elles-mêmes. Macron n'est rien de plus qu'une manipulation de l'électorat.(...) Sarkozy est un véritable manipulateur. C'est un très bon orateur, capable d'asseoir sa rhétoriqu et qui sait comment provoquer l'assentiment des foules. Macron lui est un très mauvais orateur. C'est pour ça qu'il a eu besoin d'engager une société de conseil en communication. (...) Je ne crois pas que les Français soient suffisamment stupides pour acheter le produit Macron…

In Praise of Chaos Theory

Daniel Warner: (...) If everyone admits that change and time are accelerating, why should we continue to look for order and the past? Hasn’t chaos theory been accepted? Haven’t we acknowledged how quantum mechanics has thrown all of our previous theories of order into question? You want to have order and stability at the same time technology is upsetting our previous routines. Driverless cars? New generations of phones every six months? Advances in biotechnology prolonging our life expectancies. All that progress is fine. We just don’t want that accelerated change to be reflected in politics and diplomacy. Somehow those two fields are outside radical change. Donald Trump said he would drain the swamp. What he has done is to call into question many of our traditional beliefs about public politics and diplomacy. Even if I disagree with almost everything he has done, I do admire how he has brought about radical change, just as he promised. (...)

Presse: il est minuit moins cinq...

Grégoire Barbey: (...) Les journalistes n’ont évidemment pas les garanties nécessaires pour faire leur travail en toute quiétude. Le danger d’une nouvelle restructuration demeure présent à chaque instant. Il s’agit d’une spirale infernale, qui s’auto-alimente. L’attitude schizophrène des éditeurs y est pour beaucoup. Leur communication aussi, puisqu’ils promettent que la réduction des effectifs n’impactera en rien la qualité des médias concernés (ce qui est un mensonge éhonté). Le Temps, symbole malgré lui de ces saignées répétées, l’a démontré récemment encore. De l’extérieur, on ne peut qu’avoir le sentiment d’une résignation. L’absence publique remarquée du rédacteur en chef renforce l’impression que tout est foutu. Qu’il n’y a pas vraiment de quoi espérer encore. C’est dommage, car ces titres ont sûrement besoin plus que jamais d’avoir une vision, qui peut et doit être différente de celle des éditeurs. Quand Stéphane Garelli, président du Temps, déclare sur les ondes de la RTS que techniquement, les employés du journal sont sous la houlette de Ringier Axel Springer, et qu’il ne peut donc rien, il donne le sentiment d’avoir déjà abandonné la bataille. (...)

La "Conférence de Munich"...

Pascal Décaillet: Ce qui se passe à la "Conférence de Munich" (le nom ne s'invente pas !) se révèle une Journée des Dupes dont le grand gagnant n'est ni "l'Union européenne" (entité inexistante sur le plan stratégique), ni les Etats-Unis, mais, une fois de plus, l'Allemagne. (...) La vraie nouvelle de la "Conférence de Munich" d'aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, dans l'indifférence générale, confirme au monde l'augmentation de son budget militaire. Juste avant Noël, elle votait l'acquisition de trois bâtiments de guerre qui, d'ici dix ou quinze ans, permettront à la Kriegsmarine de remplacer la Royal Navy dans la maîtrise des mers Baltique et du Nord. Juste avant Noël, toujours, l'Allemagne de Mme Merkel, toujours dans l'indifférence générale, modifiait le Grundgesetz (Loi fondamentale) de 1949, se permettant désormais la possibilité d'intervenir de façon offensive sur les théâtres d'opérations choisis par elle. Faut-il rappeler que, dans ce domaine, l'action offensive, la tradition militaire allemande bénéficie d'un "savoir-faire" (pour user d'un euphémisme) que nul ne peut lui envier, sur le continent européen ? Notamment sur les Marches de l'Est. Voilà. J'ai donné ici quelques faits, tous vérifiables. Je n'annonce rien, ne prévois rien, ne conclus rien. Je constate des faits. Au lieu de réagir aux discours.

Le phénomène Macron…

Mauriche-Ruben Hayoun: (...) Comme dans toutes les choses qui n’ont pas de contenu, les faits finissent par se venger. Il y a depuis quelque temps un inquiétant tassement des sondages et un début de remontée de François Fillon qui a dit une phrase qui fait la manchette du Figaro, la victoire ! Depuis l’avalanche de révélations sur ses emplois de membres de sa famille, c’est la première fois que le candidat adoubé par des millions de Français parle de victoire. Il a bénéficié des conseils avisés de son ancien patron et a réenclenché une dynamique qui devrait être prometteuse. Et puis il y a une dynamique qui nous échappe, tant elle est mystérieuse mais qui est agissante, comme si, dans les coulisses, un état des choses tirait les ficelles : Marine Le Pen et Emmanuel Macron se combattent férocement et la lutte ne fait que commencer. Nul doute que François Fillon finira par en être le bénéficiaire. Les deux candidats pourraient se neutraliser. Attendons et voyons. (...)

Science-fiction et cité du ciel

Rémi Mogenet: (...) La science-fiction ne fait qu'adapter aux idées dominantes du temps les vieux mythes. Elle les enrobe, voire les imprègne de matérialisme, parce qu'elle-même manque de perspectives ontologiques. La plus belle et la plus intéressante science-fiction est du reste celle qui sort des limites du genre pour retrouver le monde spirituel, et qui ne s'est servie de la science moderne que pour mieux préciser et expliquer les anciens mythes - non pour les contredire. C. S. Lewis, ainsi, confirmait l'ésotérisme ancien en plaçant des anges directeurs sur chaque planète, et confirmait aussi la théologie chrétienne en plaçant sur Terre un ange déchu. Là où il se trompait, est qu'il reprenait la science ordinaire, qui prétendait qu'on pourrait aller facilement sur Mars par un vaisseau spatial, et que cette même planète était peuplée d'êtres organiques: les deux sont faux (...)

Macron vautour, fait exploser sa bulle spéculative

Eléments de méthode en philosophie politique

Sylvie Neidinger: (...) Il dérape et s'enfonce. Macron n'a pas encore de programme sinon son "nini bayrouiste", un peu court et des ciblages marketings catégoriels qu'il déroule. Il vient de jouer le vautour pilleur de tombe en allant fleurir la dernière demeure de l'acteur Roger Hanin en Algérie, reprenant à bon compte l'aura du beau-frère de François Mitterand et par là ciblant -toujours à bon compte !-la catégorie des français représentée par l'ancien acteur. De la com. Racolage. Colère des harkis et pieds-noirs et bien au delà. Il drague dans la même semaine la manif pour tous et le mariage pour tous. Typiquement une attitude "nini" Politiquement, il se dit ni de droite ni de gauche mais fait surtout une OPA sur le Parti socialiste et se voit classé à gauche. Ses meetings sont organisés suivant des règles de téléréalité et du show business. Jusqu'au temps des applaudissements qui sont réglés par des chauffeurs de salles. (...) Adrien Faure: Il y a des individus qui s'enferment dans certaines intuitions morales et n'en sortent pas. Deux exemples fameux de ces intuitions morales sont le jus-naturalisme anarcho-capitaliste et la conception marxiste du salariat comme un vol de l'employé par l'employeur. Ces deux intuitions reposent sur des fondations qui ont quelque valeur. Il semble intuitivement vrai que la loi n'est pas supérieure à la morale, de même qu'il semble intuitivement vrai que les salariés ne gagnent souvent que trop peu par rapport à l'effort fourni. Les principes qui sont tirés de ces intuitions prennent malheureusement ensuite trop de place. Ils ne sont pas assez soupesés à la lumière d'autres intuitions et surtout ne sont pas suffisamment soumis au feu sagace d'arguments et d'exemples. Ils en deviennent des dogmes dans lesquels on se perd et on erre, des mysticismes. Rawls nous enjoint au contraire de rechercher, comme idéal de la réflexion philosophique, un équilibre réfléchi entre nos intuitions bien soupesées et nos arguments bien questionnés. (...)

Sur les traces de la voie lactée.

