Sami Kanaan: Imaginer l’institution de référence qui manque à Genève

Imaginer l’institution de référence qui manque à Genève

Sami Kanaan: (...) Deux romands – l’une genevoise, l’autre vaudois – ont maintenant pour mission d’imaginer, construire, donner vie et diriger cette institution, de mener l’exaltante aventure de concrétiser une idée à partir d’une page – presque – blanche. Leur projet a été très largement plébiscité par le Conseil de la FAD, pour son ambition, son ouverture aux différentes formes artistiques, les liens qu’il tisse entre les artistes d’ici et l’ouverture internationale. La nouvelle Comédie, qui a été portée sans relâche depuis bientôt 20 ans par les milieux du théâtre genevois et en particulier l’Association pour une Nouvelle Comédie – que je remercie ici pour leur action constante et volontaire – va donc apporter à notre ville une nouvelle aura, une nouvelle audience. (...) Elle sera bien plus qu’une salle, plus d’un centre de création réservé aux artistes. Elle sera le lieu qui manquait à Genève, celui qu’elle n’avait peut-être pas osé assumer jusque-là alors qu’elle porte en elle des acteurs et actrices, des metteur-e-s en scène, des dramaturges, des scénographes de si grand talent. Et elle marquera un nouveau morceau de ville qui se construit en ce moment autour de l'une des gares du futur Léman Express, aux Eaux-Vives…

Quand la Croix-Rouge suisse dément la propagande militaire

Djemâa Chraïti: Comme à chaque 8 février, la Tunisie va commémorer le bombardement du village de Sakiet Sidi Youssef près de la frontière algérienne en 1958. Ce jour-là, un escadron de l’aviation française bombarde un village et touche aussi les camions du comité international de la Croix-Rouge suisse, un bilan lourd de 72 morts et plus de 80 blessés, les deux tiers du village ont été détruits, mais pire, une école a été frappée de plein fouet et dont tous les petits élèves meurent. Un acte impensable dans une Tunisie "indépendante" depuis 1956, un pays qui n'est pas en guerre; des civils frappés à l’aveugle, sans distinction, aujourd’hui, on appelle ça un acte terroriste commis par des terroristes. (...) En 2017, 59 ans après le drame, l’amnésie et le déni du terrorisme colonial planent comme une ombre pesante. Quel héritage dans l’inconscient collectif ? Comment se construire dans les sables mouvants d’une mémoire défaillante ? (...)

Les guerres commencent par un mensonge

Bruno Hubacher: (...) En écoutant la suite de son intervention, on apprend qu’il il ne s’agit en fait pas de l’Iran directement, mais de rebelles « Houthis » du Yémen, tribu de confession chiite, soutenus par le régime chiite d’Iran, en guerre contre le gouvernement sunnite, soutenu celui-ci par le régime « Wahabbite » de l’Arabie Saoudite. Il n’est pas sûr, que Donald Trump connaisse toutes ces subtilités ou même qu’il s’y intéresse. (...) Le nouvel attaché de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, un homme doté d’une remarquable capacité de contorsion rhétorique, en remet une couche. Demandé par un journaliste, ce que Mr. Flynn entendait par « mise en garde », Sean Spicer enfonce le clou en disant que « L’Iran s’en était pris à un navire américain, ce que le président considère comme un acte de guerre ». Il continue: « Je pense que le général était assez clair hier. L’Iran a violé la résolution 2231 de l’ONU en attaquant un navire américain ». Quand le reporter de CBS le corrige, « un navire saoudien », Sean Spicer marmonne de façon à peine audible « Sorry, yes, a Saudi vessel », sans rectifier par ailleurs qu’il s’agissait supposément d’une attaque de rebelles « Houthi » et non de l’Iran. Ce genre de rhétorique guerrière mensongère a jadis déclenché des guerres. (...)

A combien de tweets la machine cale-t-elle ?

Albert Rodrik: Depuis que l'actuel locataire de la Maison Blanche s'est mis à envahir nos vies, je pense à cette belle matinée de l'été 1974 durant laquelle un hélicoptère posé sur la pelouse de ladite Maison vrombissait en attendant d'embarquer un autre président (aujourd'hui décédé), l'opprobre au front finissant d'écrire la dernière page de son ignominie. Il venait d'être chassé par la vitalité de la démocratie américaine, représentée en la circonstance par deux journalistes.

Les rachats de stock de l'industrie horlogère

Patrick Wehrli: Comme beaucoup de monde au sein de l'industrie horlogère je regarde les chiffres que la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH communique à intervalle régulier. Cependant j'ai commencé à douter sur l'exactitude de ces chiffres notamment lorsqu'ils ont informé que le recul en valeur de 2016 par rapport à 2015 était de 9,9% ce qui me paraissait faible en vue de ce qui se passe actuellement dans l'industrie horlogère. J'ai alors décidé d'investiguer moi-même et de prendre directement contact avec l'Administration fédérale des douanes à Berne afin d'obtenir les chiffres directement à leur source. J'ai alors constaté que les chiffres que je consultais depuis de nombreuses années ne prenaient pas en considération les rachats, donc réimportations, de stocks invendus. J'ai alors décidé de recalculer les chiffres des quinze dernières années avec la formule ci-dessous. Année: exportation - (réimportation - réexportation) = exportation réel Vous trouverez ci-dessous le résultat de mon analyse sur les quinze dernières années. (...) A la vue de ces chiffres nous pouvons donc constater que les chiffres de réimportation, donc de rachat de stock, ont pris de l'ampleur ces quatre à cinq dernières années.

Sommes-nous tous racistes ?

John Goetelen: La réponse est oui si l’on prend une définition extensive du mot. Par exemple celle-ci, extraite du cnrtl.fr et que l’on retrouve presque identique dans d’autres dictionnaires: « Attitude d’hostilité de principe et de rejet envers une catégorie de personnes. » Qui ne rejette personne en tant que groupe ou sous-groupe? (...) Le Camp du Bien que je mentionne parfois est formé de ceux qui font étalage de leur beauté intérieure en publicisant leurs bonnes actions, genre charity business. Ceux qui, people, imposent à la société leur mode de vie et disent où est le Bien et où est le Mal, et qui est dans quel camp. S’il suffit à une star de clamer Sauvons la planète pour se donner le visage du Bien, je reste perplexe sur le niveau d’exigences de la société. Ceux qui s’en tiennent à la définition extensive du racisme oublient son sens précis. Ceux qui, au travers de la morale, veulent faire taire par la culpabilité ceux qui se donnent la liberté de penser autrement ne font qu’exclure. Tout le monde exclut! Pour ceux-là, je propose ce court passage du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui parle justement de l’importance de l’apprivoisement (...)

RIE III : désolés, "la gauche bouge encore"

