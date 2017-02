René Longet: Le développement durable existe nous l'avons rencontré

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez nos précédentes revues des blogs

Le développement durable existe nous l'avons rencontré

René Longet: Le 31 janvier, à Berne, au forum du développement durable de la Confédération, sur le thème culture et développement durable. Salle comble pour écouter de magnifiques témoignages de résilience territoriale à travers le levier culturel. La ville de Nantes, qui renaît à une identité renouvelée par une floraison culturelle incroyable, et un engagement formidable de ses élu-e-s. Le petit village d'Ernen dans la vallée de Conches, devenu rendez-vous incontournable grâce à son festival de musique et qui a trouvé sa voie quand la neige ne tient plus ses promesses touristiques. Le 1er février, à Genève, dans une salle communale de Plainpalais vibrante et comble elle aussi, emplie de jeunes mais avec aussi sa part de vétérans confirmés de la durabilité, pionniers parmi les pionniers, pour faire émerger à la lumière grâce au mouvement Demain Genève la Genève de demain, vibrionnante d'initiatives de terrain, chacune faisant sa part, comme le colibri de Pierre Rabhi, pour un monde plus responsable, plus créatif, plus humain. Incarnant chacune un attachement à notre Terre Patrie commune, au sens d'Edgar Morin - grand penseur qui disait aussi qu'il ne suffisait plus de dénoncer: il est temps désormais d'énoncer. (...)

Fillon et le syndrome de la Rolex

Jean-Noël Cuénod: Le publicitaire Séguéla fut naguère vilipendé pour avoir énoncé, à propos de Sarkozy, sa célébrissime tirade: «Un président qui, à 50 ans, n'a pas de Rolex a raté sa vie.» Il ne formulait pourtant qu’une évidence. Les écoliers ricanent maintenant devant leur prof qui gagne en un mois, ce qu’un dileur empoche en trois jours. Quant aux politiciens, s’ils font du vélo, c’est pour la galerie écolo. Ces hommes, ces femmes qui ont souvent accompli de longues études, voient leurs anciens condisciples faire fortune dans la haute finance ou les grands groupes industriels, alors qu’ils doivent se contenter de revenus qui, en comparaison, relèvent de la roupie de sansonnet. D’où les empilements de mandats. Et les magouilles pour rendre plus valorisantes leurs rémunérations. Histoire de ne pas paraître trop plouc dans les réunions des anciens de HEC ou d’autres grandes écoles. L’affaire Fillon n’est pas seulement la faillite d’un homme, ni même d’une caste politique. Elle est la conséquence directe de l’effondrement des cadres moraux voulu par la société de l’hypercapitalisme.

Dur dur d’être Président de la République

Les écrans sont une drogue (dure)

L'hebdo est mort. Vive L'Hebdor !

André Duval: Est-il possible d’être à la fois « honnête et propre » et Président de la République française ? L’affaire Fillon, c’est le feuilleton à la mode, personne ne peut y échapper. Chaque jour qui passe amène son lot de nouvelles révélations toutes plus hallucinantes les unes que les autres… Pourtant, rien de nouveau sous le soleil français. Après le général de Gaulle, tous les présidents de la 5ème République, sans exception, élus ou en campagne, ont eu à faire face à des « affaires » plus ou moins louches qui se sont soldées par des non-lieux…ou pas. (...) Rien ne va plus dans cette République aux relents de pourriture. (...) Sont-ils donc tous du même acabit? Peut-on dire qu’en Suisse nous sommes bien mieux lotis ? Je suis bien incapable de le dire, mais ce que je sais, c’est que, par principe, je me méfie de la politique dont les règles du jeu me semblent de plus en plus aléatoires, trompeuses et donc dangereuses. Jean-Philippe Accart: Dans un article du New York Post, l'auteur, le Dr Nicholas Kardaras, parle du cas de John dont la mère Susann a trouvé que l'achat d'un iPad pour son fils répondait aux exigences actuelles de l'enseignement. Le laisser jouer des heures entières au jeu Minecraft lui rappellait quand elle-même jouait aux Legos étant enfant. Bientôt, John, pourtant féru de baseball, refusa de retrouver son équipe, ou de lire tant Minecraft polarisait son attention. Une nuit, elle le retrouva dans son lit, les yeux exorbités fixés sur l'écran, dans un état catatonique. On sait maintenant, toujours selon le Dr Kardaras, que les écrans quels qu'ils soient sont addictifs et sont équivalents à l'usage des drogues dures… (...) Jacques-André Widmer: L'Hebdo: Le temps des lamentations est passé ! L'hebdo est mort. Vive L'Hebdor ! Sous ce titre original, pas encore protégé au registre des marques, il est possible en 24 heures de créer un site sur lequel les journalistes désormais réduits à l'oisiveté pourraient s'exprimer sur les sujets de leur choix. Bon pour la tête ! Bon pour le moral ! Bon pour le lecteur ! Le paysage médiatique romand (PMR) est glauque si l'on en croit les participants au débat INFRAROUGE de la RTS. Les carnets d'adresses des journalistes licenciés représentent un capital moral important. Il n'est pas si utopique d'imaginer que chacun d'entre eux, secondé par des leaders d'opinion et personnages influents côtoyés depuis des années par nos meilleures plumes de Suisse romande, puissent accepter de soutenir une telle initiative de L'Hebdor online proposé. D'innombrables fondations, associations et société privées de grande réputation ne manqueraient pas de soutenir une telle publication on line, d'abord mensuelle avant que d'être hebdomadaire. Oui, on peut rêver mais l'essentiel est d'oser passer à l'acte et de donner à voir avant de recevoir. La solution du crowdfunding est à portée ...d'imagination. (...)

Genève-Servette fait pschitt!

Bernard Andrié: Genève-Servette n’inscrira pas pour la troisième fois de son histoire son nom sur le trophée de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Pour tout dire, il s’est montré indigne de ses illustres prédécesseurs, vainqueurs en 1959 et en 1972, mercredi à Kloten. Aucune émotion, aucun sens du sacrifice, aucune envie, des mercenaires aux abonnés absents, des erreurs de juniors en défense, un encéphalogramme plat, quoi: n’en jetez plus la coupe est pleine! (...)

L'ONU embauche un retraité

Manuel Alonso Unica: Depuis la création de l’Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1945, une dizaine de personnes se sont succédé au poste de Secrétaire général. Le dernier en date est le Portugais António Guterres qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2017. Cet ancien Secrétaire général du Parti socialiste portugais et ancien Premier ministre du Portugal, d’octobre 1995 à avril 2002, a intégré le monde de l’ONU en 2005 en occupant le poste de Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR). Selon le classement Forbes des hommes les plus puissants du monde, la fonction de Secrétaire général de l’ONU représente la 36ème place sur l’échiquier des puissants. Et ce, derrière une bonne vingtaine de dirigeants de multinationales. Au moment de son entrée en fonctions aux commandes des Nations Unies, Guterres a exactement l’âge moyen des hommes politiques qui le précèdent à ce niveau de pouvoir, c’est-à-dire 67 ans. (...) Pour conclure je vais modifier un vieux dicton : « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » par « Si jeunesse savait, car vieillesse peut ».

RIE III : Vers un retour du paquet piégé à l'expéditeur ?

Pascal Holenweg: (...) "C'est la nuit où toutes les vaches idéologiques sont noires" (Guy Debord) "Nous aurions dû faire preuve de plus d'honnêteté et dire dès le début que la RIE III allait coûter cher à la collectivité et qu'il faudrait se serrer la ceinture", confesse le PDC valaisan Yannick Buttet, qui regrette que la campagne du "oui" soit surtout portée par les représentants de l'aile ultra-libérale de la droite, genre Magdalena Martullo, la fille de Christoph Blocher, héritière de l'entreprise et des millions de papa... Aveu et regret un peu tardifs : les partisans de la réforme n'ont pas ménagé leurs machines à produire du brouillard, et de la confusion pendant toute la campagne. Ils annoncent une perte de 1,3 milliard pour la Confédération et de 1,4 milliard pour les cantons ? ils oublient de préciser que ces estimations, déjà hasardeuses du départ, sont produites à partir d'un taux d'imposition de 16 %, alors qu'on sait déjà qu'il sera inférieur dans tous les cantons. (...)

Sommes-nous perdus dans l'univers?

(TDG)