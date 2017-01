Quand l’envie compense le manque de neige

L’offre de la station

Station familiale et conviviale, Saint-George et ses bénévoles se plient en quatre pour combler toutes les envies des amateurs de sports d’hiver. Pour ceux qui préfèrent la piste, deux téléskis, Lally et Les Devants, permettent d’accéder à deux pistes bleues et une piste rouge pour 20 fr. par jour pour les adultes et 15 fr. pour les enfants. Les casse-cou peuvent même aller tenter des 360° au Snow Park, situé au-dessus de la buvette Lally.



Le ski de fond règne en star sur le domaine, qui propose plus de 20 kilomètres de piste balisée pour tous les niveaux. Une vignette journalière à 10 fr. est disponible à la buvette du Centre nordique situé à La Saint-George. Cette dernière est ouverte deux soirs par semaine à l’occasion de l’éclairage de la piste, aux abords de laquelle un chemin pour les piétons et les «raquetteurs» est tracé.