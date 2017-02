Plus de 4,5 millions de cafés bus au bureau chaque jour

Les Suisses boivent plus de 4,5 millions de cafés par jour sur leur lieu de travail ou de déplacement. Les plus gros consommateurs dans ce créneau sont les St-Gallois avec 2,28 tasses quotidiennement par tête, selon une étude.

La deuxième position revient aux Zurichois, qui ingurgitent 1,66 tasse par personne et par jour, a indiqué Selecta Suisse, le distributeur publiant pour la première fois un indice-café fondé sur ses ventes via automates. La troisième marche du podium est occupée par les Schaffhousois avec 1,11 unité.

Les cantons romands sont distancés. Les Valaisans sont ceux qui consomment le plus de café, avec 0,85 tasse par jour et par tête. Les Jurassiens sont juste derrière (0,84). Les autres, Fribourgeois, Vaudois et Neuchâtelois, se situent dans une fourchette de 0,73 à 0,77 portion quotidienne. Le canton de Genève n'est pas mentionné.

Le bar voisin

Les Tessinois, réputés pour leurs habitudes proches des Italiens en matière de consommation de café, sont en bas de classement. D'après Selecta Suisse, les habitants du canton italophone préfèrent aller boire leur «petit noir» dans un établissement public voisin pendant la pause qu'à l'automate de l'entreprise.

Concernant le type de produits, les Latins (Suisse romande et Suisse italienne) préfèrent boire un espresso ou un ristretto. Sans surprise, les Alémaniques privilégient des portions plus grandes. Ici, l'étude vient confirmer les constats effectués par rapport aux habitudes quotidiennes dans chacune des régions linguistiques.

Globalement, les Suisses ont tendance depuis quelques années à boire leur premier café en se rendant au travail et non plus nécessairement au bureau. Le recours au «coffee to go» est lié à la croissance des habitudes pendulaires, relèvent les auteurs de l'étude.

Panorama partiel

La portée de cette dernière reste limitée à la consommation de café au bureau et en déplacement. Selecta Suisse fonde ses chiffres sur l'étendue de sa présence à travers le pays, avec l'exploitation de plus 28'000 distributeurs, dont 16'000 proposant des boissons chaudes (plus de 250 millions de portions par an).

Au total, il se boit annuellement en Suisse 150 millions de litres de café sur le lieu de travail ou en déplacement. Ce volume serait à même de remplir près de 1,1 million de baignoires de taille standard, image Selecta Suisse. (ats/nxp)