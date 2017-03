Pierre Jenni: Esprit de corps ou le jour où le travail n’existera plus

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Pierre Jenni: Esprit de corps, le jour où le travail n’existera plus

Lors de mon jogging bihebdomadaire qui consiste en une boucle entre le pont Butin et la passerelle de Loëx, je ne croise pas grand monde. Cette semaine, je vis au loin une équipe de cinq ou six jeunes tous habillés de gris-vert avec sac à dos. En m'approchant je découvris un dreadlocks se retourner. Il m'avait entendu arriver ou avait senti une présence derrière lui. Un second qui portait une écharpe palestinienne a vérifié, j'imagine que le premier avait signalé au groupe mon arrivée. C'est là que le miracle s'est produit. (...) Ces jeunes m'ont fait immensément plaisir pour plusieurs raisons. D'abord ils ont pris conscience d'une présence. Ensuite, au lieu d'imaginer divers scénarios d'interaction, ils ont spontanément laissé le passage. Et tout ça sans hiérarchie, sans chaîne de commandement, sans intention particulière. Juste intuitivement. L'intuition va devenir LA valeur de l'humanité lorsque nous atteindrons une efficacité presque parfaite grâce aux algorithmes et aux machines. Seuls ceux qui sauront l'écouter se feront une place dans le monde de demain où le travail n'existera plus. (...) John Goetelen: TF1 : le débat manquait d’Europe

Des cinq candidats trois m’ont donné le sentiment d’une solidité personnelle et d’un programme élaboré: François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les deux autres sont trop juvéniles pour faire le poids. TF1 : le débat manquait d’Europe. Des cinq candidats trois m’ont donné le sentiment d’une solidité personnelle et d’un programme élaboré: François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les deux autres sont trop juvéniles pour faire le poids. (...) Macron président, ce serait la victoire du lapin Duracel. (...) Avoir accordé si peu de temps à l’UE n’est probablement fortuit. Peu de temps signifie peu de questionnements sur le sujet. L’Union est trop chaotique actuellement pour représenter un projet positif et dynamique. Une chose positive du débat: on n’est pas tombé dans la caricature, l’exclusion et la division, représentée par Clémentine Célarié refusant de serrer la main de Florian Philippot samedi sur On n’est pas Couchés. (...)

Pascal holenweg: Doit-on "reconnaître l'islam" ?

Question qui fâche (ne serait-ce que parce qu'elle égare) : Doit-on "reconnaître l'islam" ? Si on demande cette reconnaissance à la société, il n'y a aucune raison de la refuser puisque l'islam est là, présent, dans la société. Mais si cette reconnaissance est demandée à l'Etat, la réponse doit, évidemment, être "non" : l'Etat n'a pas plus à "reconnaître" l'islam, ni d'ailleurs à le proscrire, qu'il ne devrait avoir à reconnaître, ou à proscrire, n'importe quelle autre religion. Le président du Parti socialiste suisse, Christian Levrat, qui considère que "nous avons besoin d'un débat de fond sur la place de l'islam en Suisse", estime que dans un tel débat, la "réflexion devrait porter sur la reconnaissance de l'islam comme religion officielle"... mais qu'est-ce que c'est que ce concept de "religion officielle" ? La dernière chose à faire si on veut défendre la laïcité, c'est de demander à l'Etat de faire un tri entre les religions, ou de les organiser lui-même. De ce point de vue (le nôtre, donc le juste et le bon, forcément), l'heureuse démarche de l'ancien ambassadeur du Kosovo en Suisse, le Genevois Naïm Malaj, est à saluer : choqué par l'épisode des deux élèves de Bâle-campagne refusant de serrer la main de leur enseignante, il a pris l'initiative de proposer aux Albanais musulmans de Suisse (90 % des 300'000 Albanais de Suisse, mais dont seuls un sur dix est réellement pratiquant) de signer, d'eux-mêmes, sans que nulle autorité les y contraigne une charte pour la laïcité, la transparence financière et la formation civique. (...)

Jacqueline Roiz: Sport et violence: ce qui se passe en soi.

(...) Je ne suis pas convaincue que de répéter comme un mantra les valeurs de l’équipe ou rappeler «ce qui ne se dit pas» suffise à « instaurer l’esprit sportif » . Il faut enseigner la technique de reconnaissance des émotions, telles que la jalousie, la colère ou l’amertume (suite à une éventuelle injustice par exemple). Le B A BA de la communication non violente (CNV) : il s'agit pour l'individu d'identifier ses besoins et son état intérieur. Reconnaître ses sentiments et stopper l'interprétation, permet souvent de neutraliser la parole insultante ou culpabilisante envers son pair. Des méthodes simples existent. L'énergie non accaparée par l’énervement reviendra ainsi au service du jeu et de l’équipe. Au lieu d'apporter simplement aux clubs sportifs "la bonne parole", celle de la conduite juste, les communes devraient investir sur la formation en communication non violente des animateurs-trices bénévoles afin qu’ils et elles puissent à leur tour initier les jeunes et moins jeunes pratiquant-e-s à la maîtrise de leurs émotions. (...)

Didier Bonny: "Moonlight": un film rare

Le film qui a coiffé au poteau le favori « La La Land » pour l’Oscar 2017 du meilleur film est enfin sur les écrans genevois. Choix judicieux des votants qui permet de mettre sous les lumières des projecteurs un film d’auteur du cinéma américain indépendant moins grand public, mais qui mérite toute l’attention des cinéphiles. (...) Lumineux enfin grâce à quelques scènes d’une beauté et/ou d’une intensité incroyable filmées avec une rare sensibilité dont on se souvient encore bien des jours après avoir vu le film comme, par exemple, celle où « Little » apprend à nager, celle « d’amour » entre Chiron et Kevin sur la plage à la fois pudique et très émouvante ou encore la longue scène finale entre « Black » (Trevante Rhodes) et Kevin qui est du grand art. « Moonlight » fait partie de ces rares films qui vous donne encore plus de plaisir après la projection : il grandit en vous jour après jour à l’image de son héros dont on suit avec émotion, effroi et empathie la quête d’identité (5 étoiles). Edméee Cuttat: "Cahier africain" raconte l'enfer vécu en République centrafricaine

Au début il y a un cahier d‘écolier ordinaire. Sur les feuillets à petits carreaux des photos en forme de témoignages courageux de femmes, jeunes filles, garçons enfants de Centreafrique, dont les vies ont été brisées par la vague de meurtres et de viols commis par les 1500 hommes de la milice de Jean-Pierre Bemba, leader du Mouvement de libération congolais entre octobre 2002 et mars 2003. Des traumatismes vécus par des familles entières. (...) Hedi Specogna n’hésite pas à en montrer les terribles stigmates avec des images choc mais non voyeuristes dans son film divisé en trois chapitres. (...) Un petit regret pourtant. Evoquant un pan de vie tragique, ce documentaire émouvant plein dune humanité teintée de poésie, reste parfois difficile à suivre pour qui connaît mal ou pas du tout l'histoire des monstruosités commises et subies dans cette partie du monde. (TDG)