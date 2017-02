Pascal Holenweg: Une Genferei comme on les aime

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Une Genferei comme on les aime

Pascal Holenweg: Ce dans quoi se lance le canton de Genève avec l'opération "Papyrus" n'est ni une amnistie, ni une régularisation globale des "sans-papiers" (chaque cas sera examiné individuellement), mais c'est tout de même, selon le mot d'un porte-parole du Centre social protestant, "la meilleure nouvelle dans le droit des étrangers depuis dix ans". Au moins. (...) Combien seront-ils, au final ? sans doute plusieurs milliers, mais sans qu'on puisse en préciser plus que cela le nombre. Ce qu'on croit savoir, c'est qu’il y a au moins 76'000 "sans-papiers" en Suisse, dont au moins 13'000 à Genève… (...) avec "Papyrus", ce n'est pas seulement à une injustice qu'on peut mettre fin, c'est aussi, comme y a fort justement insisté Pierre Maudet, à une hypocrisie : "nous voulons valider la réalité, régulariser les personnes déjà en règle" : pour être régularisé, il faudra avoir un emploi, être indépendant financièrement, résider à Genève depuis au moins cinq ans, maîtriser le français et n'avoir subi aucune condamnation pénale. L'opération n'est pas parfaite…

Des remèdes draconiens pour combattre l’islam

Mireille Vallette: Paul Korlov, un pseudonyme, nous propose «40 mesures pour apaiser l’avenir» dans son livre «Islam, que faire?». Avec elles, les contempteurs de l’islam se sentiraient peut-être apaisés, mais les musulmans seraient déchainés. Elles montrent à quel point l’emprise et les méfaits de l’islam en France a conduit ses adversaires à suggérer des remèdes de plus en plus radicaux. A commencer –ou finir- par la «remigration» qui rassemble un nombre croissant de défenseurs. Autant dire une guerre civile, même si ses partisans assurent que tout se fera dans le respect, le calme, une douce mais ferme obligation. Korlov n’échappe pas à cette tentation. Il estime nécessaire de «définir avec les pays d’origine les conditions financières et pratiques d’un retour massif aux pays de leur population». Mais c’est à l’intérieur surtout qu’il voit l’antidote. L’interdiction de l’islam n’est pas au programme, mais certaines mesures s’en approchent. (...)

Retour de la guerre du logement!

Ronald Zacharias: Ce vendredi 24 février 2017, le Grand Conseil a voté avec une majorité confortable une motion, contraignante pour le Conseil d'État, afin qu'une partie du périmètre initial des Corbillettes, à Vernier, le long de l'avenue Casaï, soit déclassé en zone ordinaire de construction 3. C'est une grande première, on n'avait pas vu ça depuis des décennies, et une grande victoire pour le logement genevois. Nul ne doute que cette première brèche ouverte dans l'édifice de la LGZD, instaurant des zones de développement ou de l'économie immobilière d'État planifiée (expropriation matérielle, contrôle des quantités, des prix et loyers), donnera des idées à bien d'autres communes convaincues, jusqu'alors, que la zone de développement constituait un horizon unique. (...) Le problème avec le 'hors la zone de développement, point de salut', est que l'on occulte deux composantes majeures de toute politique du logement responsable, savoir: 1) (...) . Il s'agit de pouvoir construire pour tout le monde et pour toutes les catégories de revenus. 2) Vu l'état de nos finances publiques, il est tout à fait irresponsable, pour des raisons politiques, de ne continuer à promouvoir que le logement social…

Françoise Buffat, les philtres du talent

Pascal Décaillet: (...) Je l’ai connue en 1976, dès mes premières piges, j’avais 18 ans. Depuis, son magistère n’a fait que croître. La magicienne, pourtant, n’avait d’autres philtres que ceux de son talent : connaissance absolue, cadastrale, du terrain ; intimité des dossiers ; plume audacieuse et précise. Dans l’écriture, ce brin de folie qui invite le lecteur à se précipiter. Sorcière, philtres, breuvages, au milieu des grimoires. Françoise Buffat était une journaliste totale. Plume libérale, elle n’a jamais attaqué des milieux politiques plus cruellement que les libéraux eux-mêmes. Familière de la rue des Granges, elle brocardait comme personne la poussière d’or patricienne, évanescente, façon Restauration, de ces hauteurs perdues. Surtout, il y avait chez elle ce sourire, l’éclat de ce regard, cette immédiate complicité, la rapidité de son esprit, l’immensité de sa mémoire. Intensité de sa présence. Toute sa vie, elle nous aura proposé son regard. Assumant totalement le parti-pris. (...)

Oscars 2017: vainqueur surprise

Didier Bonny: (...) « La La Land » ne manque certes pas de qualités, mais il y manque indéniablement ce qui fait la marque des tout grands films: de l'émotion. Tout le contraire de « Manchester by the sea » récompensé par l’Oscar du meilleur acteur pour Casey Affleck (photo), époustouflant et bouleversant, et par celui tout aussi mérité du meilleur scénario original. En attendant, avec grande impatience, que les cinq autres films nommés, dont le vainqueur surprise « Moonlight », débarquent enfin sur nos écrans, on peut déjà relever que l’année 2016 aura été une grande année pour le cinéma américain avec beaucoup de bons films. (...)

L'ange rouge (Jean-Marie Rouart)

Jean-Michel Olivier: Depuis 1991, Jean-Marie Rouart mène un combat judiciaire pour faire reconnaître l'innocence d'Omar Raddad (photo), le jardinier marocain condamné pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal. Ce combat a débouché sur un livre (Omar, la construction d'un coupable, de Fallois), puis sur un film (Omar m'a tuer, de Roschdy Zem, 2011, avec l'excellent Denis Podalydès). Mais c'est surtout pour ses romans, d'amour et de pouvoir, que Jean-Marie Rouart est aujourd'hui le plus connu. Son dernier livre, Une jeunesse perdue*, est le récit d'une noyade amoureuse, mais d'une noyade heureuse, et délibérée. (...)

Gloire à Françoise Buffat, gloire à la clarté

Grégoire Barbey: (...) Le journalisme d’opinions a perdu son sexe ces dernières décennies, et ce n’est pas un hasard si l’art de la chronique en a fait les frais. Il ne s’agit plus que d’une forme de contenu, une manière, un genre. Bloqué dans sa position d’observateur neutre, le journalisme a relégué la pratique de la chronique en un exercice de style plutôt qu’en un exercice de clarté, de vérité (celle de l’auteur de la chronique, s’entend). L’art du zigzag a remplacé au fil des décennies celui de la pensée, des convictions. Lisez donc ce qui est aujourd’hui estampillé du label «chronique» et vous réaliserez assez rapidement que la position de l’auteur n’est en général pas limpide, et moins encore assumée. Ce qui relevait d’un exercice de droiture est devenu un exercice de contorsion, où même les mots prennent les courbures des esprits embués de leurs auteurs. (...)

Difficile de rompre avec le passé (bis)

(TDG)