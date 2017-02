Pascal Holenweg: Naissance du Quart Etat

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Naissance du Quart Etat

Pascal Holenweg: (...) Parallèlement à la réduction constante des prestations publiques d'aide sociale, on assiste à une dénaturation de leur fonction : on ne les accorde plus en fonction du critère prioritaire du besoin, mais en fonction d'un critère devenu au moins aussi important : celui des "efforts" des ayant-droit pour mériter l'aide qu'on leur accorde. (...) Un réseau de réflexion, le "Denknetz", marqué à gauche, propose une alternative à cette évolution calamiteuse : l'introduction d'une sorte d'"assurance générale du revenu", un peu sur le modèle des prestations complémentaires à l'AVS,avec des indemnités journalières permettant d'atteindre le niveau d'un revenu de base garanti. Le "Denknetz"soutient en outre, notamment, l'introduction de salaires minimaux à un niveau suffisant pour réduire le nombre de "travailleurs pauvres" devant avoir recours à l'aide sociale. Les propositions du "Denknetz" sont modestes ? Peut-être. Mais, modestie pour modestie, elles sont tout de même plus conformes au mandat constitutionnel fédéral (la garantie du droit à l'aide sociale) que cette autre, et plus célèbre "modeste proposition", celle de Jonathan Swift* pour réduire le nombre, dont seuls "certains esprits chagrins s'inquiéteront", de pauvres en Irlande : manger leurs enfants. Il est vrai qu'en Suisse, on est plus modéré. On ne bouffe pas les pauvres. On se contente de les oublier. Et seuls "certains esprits chagrins" s'en inquiéteront"

Et vous trouvez que ça va mieux ?

Roger Deneys: (Si la réponse est non alors allez voter NON à la RIE III le 12 février prochain) La baisse d'impôts sur les personnes physiques de 2009 a fait passer 400 millions de francs par année de la poche de l'Etat à la poche des contribuables genevois. Avec les mêmes arguments utilisés aujourd'hui par les partisans de la RIE 3 : cet argent perdu par l'Etat aura des effets bénéfiques car il sera réinjecté dans l'économie et aidera les particuliers et les entreprises à mieux vivre et servira donc à créer des emplois qui généreront de nouvelles recettes fiscales... (...) Or, malheureusement, la RIE III à la sauce du Conseil d'Etat genevois ressemble à la stratégie de l'autruche : il y aura chaque année 350 millions de francs de moins dans les caisses cantonales. Et la seule "réponse" du Conseil d'Etat et du ministre des finances, qui n'arrive déjà pas à proposer et faire voter un budget cantonal équilibré, est d'attendre 5 ans pour voir si les effets positifs proclamés urbi et orbi se révèlent - prions ! - exacts…

L'affaire Fillon, avatar de l'affaire DSK

Jean-Michel Olivier: L'analogie es troublante : deux candidats à la présidence de la République française — largement favoris — flingués en plein vol par les médias (en attendant le verdict de la Justice). Le premier pour « agression sexuelle, viol, séquestration » ; le second parce qu'il a accordé, pendant des années, un emploi fictif à son épouse, la bien-nommée Pénélope (près d'un million d'euros tout de même !). Dans les deux cas, la Justice s'en mêle. Mais trop tard : les hommes ont déjà été lynchés publiquement par les médias. Ils sont morts tous les deux — symboliquement, politiquement. On comprend mieux, avec le temps, les contours du complot dont les deux hommes ont été victimes : il s'agissait d'écarter deux candidats gênants de l'élection présidentielle. Mission accomplie. Peu importe d'où vient le coup (Sarkozy ? Juppé ? Dati ? Macron ?) Seul compte le résultat. (...)

Quennec sous haute surveillance

Bernard Andrié: Des sources proches de Genève-Servette l’avaient annoncé: les ennuis du club grenat commenceraient au mois de février 2017. On est pile poil dans les temps. Hugh Quennec, président du club et de Genève Futur Hockey, vient d’être placé sous haute surveillance par les autorités de la Ville et du Canton de Genève. Soit il acceptait d’être mis sous tutelle avec la nomination d’un administrateur, chargé de contrôler les finances de Genève Futur Hockey, soit celui-ci se voyait couper les vivres. Le couteau sous la gorge Hugh Quennec n’avait pas vraiment le choix. Il a capitulé. Ce qui ne l’a pas empêché, dans un communiqué surréaliste, de prendre quelque liberté avec la vérité. (...) Mais revenons à la case départ. (...)

François Bayrou: l'homme providentiel?

Didier Bonny: (...) Tout est possible, ce d’autant plus que François Bayrou a refusé jusqu’ici la main tendue par Emmanuel Macron, qui chasse sur les mêmes terres centristes que lui, et qu’il a publié à la fin du mois de janvier un livre, « Résolution française », dans lequel il délivre un message optimiste sur l’avenir de la France. Si le président du MoDem reste pour l’instant encore flou sur ses intentions présidentielles, il devrait lever les doutes à la mi-février, il ne serait donc pas vraiment surprenant qu’il décide finalement de se lancer une quatrième fois dans la bataille. (...) Il pourra alors sans doute reprendre ce qu’il avait déclaré en 2007, lors d’un meeting à Annecy auquel j’avais assisté avec 6000 autres personnes dans une ambiance incroyable…

Trump : « Nous ne sommes pas si innocents»

John Goetelen: Qu’on l’aime ou non ne dépend plus de la rationalité. En usant d’un langage populaire, vulgaire (de vulgus, le peuple), en proposant une ligne en partie inverse de Clintobama, il a pris le contrepied du langage feutré, ampoulé, qui régnait jusque là. Un langage qui consistait à ne pas dire crument les choses, à les contourner. (...) Le journaliste qui l’interviewe, Bill O’Reilly, lui dit alors: « Mais Poutine est un tueur ». À quoi Donald Trump répond: « Il y a beaucoup, beaucoup de tueurs. Mais vous pensez quoi? Que notre pays est si innocent? » Pour ceux qui l’auront écoutée attentivement cette petite phrase est un camouflet au Camp du Bien, aux moralistes, mais aussi à son prédécesseur républicain, Georges W. Bush. Trump reconnaît que la politique américaine ne peut prétendre à une hauteur morale que l’on refuserait à Moscou. (...)

Les arguments des opposants ne tiennent pas la route

Ashwani Singh: Certains sont mensongers ou faux, d'autres saugrenus et surprenants. "Pillage de la caisse fédérale"? C'est plutôt le contraire, car c'est l'automobiliste qui l'alimente - et qui continuera de l'alimenter -, avec ou sans FORTA. Puis on tombe sur l'affirmation pour le moins bizarre que "plus le réseau routier est vaste, plus il y a d'embouteillages", une logique originale que les opposants doivent bien être les seuls à comprendre… On retrouve l'éternel l'argument éculé de l'"aspirateur à voitures", selon lequel toute mesure visant à supprimer des bouchons, à fluidifier le trafic et à contourner les agglomérations - car c'est bien de cela qu'il s'agit - incitera la population à bouder les transports publics et la mobilité douce, à se précipiter chez son garagiste pour acheter une voiture et à se mettre au volant. Ils oublient que la Suisse a déjà un taux de motorisation parmi les plus élevés au monde avec 543 véhicules privés pour 1000 habitants - hommes, femmes, enfants, retraités et handicapés compris -, qu'on ne peut pas conduire deux voitures en même temps et qu'une voiture ne peut pas se trouver à deux endroits en même temps. (...)

Mélenchon Président? A propos des profs

André Duval: Le personnage est de toute évidence un show man de grande qualité. Il est, me semble-t-il, contrairement à la plupart de ses adversaires, d’une sincérité remarquable. Ses qualités d’orateur sont indéniables. Point besoin de « nègre » pour lui rédiger son discours, quelques notes griffonnées sur une page A4 lui suffisent, son talent d’orateur, son franc-parlé font le reste pour captiver l’auditoire. Je ne suis pas un adepte de tout son programme présidentiel mais je dois avouer que je le rejoins sur plusieurs points qui ne sont pas de la moindre importance. Son point de vue écologique par exemple me plaît. Mais ce qui m’a interpellé hier, ce sont les propos qu’il a tenus sur la question de la formation des professeurs. (...)

Tous les nombres entiers ont-ils un «premier-maison» ?

Pascal Gavillet: Certes, ce n’est pas la conjecture la plus essentielle de la recherche en mathématiques, et elle est même tenue pour un problème destiné aux amateurs, mais elle a l’avantage de la clarté. En d’autres termes, elle est aussi aisée à comprendre qu’à expliquer. Qu’est-ce qu’un «premier-maison» et comment l’obtient-on ? Noté HP(n), - pour «home prime», bien sûr -, il s’obtient en plusieurs étapes. Il faut d’abord décomposer le nombre composé n en produit de facteurs premiers, et cela sans utiliser les puissances, quitte donc à répéter plusieurs fois les mêmes facteurs. On construit dès lors un second nombre en concaténant, c’est-à-dire en mettant bout à bout, tous les premiers obtenus par cette factorisation. Puis on répète ce processus jusqu’à ce qu’on tombe sur un nombre premier. Celui-ci est alors appelé HP(n). Voici un exemple avec le nombre 10. (...)

L'Homme, avatar de Dieu

Jacques-André Widmer: Vous cherchez Dieu ? C'est comme chercher vos lunettes quand vous les avez sur le nez, aurait pu dire Spinoza en polissant des verres optiques. C'est ainsi que le Professeur Robert Molimard, à l'occasion de son quatre-vingt dixième anniversaire (!) nous fait le cadeau de son dernier ouvrage en date : l'Homme, avatar de Dieu. Agnostique assumé, l'auteur raisonne sous l'ombrelle de Spinoza et de Descartes… Au fil des pages de son passionnant « essai de philosophie pratique et de médecine expérimentale », Robert Molimard se garde bien de nous entraîner dans d'oiseuses réflexions philosophiques absconses. Il aborde au contraire mille sujets de la vie pratique : soigner le corps et l'esprit, les régimes, la nourriture, les conseils d'hygiène, l'esperanto (qu'il pratique couramment puisque il envisage même une édition de son opus dans cette langue !) et même ses secrets pour réussir à...faire son propre pain de seigle à l'auvergnate ! La disparité des sujets traités n'est qu'apparente : pour Spinoza, tout est régi par le conatus, la même force d'exister. (...)

Sujets "de société" et déclin de la presse romande

