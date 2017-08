Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Pascal Holenweg: Fêtes nationales, rites tribaux et frites belges

(...) Ce que signifie la fête nationale du Bénin, c'est la commémoration d'un événement précis : l'accession du pays à l'indépendance (sous son nom d'alors, le Dahomey), le 1er août 1960. Mais ce que signifie la fête nationale suisse est bien plus nébuleux. Il s'est passé quoi, le 1er août 1291 (c'était un mercredi) ? On n'en sait rien. D'ailleurs, on a changé de calendrier depuis : en 1291, on utilise encore le calendrier julien et pas encore le calendrier grégorien -le nôtre actuel, utilisé depuis 1582 par les catholiques, plus tard par les protestants (ce qui explique que l'Escalade, fêtée à Genève les 11 et 12 décembre, s'est en réalité grégorienne produite les 21 et 22 décembre) et encore plus tard par les orthodoxes (ce qui explique que la révolution russe de février et celle d'octobre sont commémorées en mars et en novembre). Bref, sur le Grütli, qu'il s'y soit passé quelque chose ou rien d'autre que la rumination de quelques vaches, le 1er août 1291 dans le calendrier d'alors, ça correspond (sauf erreur) au 8 août dans notre calendrier à nous. Croit-on commémorer chaque 1er août la naissance de la Suisse, la création de la Confédération ? On se tromperait -ou plutôt, on se trompe, et on le sait ou devrait le savoir : il n'y a pas de Suisse, comme Etat, avant 1798, et pas de Confédération avant 1803... Jusqu'à la création de la République Helvétique en 1798, il n'y a en guise de "Suisse" qu'une sorte de ligue de communautés paysannes et de républiques urbaines, politiquement et religieusement divisées, et sans institutions communes à part une diète périodique. Bref, le Bénin est plus ancien que la Suisse (le Royaume du Dahomey date du XVIIe siècle)... (...)

Olivier Emery: La Suisse n'existe pas ! Et pourtant elle existe…

Ce n'était sans doute pas prémédité. Mais pour un coup pub promotionnelle, c'est réussi! Ada Marra aime la polémique. Comme toute battante, c'est une indécrottable combattante. Et des adversaires politiques au QI modeste et à la réactivité primaire, il n'en manque guère dans les rangs nationalistes. Leur zèle indigné – prétendument patriotique - inquiète bien d'avantage que la petite provocation de notre dynamique politicienne gauchiste. La vérité est que Dame Helvétie est une vue de l'esprit construite par des hommes visant un intérêt commun face à d'autres intérêts extérieurs. Pas d'unité de langue, de culture, de religion ni de géographie physique. Et pourtant. Notamment par l'étrange pouvoir d'un drapeau commun, le téléspectateur de Chancy se réjouit d'avantage du succès d'un sportif glaronais que de celui d'un voisin français de Challex… Plus sérieusement. Helvètes, nous partageons un tronc commun de valeurs fondamentales consacré par une fort belle Constitution fédérale inspirée de valeurs bibliques.

André Duval: Guillaume Tell, le Père Noël et le petit Jésus

Je devais avoir 9 ou 10 ans. Pour les vacances d’été, mes parents avaient loué un chalet à Champéry. J’avais lié d’amitié avec le fils du paysan voisin, un rude gaillard d’au moins 12 ans ! Ce genre de « type » à qui on ne la fait pas… Nos journées s’écoulaient, remplies de tous ces jeux en plein air dictés par l’insouciance de l’enfance. Et voilà qu’un beau jour, pour je ne sais plus quelle raison, mon ami me demande subitement : “Le Père Noël, tu y crois encore ?” (...) “C’est comme le p’tit Jésus, tu y crois plus non plus, j’espère.” Tétanisé ! Horrifié ! Voilà que ce « grand » me révélait LA Vérité ! Le Petit Jésus, c’était un mensonge savamment entretenu par mes parents, comme celui du Père Noël quand j’étais un peu plus jeune ! Il fallait sauver la face, je m’entends encore lui dire : “Ben, non, tu penses bien, c’est des histoires pour les bébés tout ça.” Ouf, l’honneur était sauf. Voilà qu’en cette soirée du 1er août 2017, j’apprends via le mur facebook de Madame Ada Marra que : « La Suisse n’existe pas…” Mazette, nom d’un chien ! Alors, Guillaume Tell, Winkelried et tous les autres…eux aussi ! Je me suis encore fait avoir ? A mon âge ! Et puis…nom d’une pipe…si mon gaillard de Champéry, celui à qui on ne la faisait pas, était pour finir dans le vrai !?

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en juin 2017

Alors que le Locarno Festival va débuter et que le meurtrier mois de juillet s'achève sur les disparitions presque conjointes de Jeanne Moreau, Sam Shepard, Hervé Le Roux et Jean-Claude Bouillon, voici la liste des disparus du monde de la culture et du cinéma du mois de juin. John G. Avildsen (1) avait remporté un Oscar grâce à Rocky, succès qu'il lui arriva de réitérer, toutefois sans obtenir un second award. Nadine Basile (2) tourna peu et ne fut jamais une vedette, mais rappelons-nous que son ultime rôle au cinéma eut lieu dans un film réalisé par Jeanne Moreau, L'Adolescente. (...)

Edmée est au 70e Festival de Locarno

Zoom sur les trois principaux. Et tout d‘abord le concours, fort de dix-huit œuvres en provenance de douze pays. Les Etats-Unis se taillent la part du lion dans cette chasse au Léopard d’or, en proposant cinq longs métrages dont Lucky de John Carrol Lynch. La France en présente deux, dont Madame Hyde, de Serge Bozon avec Isabelle Huppert (photo). Deux également pour la Chine, le documentariste Wang Bing signant pour sa part Mrs Fang, le portrait d’une sexagénaire atteinte d’Alzheimer dans le sud du pays. On retiendra par ailleurs La Telenova errante, cosigné par le Franco-Chilien Raul Ruiz (mort en 2011) et sa compagne d’alors Valeria Sarmiento, ou encore Ta peau si lisse du Canadien Denis Côté, un habitué de l’endroit. Les autres films en lice viennent du Brésil, d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie, d’Islande, de Palestine et enfin de Suisse avec Goliath de Dominik Loscher. Tradition et innovation, regards sur le passé et paris sur l’avenir, le tout sur fond glamour avec de nombreuses stars présentes pour la 70e édition du Festival de Locarno, qui débute mercredi 2 août. Ce cru 2017 concocté par le directeur artistique Carlo Chatrian comprend comme d’habitude plusieurs volets, de la compétition internationale à la Piazza grande, en passant par les Léopards de demain, les Cinéastes du présents,la Semaine de la critique et la rétrospective. (...) A suivre sur ce blog

Cédric Segapelli: Antonin Varenne

Il existe des ouvrages qui rôdent autour de vous, précédés d’une réputation plutôt flatteuse, que vous tardez pourtant à acquérir, miné que vous êtes, par un temps désespérément trop court pour aborder l’ensemble des publications qui vous tentent et qui déferlent avec une constance excessive mais permanente dans les librairies. D’où ce sentiment de regret qu’il faut parfois surmonter en vous disant que vous trouverez bien l’occasion de vous plonger dans le récit convoité. Vaines illusions ? Pas toujours, comme c’est le cas avec Trois Mille Chevaux Vapeur publié chez Albin Michel en 2014 et qui fut l’un des ouvrages qui forgea la réputation d’Antonin Varenne en tant que narrateur talentueux comme il le démontra avecBattues (La Manufacture de Livres/Territori 2015) et Cat 215 (La Manufacture de Livres/Territori 2016). (...) (TDG)