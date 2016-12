Noël, un kit de croyances chrétiennes et païennes

Une fête si chrétienne et si païenne à la fois. Noël associe spiritualité et traditions antiques. Dans «Les fêtes chrétiennes en Occident», le bénédictin Philippe Rouillard rappelle que Jésus n’est pas né un 25 décembre, mais que cette date coïncidait avec l’ancienne fête romaine du solstice. Dans l’Empire romain, on fêtait les Saturnales du 17 au 24 décembre, jour des sigillaires (fête des figurines) où on offrait des statuettes aux enfants. Ces coutumes ont été intégrées dans le calendrier chrétien lorsque le christianisme est devenu la seule religion autorisée par l’édit de l’empereur Théodose en 380. Noël n’est pas la fête la plus importante des chrétiens, qui placent Pâques avant, mais elle est la plus populaire. Pasteure en paroisse à Montagny-Champvent, Anne-Christine Rapin confectionne chaque année une crèche dans le garage de la cure. «Ce n’est pas que ce soit obligatoire pour fêter Noël, mais les paroissiens me le demandent chaque année.» La crèche et les autres images de Noël séduisent. D’où viennent-elles? Suivez l’étoile.

L’étoile

Un GPS pour trouver la crèche

L’étoile de Noël est celle qui a guidé les Rois mages vers le lieu de naissance de Jésus à Bethléem. L’histoire est racontée dans l’Evangile de Matthieu. Selon Philippe Rouillard, ce récit aurait des origines historiques plus anciennes: il y a près de 3000 ans, des astrologues de Zoroastre «attendaient l’apparition d’une étoile qui annoncerait la naissance d’un enfant conçu par une vierge et qui apporterait la paix au monde entier». Au-delà de l’étoile, Noël est une fête de la lumière. La date du 25 décembre a été choisie pour christianiser la fête romaine de Sol Invictus (soleil invaincu), jour du solstice dans le calendrier romain.

Les bergers

Obligatoires dans une crèche

Dans l’histoire de Noël, les bergers sont les premiers témoins de la Nativité. Et toute crèche de Noël qui se respecte se doit d’en avoir. L’Evangile de Luc raconte comment un ange se présente à «des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux», leur annonçant la bonne nouvelle de la Nativité. «Et ils découvrirent Marie et Joseph et le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» L’image de la pastorale est souvent employée à propos de Dieu, comme dans l’Evangile de Jean: «Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent.»

Ane et bœuf

Délégués du congrès des animaux

Ces deux animaux sont toujours représentés dans la crèche mais ne viennent pas des Evangiles. Ils apparaissent dans un texte apocryphe du VIe siècle rappelant une prophétie d’Isaïe: «Le bœuf connaît son propriétaire et l’âne la crèche de son maître.» Les deux bestiaux se sont imposés dans l’imaginaire chrétien comme des images de l’humilité et de la Création. A Champvent, dans le Nord vaudois, les enfants ont placé cette semaine quelque 200 peluches dans l’église: «Nous avons imaginé un congrès des animaux qui décident d’envoyer l’âne et le bœuf à Bethléem pour les représenter», explique la pasteure Anne-Christine Rapin.

La Nativité

La naissance qui donne son nom à la fête

Le mot «Noël» vient du latin natalis (naissance). C’est l’origine de la fête religieuse, la naissance du fils de Dieu, entre Marie et Joseph. L’évangéliste Luc raconte l’événement: «Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.» Noël n’était pas une fête durant les premiers siècles du christianisme, elle n’est attestée que vers l’an 330. Il sera déclaré jour férié par l’empereur Justinien au VIe siècle. Aucun document n’indique la date exacte de la naissance de Jésus: les historiens pensent qu’il serait né en 4 ou en 5 de notre ère.

Rois mages

Saints depuis le Moyen Age

Ces personnages sont fêtés à l’Epiphanie (le 6 janvier), qui se confondait avec la fête de Noël dans les premiers siècles. Selon la Bible, il s’agit de mages «venus d’Orient» qui ont appris la naissance de Jésus. Guidés par l’étoile, ils vont à Bethléem, se prosternent devant l’Enfant Dieu et lui offrent des présents: or, encens et myrrhe. La tradition en fera des rois au IIIe siècle. Cinq cents ans plus tard, Bède le Vénérable leur attribue des noms: Melchior, portant une barbe blanche, Gaspard et Balthazar, Noir. Au Moyen Age, ils seront vénérés comme des saints. Selon la tradition orthodoxe, un reliquaire conserve leurs présents au mont Athos.

Le Père Noël

Le barbu banni de la crèche

Le personnage en rouge qui apporte des cadeaux aux enfants à Noël est laïque et mondialisé. Sa diffusion doit beaucoup à la marque Coca-Cola après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la figure a des origines chrétiennes: le Santa Claus américain vient de la version néerlandaise du Saint-Nicolas et de ses Pères Fouettard, fêtés chaque année le 6 décembre par les catholiques. «A la base, il y avait une idée de Dieu le Père dans cette figure, tandis que le Père Fouettard figurait le diable. Mais le Père Noël, trop commercial, n’a plus sa place à l’église ni dans une crèche», explique Philippe Morel, pasteur à Echallens.

Le sapin

Souvenir coloré du jardin d’Eden

Le sapin de Noël est attesté en Alsace à partir de 1520. Dès le départ, il s’agit d’un symbole chrétien, même si certains lui attribuent des origines païennes venant de l’ancien culte des arbres. L’arbre de vie (mentionné dans la description du jardin d’Eden de la Genèse) était un symbole d’immortalité. Au Moyen Age, on le figurait par un arbre fruitier couvert de pommes. Illuminé avec des bougies dès le XVIIe siècle, le sapin de Noël se répand en Europe deux cents ans plus tard. D’autres végétaux à l’honneur pendant l’Avent, le gui et le houx, ont des origines païennes: le premier était une plante sacrée des Gaulois, cueillie par les druides. (TDG)