Mireille Vallette: Ben Achour ou les limites de l’ouverture

En automne de cette année, la faculté de théologie de Genève ouvrira un cursus de formation continue pour imams à la demande «de nombreuses communautés musulmanes». Il est destiné avant tout, selon le recteur Yves Flückiger, à «intégrer les imams à la culture suisse». Le projet ne peut qu’être applaudi, c’est un joli défi. Au sommaire (provisoire): des cours de français ( ??? on aurait cru que Genève était pourvue), d’histoire, de droit, d’éthique. Mais aussi, indique le responsable de cette formation François Dermange, un probable cours de religion qui présentera «des théologies musulmanes qui soient compatibles avec les exigences scientifiques et académiques de l’université». Une intention téméraire à l’heure du littéralisme dispensé dans les communautés. On nous avait d’ailleurs promis une telle approche pour le Centre islam et société de Fribourg, les responsables ont rapidement remis les pendules à l’heure. (...) Le professeur et juriste tunisien Yadh Ben Achour sera l’un des intervenants. (...) Les musulmans (et l’islam) doivent changer: accepter l’autonomie personnelle, la sécularisation, la supériorité des lois humaines. « La religion islamique - en tout cas en Europe - doit faire l’effort d’admettre cette liberté qui n’est pas vraiment la sienne à l’origine ». Il faut ménager les susceptibilités musulmanes en valorisant l’islam, ce qu’il fait abondamment, en le dédouanant du terrorisme, en exagérant ses apports à l'humanité et en minimisant ceux de l'Occident. Pour lui, la présence musulmane en Espagne n’était pas une occupation, mais un bienfait… (...)

Sylvain Thévoz: Iran, live music

Le cercle grandit autour des musiciens. Dire que c’est beau, ce ne serait pas assez. Cette musique prend aux tripes, raccroche à quelque chose d’archaïque et profond. On revit la scène de la nuit des temps: des hommes frappent sur des peaux de bête, chantent des paroles mystérieuses pour des dieux, l’amour, les récoltes à venir ou la mort. Ces musiciens, personne ne sait d’où ils sortent, ni à quoi ils jouent, pourtant personne ne s’en étonne. Avec leurs gueules d’hashshashins, de poètes, de musiciens errants ; de loubards ou de saints, ils sont au cœur de quelques chose qui rayonne. Ils font de ce moment unique un moment qui ne sera gravé nulle part, ni conservé sur aucun autre support que la mémoire de ceux qui y étaient et n’auraient bougé pour rien au monde. Le cercle grandit encore. Un homme aux cheveux gominés portant lunettes noires prend la parole. On ne comprend pas ce qu’il dit. On ne parle pas sa langue, pourtant on s’y sent lié. (...) Un des vigiles n'a de cesse de tourner la tête de droite à gauche. Oui, c’est pour empêcher quiconque de filmer, mais son regard porte aussi plus loin, comme s’il cherchait de quelle direction allait venir le danger. (...) Un mouvement, un mot : police. Les musiciens serrent leurs instruments, filent en zigzaguant entre deux rangées. (...)

Jean-Souhel Gowrié: Macron : un "pet" dans l'histoire

(...) Le phénomène Macron est l'illustration parfaite du vide abyssal qui sépare désormais le "peuple" de ses "élites" (j'en profite car bientôt ce mot, peuple, sera banni, voire criminalisé car faisant penser au...populisme). Voici donc un garçon qui n'a pour projet que...lui-même, et qui réussit l'exploit de se placer comme potentiellement le futur président de la République. Exploit ? Pas vraiment. Posez la question à n'importe quel directeur marketing et il vous dira que tout cela n'est rien d'autre qu'un simple plan marketing qui vise à "créer une image qui permettra à l'entreprise et à ses produits ou services de se positionner et d'attirer naturellement les clients ciblés". Il ne s'en est d'ailleurs pas vraiment caché. Lui qui, pour répondre aux attaques des autres candidats lui reprochant de ne pas avoir de "programme" répondait que "les Français n'élisent pas un président pour son programme mais pour l'espoir qu'il insufflera". Amen. (...)

Pascal Holenweg: Etat des fronts de la "Prévoyance vieillesse 2020"

A gauche, le débat sur la réforme des retraites sera tendu, aucune organisation n'étant exempte de contradictions internes, et nulle position n'étant a priori incontestable. (...) Quant aux rentes du 2e pilier, celles « touchées par les hommes sont nettement plus élevées que celles perçues par les femmes ». Les rentes de la prévoyance professionnelle versées pour la première fois en 2015 ont atteint 3278 francs par mois en moyenne pour les hommes contre 1839 francs pour les femmes. Les montants moyens des versements en capital ont avoisiné 210'000 francs chez les premiers et 93'000 francs chez les secondes. Au total, les retraites (1er et 2e Pilier) des femmes sont inférieures de plus d'un tiers à celle des hommes. Alors la prochaine fois qu'on vous justifiera la fixation de l'âge de retraite des femmes au niveau de celui des hommes au nom de l'égalité, vous pourrez exiger un argument plus crédible : celui-là est faisandé.

Didier Bonny: "Sage femme": pour son duo d'actrices, mais pas seulement

L’affiche est alléchante : Catherine Deneuve et Catherine Frot qui se donnent la réplique pour la première fois dans un film, il y a effectivement de quoi saliver. (...) Ce duo est magnifiquement interprété par Catherine Frot, une sage-femme très sage, et Catherine Deneuve, femme insouciante et centrée sur elle-même, qui sont excellentes. Leur jeu est très complémentaire, un vrai plaisir. Olivier Gourmet trouve également fort bien sa place entre ses deux monuments du cinéma français. Quant au film en lui-même, on peut sans doute lui reprocher d’être un peu long et parfois répétitif, mais rien de bien grave en comparaison avec la délicatesse et la subtilité dont il fait preuve. Il est de plus fort bien écrit avec d’excellents dialogues et quelques scènes d’une intense émotion. Un film français de qualité. (4 étoiles)

John Goetelen: Une Valls à trois temps

Ça y est: tel Jules César en son temps Manu a franchi le Rubicon. Il se rallie au jeune Emmanuel. Quelle bouillabaisse! On se souvient qu’il avait d’abord joué à Brutus, le fils parricide, en décembre. (...)

Pascal Décaillet: Le Coup de Grâce

Il y a eu les partisans de Jaurès et ceux de Jules Guesde. Il y a eu le Congrès de Tours, en décembre 1920. (...) Il y a eu la troisième place de Jospin, le 21 avril 2002. Il y a eu tant de césures, de fractures, de cicatrices, de trahisons. Et puis, il y a eu, voici quelques heures, le coup de poignard de Valls contre Hamon, un homme que je considère comme infiniment respectable, pour se rallier au candidat de la Banque centrale européenne et de la Côte Est américaine. Le candidat des dents blanches et de la modernité. Le candidat qui distribuera les maroquins. Le socialisme français, ce grand mouvement qui a produit des hommes d’État, mettra des décennies à se remettre de cette campagne 2017. Pour peu qu'il s'en remette jamais. l (TDG)