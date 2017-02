Michèle Roullet: Le poids des notes !

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Le poids des notes !

Michèle Roullet: La dernière étude du Prof. Margrit Stamm confirme que les jeunes qui obtiennent des notes moyennes à l’école, voire médiocres, peuvent devenir les meilleurs apprentis et gagner des médailles dans les championnats professionnels internationaux ! Nos jeunes professionnels suisses, qui appartiennent à l’élite mondiale, ont reçu un hommage de Johann Schneider-Ammann, ardent défenseur de la formation duale. A l'occasion de la journée SwissSkills 2017, Johann Schneider-Ammann a expliqué que : « les délégations lauréates de l'équipe SwissSkills nous rappellent régulièrement que nos jeunes professionnels comptent parmi les meilleurs au monde ». Pourtant, le poids des notes à l’école est encore écrasant pour obtenir une place d’apprentissage et c’est malheureux ! (...) Cette vision sous-tendue par un impératif de transparence, qui imprègne tous les pans de notre société, y compris l’école qui fait toujours corps avec les idées de son temps, sclérose nos sociétés. Il est temps de penser la complexité de l’humain et d’admettre qu’un mauvais élève peut devenir un brillant apprenti ou savant (ce n’est pas Einstein qui me contredirait !). A l’intérieur de l’institution scolaire, je plaide déjà pour qu’un enseignant n’aille pas consulter les précédents bulletins scolaires des élèves…

Berlin 2017: Giacometti, une chanteuse africaine et un journaliste qui se fait virer

La prophétie d’Hillary

Pascal Gavillet: (...) Restons dans le portrait en évoquant celui de Félicité, chanteuse dans un bar de Kinshasa. Une femme face à l'adversité lorsqu'elle réalise que son fils, victime d'un grave accident, va devoir se faire opérer et qu'il lui faudra trouver des sommes colossales pour payer les frais de sa longue opération. Le cinéaste Alain Gomis se confronte au drame social et au film de chant. Entre gros plans sur son héroïne, Véro Tshanda Beya, plans larges documentaires sur les rues dévastées d'une ville saisie dans son présent, et scènes d'un quotidien heurté, Félicité parvient à trouver ses marques, emportant l'adhésion malgré quelques longueurs. (...) John Goetelen: Invitée à prendre la parole à l’ouverture d’une conférence, Hillary Clinton a tenu des propos… visionnaires. Ou mieux: de l’ordre de la prophétie. Elle dit l’avenir. À sa manière. Mais que veut-elle vraiment dire? Dans sa courte intervention exprimée en roulant ses gros yeux bizarres, elle a lâché cette petite phrase: « Je reste convaincue que oui, le futur est féminin ». Premier point: on peut écarter la rénovation de la langue anglaise. Hillary ne veut pas changer le genre des mots puisqu’en anglais le futur n’est ni féminin ni masculin. (...)

RIE III : le glas de l'arrogance

Pascal Décaillet: (...) A Genève comme dans la métropole lémanique, comme à Zurich ou à Bâle, où ces enjeux de multinationales sont bien réels (ailleurs, ils sont perçus comme lointains), il va falloir maintenant réinventer le modèle économique, ce qui n’a guère été fait ces dernières décennies. Si les multinationales, à Genève, ont pris un tel poids, c’est peut-être qu’en haut lieu, on a investi de façon totalement exagérée dans cette forme de profit facile, mais dénué de toute garantie de longévité. Dénué de toute assurance d’emploi durable pour nos résidents. A cet égard, s’il n’était guère étonnant de voir les libéraux s’engouffrer dans ce modèle, donc dans la défense extatique de RIE III, il le fut bien davantage de voir la docilité du PDC à les suivre le doigt sur la couture du pantalon…

RIE 3: la mère de toutes les défaites

Grégoire Barbey: La réforme était-elle déséquilibrée? Peut-être. Mais le véritable déséquilibre s’est joué dans l’argumentation des forces en présence. Une fois de plus, politiciens et milieux économiques n’ont pas su s’extraire des habituelles litanies ressorties à chaque votation à caractère économique. A coup d’arrogantes menaces aux relents de fin du monde, les partisans n’ont pas défendu le projet qu’ils soutenaient: ils l’ont sanctifié, élevé au rang d’Ecriture sainte… Il est grand temps de le dire: par son arrogance, l’économie a utilisé la même arme. Son discours est devenu inaudible. Sa capacité à convaincre s’est délitée. Oui, ce dimanche 12 février 2017, la place économique suisse se confronte enfin à la réalité: son comportement pédant est devenue la mère de toutes les défaites.

"Jackie" et 5 autres films à l'affiche

Didier Bonny: Avoir de bons ingrédients ne suffit pas forcément pour faire un bon plat. Cette observation culinaire est valable pour « Jackie » qui, sur le papier, est un film séduisant, mais qui au bout du compte s’avère décevant. (...) « Jackie » est trop bavard, les allers et retours entre le présent et le passé coupent trop souvent le rythme déjà très lent du film et la musique est par moment insupportable…

Le dernier des Mohicans ?

Allemagne : une présidentielle si discrète

(TDG)