Les "faits alternatifs" de Monsieur Poggia

Marko Bandler: Monsieur Poggia ne s'en prive pas lorsqu'il propose de comparer l'évolution du taux de chômage à Genève avec ce même taux au niveau suisse. Et les faits, réels, sont là: l'écart n'a jamais été aussi bas depuis 2007. C'est vrai. Formidable! Et cerise sur le gâteau, notre canton n'est plus la lanterne rouge en la matière, place qui nous été joyeusement volée par Neuchâtel! Hourra! Bravo Monsieur Poggia! Nul ne contestera ces chiffres. Cependant… Ce que Monsieur Poggia oublie de préciser (une omission involontaire, sans doutes), c'est que depuis 2007, notre législation sur le chômage a considérablement évolué... au détriment des chômeurs. Premièrement, il y a eu la disparition du RMCAS en 2012, et la fin de l'obligation des personnes à l'aide sociale de s'inscrire à l'OCE comme demandeurs d'emploi. Du coup, voilà que 2300 personnes se sont vues rayer des statistiques par un coup de baguette magique! Et voici donc qu'on passe allègrement de 5.5% de chômage en 2011 à 5% en 2012. Deuxièmement, 2012 est également l'année d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le chômage (LACI), au niveau fédéral, qui durcit considérablement les conditions d'éligibilité aux prestations chômage, notamment pour certaines catégories de la population (jeunes et seniors, en particulier). Ce ne sont donc pas des chômeurs en moins, mais des chômeurs qui ne sont plus comptabilisés.(...)

"Loving": un amour de film

Didier Bonny: « Loving » raconte sur une décennie l’histoire vraie de ce couple qui a, presque malgré lui, fait avancer d’un grand pas les droits humains aux Etats-Unis. Le film se concentre principalement sur l’histoire d’amour entre Richard et Mildred Loving, l’aspect judiciaire étant une conséquence de cet amour qu’ils ne peuvent pas vivre librement. Le film est du coup moins spectaculaire et démonstratif qu’il aurait pu l’être, mais il permet de pénétrer avec une grande sensibilité et tendresse dans l’intimité du couple Loving et de ses trois enfants. Le rythme relativement lent du film ne rime absolument pas avec ennui, d’une part parce que la tension est toujours palpable et, d’autre part, parce que la mise en scène et le jeu des acteurs dégagent une formidable finesse. La nomination aux Oscars 2017 de Ruth Negra pour la meilleure actrice est d’ailleurs largement méritée. (...) Mais au diable les récompenses, « Loving » est un beau film, au sens propre et figuré, qui de manière subtile, simple et émouvante, mais sans pathos, met en scène cette histoire d’amour qui a marqué la lutte contre les inégalités raciales et des droits civiques aux Etats-Unis. (4 étoiles)

Plan-les-Ouates : La solidarité dans tous ses états

Bernard Comoli: « La solidarité dans tous ses états! Soutenir là-bas - Accueillir ici » Les 24 et 25 février, la commune de Plan-les-Ouates organise pour la troisième fois une manifestation * pour rendre compte à ses habitants, et au public en général, de l’usage qui est fait des crédits qu’elle consacre à la solidarité. Au programme : une exposition, des débats, un film et diverses animations. Les associations bénéficiaires des subventions communales – près d'une trentaine - seront présentes. À deux reprises, cette municipalité a marqué son soutien au peuple Yanomami** par l'intermédiaire de l'association genevoise "Appui aux indiens Yanomami d'Amazonie – AYA" et son partenaire brésilien, l'ONG "Service et Coopération avec le peuple Yanomami – SECOYA" de Manaus. AYA tiendra un stand lors de ce rendez-vous et, samedi après-midi, participera au rallye organisé à l'intention des familles. Les projets soutenus par Plan-les-Ouates concernent la promotion de la santé, en particulier celle des enfants Yanomami trop souvent atteints de dénutrition. Aucune loi n'oblige les communes genevoises à consacrer une part de leur budget à la coopération internationale. (...)

Mobilisations pour le droit d'asile

Pascal Holenweg: (...) Et en Suisse ? Deux pétitions signées par 10'000 personnes ont été remises le 20 juin dernier à une représentante de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga : elles demandent à la Suisse d'accueillir rapidement 50'000 réfugiés. "Les frontières ne doivent plus tuer", a proclamé la présidente du syndicat Unia, alors que, du même syndicat, Alessandro Pelizzari, à l'origine des pétitions, rappelait que la fermeture des frontières européennes avait pour conséquence des milliers de morts en mer et des dizaines de milliers de morts-vivants entassés sur terre dans des conditions inacceptables. "Nous ne serions pas ce que nous sommes devenus sans les gens venus de l'extérieur", a enfin résumé le rappeur Greis. Voila. Le rappeler c'est être à contre-courant ? c'est la preuve qu'on est vivants : le sens du courant, c'est bon pour les poissons morts. (...)

Pierre Maudet : 49.3 à l'ombre

Pascal Décailler: J(...) Qu'on soit pour ou contre, il est inimaginable qu'une telle réforme soit imposée par simple ukase du gouvernement, sans passer par la voie parlementaire, voire (mieux, toujours mieux) celle de la démocratie directe. (...) Sinon, c'est du 49,3, à l'ombre de la démocratie, M. Maudet.

Les jeunes, veilleurs de la démocratie

Esther Alder: (...) Les menaces qui pèsent actuellement sur les démocraties, comme le succès d’idéologies autoritaires, la prolifération des « fake news » et la montée des inégalités, donnent aux Promotions citoyennes un relief particulier. Elles montrent que la démocratie n’est pas un acquis qui se transmet de génération en génération, ce que nous avons parfois tendance à oublier. Comme le dit le politologue suisse Antoine Chollet, « la démocratie est un projet, elle n’est pas un régime. En ce sens, elle est constamment à faire et à défendre, on ne peut jamais se rassurer en prétendant qu’elle est établie une fois pour toutes et qu’elle a atteint sa forme achevée. » La démocratie est un bien commun, qui se nourrit de la participation de chaque citoyen. Elle relève d’une responsabilité partagée, et c’est pourquoi j’invite les jeunes à devenir les veilleurs de notre système politique ! (...)

Genève inaugure le non-respect des lois.

Des informations précieuses pour les proches aidants

Norbert Maendly: Gens honnêtes cesser de payer vos impôts cessez de respecter les règles de circulation cessez d'élire vos députés cessez de respecter les lois qui vous dérange. Genève vient d’inaugurer le non-respect des lois. Après la régularisation des clandestins ce sera quoi ? La permission à l'Etat de dépenser plus d'argent qu'il n'en gagne ? Pardon j'oubliais c'est déjà en vigueur. Martine Golay: Vous pourrez réentendre l'émission des échos de Vacarmes de la RSR1" Comment aider les proches aidants. L'Office fédéral de la santé publique lance le programme de promotion « Offres visant à décharger les proches aidants ». Découlant de l’initiative du Conseil fédéral qui entend combattre la pénurie de personnel qualifié, ce programme a pour but d’acquérir des connaissances afin de décharger les proches et de leur offrir la possibilité de mieux concilier le travail et les soins…

Clinton : « Il faut réprimer les étrangers illégaux...”

