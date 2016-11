Les Romands achètent moins sur le web

Alors que de nombreuses boutiques en ligne suisses proposent de gros rabais à l'image de Black Friday ou Cyber Monday aux USA, le comparateur Comparis publie une enquête sur les habitudes de consommation sur internet des Helvètes. Résultat: 96% d'entre eux passent commande au moins une fois par année. Ce chiffre ne tient compte que de l'achat d'articles et non de services comme des billets de voyage ou des entrées à des concerts ou spectacles, précise Comparis dans un communiqué jeudi.

Ce sont les 30-39 ans qui achètent le plus sur internet. Plus de 43% d'entre eux passent commande plus de 12 fois par année. Et ce sont les Tessinois qui sont les plus assidus (42,3%) devant les Alémaniques (32,5%) alors que les Romands ferment la marche (29,4%).

Habits et chaussures

Selon l'enquête, ce sont l’habillement, les chaussures et les accessoires qui arrivent en tête des achats sur le web (75,4%), que ce soit en Suisse romande, en Suisse alémanique ou au Tessin, et ceci toutes tranches d'âge confondues, à l’exception des plus de 70 ans.

Mais il existe une différence entre les sexes. Ainsi, comme pour asseoir les bons vieux clichés, les femmes achètent davantage de vêtements, chaussures et accessoires (84,2 %), tandis que les hommes privilégient les articles électroniques (72,1 %). Chez ces derniers, l’habillement arrive en 2e position (66,5 %), derrière les livres et DVD (65 %). Du côté des femmes, le divertissement arrive en 2e place (64,2 %), suivi des produits cosmétiques et de beauté (48,6 %), précise encore Comparis.

Les hommes plus dépensiers

Quant aux dépenses, les hommes sont plus larges que les femmes, selon l'enquête. Si la majorité des Suisses (37,9%) dépense entre 500 et 2000 francs par an, la gent masculine n'hésite pas à débourser nettement plus. Ils sont en effet 15,3 % à indiquer dépenser entre 2000 et 5000 francs par an, voire plus de 5000 francs (3,8 %).

Les dames sont elles plus économes puisque dans cette catégorie, elles ne sont que 7,8% et 2,9%. A noter encore que sont les 30-59 ans qui sont les plus généreux sur la toile avec 4,5% d'entre eux qui avouent dépenser plus de 5000 francs par an.

La facture préférée à la carte de crédit

Enfin, alors que les Suisses (89%) privilégient l'ordinateur portable ou le PC pour passer commande, ils préfèrent payer via une facture classique (45,3%), loin devant donc la carte de crédit (35,3%). A noter que les hommes sont nettement plus nombreux à s'acquitter de leur dû via un bout de plastique que les femmes.

Fait marquant, selon Comparis: au Tessin, 23,1 % des personnes interrogées indiquent utiliser des méthodes de paiement mobiles comme Paypal. En Romandie, ils ne sont que 14 % et en Suisse alémanique, 12,9 %.

