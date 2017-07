Le groumeur genevois: Ségolène royalement gelée et les pôles

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Ségolène royalement gelée et les pôles

Le groumeur genevois (nom connu de la rédaction): Envoyé par mon daron au-delà d’la grande gouille pour aller récupérer une idée amerloque de traversée d’la rade, j’ai failli piquer une crise. A peine installé dans mon estaminet californien, j’ai vainement tenté d’introduire la prise de mon ordinateur dans la fiche électrique du mur. Que dalle ! Pas d’souci mon n’veu, prends ta trousse qu’ta préparée Bobonne ! (...) J’en ai sorti une quinzaine d’la trousse avec une petite liste amoureusement écrite par ma douce. Pour le pays des Trumps tu prends le A ou le B, avec terre ou sans terre ( ?) (Franchement j’sais pas trop ce que vient fiche (électrique) la terre ici.) Chez les Schtroumpfs européens, et pour quelques Africains tu prends le C qui pourrait aussi fonctionner en France si Macron n’a pas tout changé. Dans le pays des vaches sacrées tu utilises le D. Tu peux pas t’gourrer, c’est celle qui a un point noir dessiné entre les deux bitognaux. Les E et F sont particulièrement réservés aux casques à boulons. Comme Angela Merkel, ils fonctionnent avec un clapet. (...) Ça m’fout dans une colère aussi noire que la rade dans la minute qui précède le feu d’artifice. Les Frouzes qui revendiquent le succès de la COP 21 et qui viennent de nommer la Gelée royale ambassadrice des pôles nord et sud, f’raient mieux d’faire activer l’adaptateur unique pour les pôles électriques, la même couleur pour indiquer les autoroutes, la conduite à droite unique, le même système de mesure et de vitesse etc. Là on d’viendrait vraiment écologique. (...)

Jean-Noël Cuénod: Mimos, la voie des sans-voix

Mimos, le Festival international du mime et du geste, a remisé ses costumes samedi soir. Durant cette semaine quelque 82 000 spectateurs ont ri, pleuré, rêvé au cours des 24 spectacles offerts par le «in» et les 124 proposés par le «off» dans de nombreux espaces publics de Périgueux. Cette fréquentation est semblable à celle constatée l’an passé. Le succès de ce Festival ne se dément pas. Pourtant, le mime reste le petit poucet que les Hautes Instances de la Culture contemplent d’un œil indifférent du sommet de leurs majuscules. Elles n’accordent à cet art sublime qu’une aumône distraite. (...) Le mime doit d’autant plus être soutenu qu’il permet des échanges culturels intenses sans qu’ils soient arrêtés par la barrières des langues. C’est un art de toutes les époques, franchissant tous les espaces. C’est la voie des sans-voix. (...) Une scène d’un mètre carré, une lampe aux éclairages de couleurs. Et voilà l’univers de Thomas Monckton. On comprend rapidement le choix du titre – Only Bones – en voyant les doigts immenses du mime se mouvoir sous une lumière bleu-électrique comme s’il s’agissait de squelettes de poissons nageant dans des abysses impénétrables. (...)

Stéphane Guex-Pierre: Ma vie de stagiaire

Vieux, personnes âgées, aînés, seniors, 3ème âge... j'en oublie. Autant de termes qui disent surtout notre difficulté - celle de notre société - pour parler de cette période de l'existence. L'ultime. Ce peut être votre mère, votre époux, votre oncle, votre amie, une voisine, tant d'autres encore croisés dans votre vie. La vieillesse n'est pas un naufrage. C'est une apparence. J'aime ce moment matinal de l'arrivée des "clients". Accompagnés ou par leur propre moyen (pour les plus mobiles), ils ont provisoirement quitté leur domicile et se retrouvent ponctuellement au foyer de jour. J'aime leur apparition. (...)

Rodolphe Weibel: Péage ou pas? Et si l'Etat se posait la bonne question!

Que propose l’Etat ? une 1ère extension de capacité de Cornavin, pour 1,65 milliard, une seconde, pour 1,0 milliard, et la « raquette », pour plus de 2,0 milliards. Au total 4.65 milliards. L’Etat de Genève compte dépenser, ou faire dépenser à la Confédération, 4,65 milliards, alors que 1,74 milliard suffirait. Et cela pour obtenir un résultat bien moindre : 1. Les avantages de la boucle de l’aéroport : 1.1 elle offre pour les trains chargés de marchandises dangereuses un trajet hors du centre habité, 1.2 elle se réalise sans les dantesques chantiers en plein centre habité de la ville (près de 3 milliards !), 1.3 en déchargeant de moitié le trafic de tout le parcours Genthod – Cornavin – Châtelaine – Aéroport, elle permet la réalisation facile d’une halte à Châtelaine, 1.4 elle peut se réaliser d’ici 2030, alors qu’en 2030, l’Etat n’aura réalisé que la 1ère extension de Cornavin, laissant la gare de l’aéroport dans son état actuel, très insuffisant, incapable de recevoir ne serait-ce qu’un train du CEVA par heure ! 2. Les avantages de la traversée ferroviaire du lac : (...)

Sylvie Neidinger: Le défunt mangé par les vautours

Je conseille vivement à ceux que l'histoire des religions intéresse de regarder ce reportage sur Arte. Malheureusement disponible jusqu'au 2 août seulement.Le zoroastrisme parmi les plus anciennes religions a disparu presque totalement de ses terres natales: l'Iran, remplacé par l'islam.. Celui ou celle qui s'intéresse aux Tours du silence les pensait irrémédiablement muettes. Devenues artefacts archéologiques. Quelle ne fut pas ma surprise de voir sur Arte l'excellent documentaire du médecin légiste anthropologue Philippe Charlier ! Il est allé en Inde, à la rencontre des descendants et derniers adeptes : les Parsis (Farsi, Perses....) Derniers car ils sont 80 000 seulement, en régression du fait de leur endogamie. Par voie de conséquence, en danger de disparition culturelle. La réussite économique de cette communauté indienne est brillante. Exemple la holding Tata. (...)

Mireille Vallette: Un Coran incréé mais très retouché

Depuis quelques décennies, des chercheurs utilisent les méthodes modernes pour aborder scientifiquement les origines de l’islam. Épigraphes, paléographes, philologues, linguistes, historiens ont déjà déblayé un riche terrain. Quelle réalité apparaît lorsque la recherche scientifique remplace la spéculation religieuse? Ce qui ressort clairement, c’est que Mahomet de son vivant et dans les décennies qui suivent sa mort n’était pas considéré comme le prophète de l’islam. Je reprends ici certaines des découvertes de chercheurs. Rappelons la date de la mort de Mahomet retenue par la Tradition: 632. L’épigraphie est l’étude des inscriptions dans la pierre. L’épigraphe Yehuda Nevo a réalisé un vaste travail, notamment dans le Néguev et en Jordanie où l’on trouve de nombreuses inscriptions en arabe datant des premiers siècles de l’islam. Il n’a relevé aucune mention de Mahomet jusqu’à la fin du VIIe siècle. (...) Contrairement à ce qu’affirme le dogme, le Coran n’est pas écrit en arabe «pur». Il comprend un grand nombre de termes issus du syro-araméen. Certains semblent avoir été supprimés du texte originel pour confirmer cette idée d’un «arabe pur». (...) Dans le Coran, on ne sait souvent pas où on est, à quel moment, les personnages ne sont pas présentés, les compagnons de Mahomet et ses femmes sont absents alors qu’à partir du IXe siècle, leurs faits et gestes sont minutieusement retranscrits dans les hadiths. (...)

Simon Brandt: Fête nationale, en marche les manèges!

Suite à la décision absurde du Conseil Administratif de la Ville de Genève de ne pas autoriser les manèges présents sur le pourtour de la rade d'ouvrir le 1er août (voir ici), le PLR Ville de Genève demande à celui-ci de revenir sur sa décision et d'autoriser l'ouverture des manèges installés autour de la rade le 1er août. En effet, il est absurde d'interdire à ceux-ci de le faire alors même qu'ils seront en place et prêts à l'utilisation. (...) L'argument pour justifier le refus de l'ouverture, soit que les fêtes de Genève ne doivent pas excéder 10 jours ne tient pas. Non seulement nous sommes dans une situation différente mais en plus, il serait parfaitement possible de limiter l'ouverture au seul 1er août au motif qu'il est férié. Les fêtes commençant le 3 août, les événements seraient ainsi clairement séparés pour le plus grand bonheur de nos concitoyens qui ne comprendraient pas de voir des manèges installés – mais fermés – le jour de la fête nationale. (...) (TDG)