John Goetelen: « Paris, Texas », mort de Sam Shepard Sam Shepard, c’est un rôle marquant dans L’étoffe des héros. Mais c’est surtout l’écriture du scénario de Paris, Texas, le film lumineux de Wim Wenders palme d’or à Canne en 1984. Paris, Texas, a marqué les esprits. Par les images très fortes. par l’histoire de cet homme silencieux errant à la recherche de son passé. Par la présence et la grâce des acteurs: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski et Dean Stockwell. Ils donnent à ce film étrange et pénétrant, une lumière humaine, une proximité si attachante. Cette scène du peep show où le couple tente de retrouver un fil, est restée gravée dans ma mémoire, à cause de la tendresse des personnages, à cause de cette quête exprimée si simplement et de ce dialogue sensible et profond entre ces deux destins qui se retrouvent. (...)

Sylvain Thévoz: La Suisse raciste et sexiste, Ada Marra comme révélateur

Loin du mythe harmonieux d'une Suisse unie, accueillante et joyeuse que l'on va nous servir sur tous les tons en ce jour de fête nationale, il est une Suisse raciste, réactionnaire et sexiste qui ne perd pas une occasion d'éructer. Un mot de la conseillère Ada Marra sur Facebook l'a massivement fait sortir du bois. Par une réflexion personnelle, sur ce qu'est LA Suisse pour chacun-e, Ada Marra nous invite à considérer ce pays avec un regard qui n'est pas celui du nationalisme béat, mais avec un esprit critique sur les mythes helvétiques. Ada Marra comme révélateur. Parce qu'elle est une femme, parce qu'elle énonce une parole qui ne marche pas au pas, parce qu'elle a le malheur d'avoir des parents qui ne sont pas nés dans l'Emmenthal, qu'elle réfléchit vite et bien, Ada Marra s'est vu sommer de la boucler, par ce qu'il faut bien nommer une meute s'autorisant l'insulte, la violence, avec une virulence qui fait froid dans le dos. Plus de 1100 commentaires, 200 partages, dont un grand nombre relevant clairement du code pénal. (...)

Edmée Cuttat: Jeanne Moreau, la mort d'une icône

Femme libre, incarnation du cinéma, personnalité hors du commun, sensuelle, envoûtante, inoubliable, sublime...Sur les réseaux sociaux les hommages pleuvent et se ressemblent, du président Macron et de sa ministre de la Culture à Brigitte Bardot, de Line Renaud à Jack Lang, de Plantu à Benoît Hamon, de Pierre Lescure à Claude Lelouch, de Jean-Pierre Mocky à Bruno Le Maire. (...) En 65 ans de carrière Jeanne Moreau, auteure elle-même de Lumière, L’adolescente et Lilian Gish, a collectionné les récompenses. (...)

Lise Wyler: Les chemins noirs

Quand vous vous cassez un membre, un seul, vous ne discutez pas, vous vous pliez à la rééducation et à toutes les contraintes de votre état. Pas Sylvain Tesson, un formidable auteur atypique. Alpiniste, baroudeur en contrée lointaine, cet écrivain prolifique tombe d'un toit chez un ami à Chamonix. Alcool aidant, il chute de 8 mètres, il est en vrac. Côtes, vertèbres et crâne en miettes. Résultats, en plus des multiples fracture, une épilepsie qui le surprend n'importe quand. Et, cerise sur le gâteau, une paralysie faciale, qui le fait ressembler à un tableau d'inspiration cubique. Beau bilan qui en aurait mis plus d'un à terre. Pas Sylvain Tesson, caractère surprenant et aventurier sans limites. La médication hospitalière et la rééducation formatée, ce n'est pas pour lui. Il empoigne une carte de France et sélectionne les chemins noirs, ces parcours qui sillonnent le pays en dehors des grands axes et de l'asphalte. Et il se lance dans une recherche courageuse de la quête de soi et de la reconquête ses facultés motrices. (...) Les "Chemins noirs" représentent une vraie quête de l'autonomie par soi-même. Une sorte de résurrection…

René Longet: Le premier faux pas de Macron

Sous le titre "Le gouvernement Macron a fait le choix de l'agro-business" un journaliste de Libération a publié le 29 juillet une interview du secrétaire général de la Fédération nationale française de l'agriculture biologique. Alors que son prédécesseur Stéphane Le Foll avait ambitionné doubler la dotation de l'agriculture biologique, le ministre actuel de l'agriculture en annonce le gel. Ce serait le premier couac sérieux dans le parcours à ce jour plutôt sans faute d'Emmanuel Macron à la tête de notre grand voisin. Alors que des experts de niveau mondial comme Hans Rudolf Herren, Olivier de Schütter ou Pierre Rabhi sont d'accord pour dire que seule l'agro-écologie peut nourrir une humanité aux effectifs croissants, sans détruire les sols et sans fuite en avant chimique, la France, qui connaît un engouement fort pour le bio, battrait ainsi en retraite sous le poids des lobbies de l'agrobusiness conventionnel. (...)

Claude Bonard: 1er août 1944, début de l'insurrection de Varsovie et Genève en parle

Le 1er août, Varsovie célèbre dans le recueillement comme chaque année, le souvenir de l'insurrection qui débuta le 1er août 1944 à 17h00 pour se terminer le 2 octobre. Varsovie, une métropole qui comptait 1Mio 300'000 habitants en septembre 1939 et qui n'en comptait plus que quelques centaines en mai 1945. En Suisse, en cet été 1944, l'insurrection de Varsovie, personne ou presque n'en parlait. La population, surtout en Suisse romande, se passionnera pour les combats qui se dérouleront du 19 au 25 août afin de libérer Paris. Varsovie, c'était bien loin..... et puis, il y avait les Rouges pas très loin... alors quoi ? Varsovie ? Bof ! Pourtant, en décembre 1944, soit tout juste deux mois après la défaite des insurgés varsoviens, les Editions de la Frégate à Genève publiaient une brochure intitulée “Varsovie 1944” sous la plume d'André Lenoir, avec une préface de Georges Rigassi, journaliste vaudois bien connu à l'époque qui fut tout d'abord rédacteur à l'agence télégraphique suisse à Bâle avant de devenir rédacteur en chef puis directeur de la Gazette de Lausanne en 1939. Grâce à cette modeste publication, imprimée sur les presses de l'imprimerie du "Courrier" à Genève", l'histoire tragique de Varsovie commença à être connue en Suisse romande. (...)

John Goetelen: Les hommes préfèrent les minces

Mince alors! Ce ne serait pas une dictature médiatique? Parce que l’on entend souvent dire que les corps minces des femmes sont une fabrication des créateurs de mode. Or une étude de 2015 laisse entendre que la vérité est ailleurs. (...) Comment le professeur John Speakman est-il arrivé à cette conclusion? Son équipe de chercheurs a demandé l’avis de 1’300 hommes vivant dans différents pays. Il leur a proposé 21 fiches montrant des femmes de toute corpulence à classer. (...) Le responsable de cette étude propose une explication: « Cette gamme d'IMC est associée aux femmes plus jeunes âgées de 18 à 20 ans, à la fertilité épanouie et au faible risque de maladie future. » Les hommes représentés dans cette études cherchent donc d’abord des femmes reproductrices. La survie de l’espèce reste ancrée dans nos inconscients. (...) (TDG)