Que reste-t-il de Noël ?

Jean-Noël Cuénod: Que reste-t-il de Noël ? A première vue, peu de chose. Le père Noël des hypermarchés, de la pub Coca-cola ou de l’opticien Afflelou écrase de son gros cul de velours rouge le petit Jésus dans sa crèche. Né dans la pauvreté des réfugiés sans papier, ne trouvant asile qu’auprès des plus humbles et besogneux animaux de la ferme, Jésus ne peut pas rivaliser avec la grosse machine consommatrice, les sapins qui clignotent, les clients qui bavotent devant des vitrines débordant de richesses technologiques. Et ce n’est pas d’hier que le petit Jésus a été chassé par les marchands du Temple. Noël, fête bâtarde. Jésus n’est pas né un 25 décembre, même le pape retraité Benoît XVI vous le confirmera. A propos de sa date de naissance, les historiens et théologiens se crêpent toujours le chignon – ou se râclent la calvitie. Il serait né plutôt au début de l’automne, d’après les plus récentes suppositions. (...) Pourtant, malgré les chants de Noël – de moins en moins français et de plus en plus américains – qui ensirotent nos oreilles sitôt franchies les portes des magasins, il reste des lambeaux de magie, comme des bouts de papiers d’emballage éparpillés sous le sapin. Le retour de la lumière, la faiblesse confiante d’un petit, voilà qui réveille dans les cœurs un rêve cachée, un retour à l’émerveillement qui change le monde. Sous cet angle de vision, Noël a développé un mythe d’une force telle qu’il a traversé les mers et les siècles...

Noël fête consumériste pagano-chrétienne ? Mais bien sûr !

Daniel Neeser: Vous en avez assez des dérives consuméristes et païennes de Noël ? Lisez Le père Noël supplicié de Claude Lévi-Strauss! Sa réédition due à Maurice Olender tombe à pic (La librairie du XXe siècle – Seuil, novembre 2016). Il s’agit du texte que le célèbre anthropologue publia en mars 1952 dans Les temps modernes, après qu’à Dijon, sous l’impulsion du clergé, un Père Noël fut brûlé le 23 décembre de l’année précédente sur le parvis de la cathédrale. L’évêché voulait dénoncer la dérive des célébrations de la Nativité depuis l’après-guerre. L’Eglise protestante, précise Lévi-Strauss, avait joint sa voix à celle de sa consœur « avec plus de discrétion mais autant de fermeté ». Ce texte est une fascinante et percutante étude qui aide à comprendre les origines multiples, les limites et la puissance des mythes et figures qui hantent depuis des siècles Noël et les fêtes liés au solstice d’hiver et aux Saturnales (...)

Ma chère Zsa Zsa Gabor, te souvient-il ?

Jacques-André Widmer: A priori, on te prendrait pourtant pour une Américaine née dans les faubourgs de Hollywood, n'était -ce ta manière de prononcer le « r » qui rappelle celle des fougueux cavaliers de la Pusta, la morne plaine hongroise aux mirages fascinants et trompeurs. Seuls tes légers chuintements et tes bienvenues extravagances, probablement cultivés, trahiraient la part de sang oriental qui coule dans tes veines. Ne ressembles-tu pas toi-même à un personnage de conte de fées, surgi d'un mirage, un soir d'été du côté de Kecskemét alors qu'on aurait abusé du tokai ? (...) L'épreuve qui t'est infligée à l'automne de ta vie, alors que tu t'apprêtes à la quitter, est à la mesure de ce que tu fus : un vrai drame antique. (...) Je ne te cacherai pas que ton sort me chagrine profondément et fait remonter d'heureux souvenirs à la surface, comme mes sirotages de porto avec une autre star de première grandeur (si tu me permets de m'y référer): Gloria Swanson…

Des Yanomami isolés mis en danger par des orpailleurs illégaux

Bernard Comoli: La Fondation Nationale de l'Indien – FUNAI a manifesté son inquiétude en raison d'activités illicites d'orpaillage observées à proximité d'un groupe d'indiens - les Moxihatëtëa - vivant en isolement volontaire. Ils vivent dans la partie de la Terre Indigène Yanomami – TIY située dans l'État de Roraima. Selon la Fondation, le danger pour ce groupe est aussi à mettre en lien avec des invasions de la TIY résultant de l'expansion de la frontière agricole dans cet État. Le Front de Protection Ethno-environnemental Yanomami et Ye'Kuana – FPEYY de la Fondation suit ce groupe via satellite et par le survol depuis 2011. (...)

Horlogerie: les chiffres de 18 marques

Patrick Wehrli: J'ai décidé de vous livrer ci-dessous les chiffres de production des mouvements certifiés par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) pour les années allant de 2011 à 2015 pour 18 marques. J'aurai pu sélectionner plus de marques mais j'ai décidé de m'en tenir à ces 18 marques. A noté la domination de Rolex sur ce classement et l'arrivée de Tudor dans la cour des grands avec 23'303 mouvements certifiés en 2015 qui sont tous des mouvements manufacturés par la marque. Inutile de parler bien plus longtemps de ces chiffres ci-dessous qui parleront d'eux-mêmes. (...) Sur son site, le COSC donne l'information complète des certifications allant de 2011 à 2015.

Ach, ces Welches!

Jean-Michel Bugnion: On se souvient de la dépression bien arrosée d’Yvan Perrin, des attaques médiatiques d’outre Sarine contre le candidat au Conseil Fédéral Parmelin, accusé de trop bien servir les vignes suisses du Seigneur, et maintenant, Céline Amaudruz ! Quand on a fait une sacrée java (1,92, excusez du peu !), qu’on occupe des fonctions politiques nationales et médiatisées, il est incompréhensible de ne pas prendre un taxi, voire même Uber … Quelle mouche l’a donc piquée ? Quelle malédiction frappe les ténors romands de l’UDC ? Quel spleen baudelairien taraude-t-il leur âme ? (...)

Faut-il clouer Céline Amaudruz au pilori?

Didier Bonny: (...) Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage entre celles et ceux qui pensent qu'un.e élu.e se doit de montrer l'exemple et les autres qui estiment que le droit à la sphère privée est sacré et que cette histoire n'aurait pas dû être déballée dans la presse. En ce qui me concerne, je n'ai aucun état d'âme à ce sujet: quand on est une élue de ce niveau, on ne parle pas d'une conseillère municipale, on se doit de montrer l'exemple. On le doit d'autant plus quand on appartient à un parti qui donne volontiers des leçons de morale et qui fait de l'intolérance son fonds de commerce! On le doit encore plus quand on sait le nombre de drames qui ont comme origine chaque année l'alcool au volant. (...)

Who’s at the Table?

Daniel Warner: With the Christmas season and New Year’s Eve upon us, you may feel particularly sensitive about invitations. Why was I not invited to this party? Why was so-and-so invited? In fact, although this is the season to be generous and altruistic, distinctions between insiders and outsiders cannot be ignored. Sending cards and inviting for festivities involve making choices. It is often intriguing to note who was not invited. A recent high level meeting about the ongoing crisis in Syria is an important political example. It may be one of the most defining events of the current geopolitical landscape and a harbinger of things to come. Foreign Ministers of Iran, Turkey and Russia met in Moscow to try to find a political solution to end the six-year war in Syria. As an article in the New York Times properly noted: “Secretary of State John Kerry was not invited. Nor was the United Nations consulted. (...)

Quand des imams puisent aux sources nauséabondes de la charia

Mireille Vallette: Après «Ces maires qui courtisent l’islamisme» qui montre les compromissions des autorités politiques dans les constructions de mosquées (12 000 ventes malgré le boycott des médias), l’excellent Joachim Véliocas poursuit ses investigations. «Mosquées radicales. Ce qu’on y dit, ce qu’on y lit» montre par l’analyse de conférences, références et sites la diffusion de propos ahurissants de haine, d’obscurantisme et de barbarie. La lecture de cet ouvrage aide à comprendre pourquoi la France sombre sous la pression de l’islam. Le journaliste a pu analyser quelques dizaines de lieux, et l’idée qu’il y en ait de nombreux autres, ne serait-ce que ceux qui sont d’obédience Frères musulmans et salafistes, soit plusieurs centaines, fait frémir. La lecture de cet ouvrage aide à comprendre pourquoi la France sombre sous la pression de l’islam. La plupart des mosquées citées, certaines immenses, souvent luxueuses, ont été en partie financées par les autorités au mépris de la loi de 1905. (...)

Donald Trump est une aubaine !

