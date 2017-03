Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Noël Cuénod: Le Bal Blomet, une résurrection parisienne

Enthousiasmante réouverture de l’ex-Bal Nègre, qui avait fait vibrer le monde et Paris durant les Années Folles. Un cabaret qui renaît de ses cendres, c’est un acte de résistance de plus face aux troupes du malheur. Il y avait du monde, beaucoup de monde, mercredi soir à l’ouverture du Bal Blomet. Et du monde heureux, très heureux. Ouverture ou réouverture ? (...) A l’époque, le mot « Nègre » n’était pas forcément perçu de façon négative. Au contraire, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, René Depestre avaient placé leur œuvre sous le signe de la négritude. (...) Toutefois, il ne s’appellera plus Bal Nègre, malgré les intentions premières du propriétaire. En effet, le CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France) et d’autres organisations ont lancé contre cet intitulé une pétition sur Change.org, revêtue de 6000 signatures. Le mot « nègre » a perdu l’aura positive qu’il avait durant l’entre-deux-guerres pour devenir l’un des symboles les plus odieux de la discrimination raciste. Sagement, Guillaume Cornut a donc dénommé son cabaret, Bal Blomet. (...)

Roger Deneys: Et vous? Est-ce que vous aimez les caisses automatiques?

Dans la grande distribution, chez Coop et Migros en particulier, pas un seul jour ne se passe sans qu'on apprenne que des caisses servies par du personnel sont ou seront remplacées par des caisses automatiques. Sans qu'on nous en laisse vraiment le choix et sans qu'on sache si cette mutation répond à notre demande et nos attentes... Je serais donc ravi de connaître vos avis de consommateurs sur la question : merci par avance de remplir et partager le questionnaire en lien ci-dessous !

Olivier Perroux: Blog ouvert

Le 8 mars dernier, jour du droit des femmes, a été publié ici un texte provocateur sur les situations inégalitaires que le droit de la famille suisse rend possible au détriment des hommes. Ce texte a provoqué de nombreuses réactions, de toutes natures. Il a finalement été retiré parce qu’il contenait une formulation équivoque, laissant entendre que toutes les féministes soutenaient de tels abus, ce qui n’était pas l’intention. Ce qui n’est pas le cas.(...) Le site féministe ActuElles.ch explique notamment que le féministe « travaille à construire de nouveaux rapports sociaux et développe des outils propres à la défense des droits des femmes et de leurs acquis. » Difficile dès lors d’imaginer que la lutte pour un droit de la famille plus égalitaire dans le sens d’une atténuation de certaines inégalités touchant les hommes reçoivent facilement une adhésion de ces milieux, qui pourtant luttent pour l’égalité. D’où les nombreuses remarques me renvoyant aux associations de pères. Jamais je n’entrerai dans une logique de confrontations des genres. Il y a un exemple spectaculaire dans l’Histoire, d’une personnalité qui a pris un risque. (...)

Julien Cart: Solidarité avec Laetitia, privée de droits fondamentaux!

Nous découvrions, il y a de cela à peine quelques jours, la situation dramatique de Laetitia, jeune femme genevoise en situation de handicap dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués. C'est en lisant l'article du magazine l'Illustré paru jeudi 16 mars dernier que nous avons appris la tragédie vécue par Laetitia, en situation de polyhandicap. En effet, Laetitia est privée de son Assurance Invalidité et de sa rente d'impotence depuis 6 ans ! Devenue majeure aujourd'hui, sa place dans l'institution Clair-Bois qui lui était destinée est compromise car sans Assurance Invalidité elle ne peut pas la payer. (...) Un des derniers espoirs pour Laetitia et sa famille, afin qu'elle puisse rester à Genève, consiste à faire appel à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Autre possibilité, le fait que le Conseiller Fédéral, M. Alain Berset, revienne sur l'injustice dont Laetitia est victime. (...)

Philippe Souaille: Comment Bachar el Assad a utilisé Daech et même un peu plus

Pour une fois, je ne vais pas écrire, mais montrer: deux films d'environ 28 minutes chacun. Le premier raconte la révolution syrienne, vue par ceux qui l'ont faite et la manière dont Bachar el Assad a transformé ce qui n'était qu'un Mai 68 en guerre civile confessionnelle au prix d'un demi million de morts. Pour conserver le pouvoir et les 60% de la richesse nationale qu'il accaparait. Le second explique et démontre comment Bachar el Assad a soutenu la création et le développement de Daech, après avoir lui et son père, utilisé déjà le terrorisme et l'islamisme à grande échelle depuis des décennies. Comment et pourquoi il nous a envoyé ses agents pour commettre des attentats meurtriers. (...)

Rolin Wavre: La classe ces Anglais !

Après l'attentat de Westminster, les Anglais ont été remarquables. Politiques, médias, commentateurs : solidarité et détermination absolue. Comme pendant les années du Blitz quand Hitler leur balançait ses V2 sur la tête chaque nuit. La classe. Chapeau MM. les Anglais. Avec des réactions de ce calibre, les terroristes n'ont strictement aucune chance de gagner parce qu'ils n'ont aucune cause, si ce n'est le martyre. En fait, un suicide d'un égoïsme abyssal. En France, on aurait commencé à polémiquer et s'accuser d'avoir mal protégé les citoyens. Exactement ce qu'ont fait une partie des candidats à la présidence et surtout leurs partisans après l'attentat dans une école à Grasse. (...)

Pascal Holenweg: Le coût de l'asile ? le prix d'un sucre dans le café au bistrot

(...) Après d'âpres négociations, une majorité coupera 344 millions de francs dans la proposition de budget du Secrétariat d'Etat aux migrations : le Conseiller fédéral Ueli Maurer avait plaidé pour que le financement de la politique d'asile ne soit pas déterminé par les besoins, mais par les ressources disponibles dans le cadre d'une politique d'austérité budgétaire. La politique d'asile ne pèse pourtant pas très lourd dans les dépenses de la Confédération : 3 % de ses finances en 2016, moins de 1 % du produit intérieur brut, en additionnant les coûts du traitement des demandes d'asile, de l'hébergement des requérants, du renvoi des déboutés (plus on en renvoie, plus ça coûte...), les subventions aux cantons pour l'aide sociale et pour les mesures d'intégration... L'économiste Cédric Tille résume : sur "le prix d'un bon repas au restaurant, le coût de l'asile ne représente même pas le prix du sucre servi avec le café". Et ce coût est encore artificiellement grossi par les incohérences de la politique d'asile elle-même : ainsi de la difficulté, voire de l'impossibilité (de l'interdiction) pour les requérants d'asile d'exercer légalement une activité rémunérée. Résultat : 80 % des personnes issues de l'asile sont dépendantes de l'aide sociale pendant au moins les cinq premières années de leur séjour, et moins de 30 % des réfugiés reconnus, et en âge de travailler, ont une activité rémunérée, alors que des secteurs entiers, privés ou publics, de l'économie, manquent de main d'oeuvre et doivent l'importer de l'étranger -les réfugiés, eux, sont là, disponibles… Disponibles, mais discriminés…

Jean-Dominique Michel (avec Mark Robert Waldman) Vous êtes anxieux ? Et alors !

Cinq étapes pour prendre soin de l’anxiété… La première d’entre elles s’intitule la « suppression des pensées » (et non, cela ne refoule pas la difficulté dans l’inconscient comme les psychothérapeutes l’ont longtemps cru). Quand vous vous surprenez à ruminer des pensées négatives, adressez-vous à cette voix entre vos deux oreilles et instruisez-la de vous lâcher la grappe ! Vous pouvez aussi choisir de vous en distraire : courez aussi vite que vous le pouvez pendant trente secondes (même sur place), comptez à l’envers à partir de cent en sautant par tranches de sept… (...) 4ème étape : si l’anxiété persiste, pratiquez l’art de l’acceptation. Ou pour paraphraser le philosophe Fabrice Midal : « Foutez-vous la paix ! ». Vous êtes anxieux ? Et alors ! (...) Enfin, s’il s’agit d’un problème chronique qui empoisonne votre vie, consultez un spécialiste en privilégiant les interventions thérapeutiques brèves comme le REMAS (reprogrammation émotionnelle par les mouvements alternés et la sophrologie- une amélioration de l’EMDR), le NeuroCoaching ou les thérapies cognitives de 3èmegénération. (...)

Pascal Décaillet: L'état de guerre est nature entre médias et politique

(...) Lorsqu’une chaîne de télévision américaine a passé des mois, sans discontinuer, à attaquer M. Trump, sous tous les angles possibles, et que cette chaîne a le culot d’envoyer un journaliste à la conférence de presse de la Maison Blanche, elle ne va tout de même pas pleurnicher si le Président n’a pas immédiatement envie de parler à son représentant. Ils ont vomi sur le candidat, avec une violence inimaginable, il réplique, c’est la vie. Et pour ma part, ça me convient très bien. La guerre frontale a quelque chose d’infiniment plus sain, plus vrai, que les ronds-de-jambes de cocktails, les tutoiements sous les lambris, le chuchotement de fausses confidences, la gluance du copinage. Homme politique, c’est un boulot, parfaitement respectable. Editorialiste, ou commentateur, c’en est un autre, qui nécessite l’usage de la lucidité, de la critique, et amène tout naturellement à se faire des ennemis. (...)

Pierre Scherb: Genève donne trop à la solidarité internationale

L’Union démocratique du centre n’a pas attendu l’élection de Donald Trump, le nouveau président américain qui ne veut pas donner de l’argent à des étrangers qu’il ne connaît pas. Nous savons depuis le génocide au Rwanda, pays dans lequel la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC) a massivement investi, qu’il faut être très attentif à la question de savoir à qui on a affaire. Comment peut-on donc aider les pays du Tiers monde ou en parler politiquement correct, les pays les moins avancés? Au moment de fêter les 20 ans dudit génocide, un film de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, présenté à Genève en 2015, a confirmé que rien ou presque n’a encore changé dans ce domaine. Dans son film intitulé Moi Zaphira, on voit effectivement un chef de village qui ne fait rien d’autre que d’attendre les camions de l’aide au développement pour s’accaparer les vivres apportées, avant de les distribuer aux autres membres de son village. Il bloque toute initiative d’amélioration par l’effort de peur de ne plus recevoir cette précieuse manne qui lui permet de vivre sa vie dans la paresse. Qu’est-ce que la solidarité? (...) (TDG)