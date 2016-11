Jean-Noël Cuénod: Fillon et Juppé, un vrai désert… rural !

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre !

Fillon et Juppé, un vrai désert… rural !

Jean-Noël Cuénod: (...) Tranquilles, les Champenois (dans le Périgord vert)? Tranquilles car on n’est pas des furieux dans le coin. Tranquilles mais la colère rentrée comme un sanglot qu’on étouffe. Toutefois, elle commence à sortir, cette colère, et à prendre le chemin des urnes. Au premier tour des élections régionales de 2010, la liste du Front national parvenait tout juste à dépasser la barre des 5% à Champeaux-La-Chapelle-Pommier. Lors de la même élection en 2015, le candidat frontiste y est arrivé largement en tête avec 46,27% des voix. Or, l’extrême-droite n’a pas de racine sur cette terre périgordine dont les habitants ont été façonnés par le radicalisme anticlérical, le communisme rural et le gaullisme social. Le Parti socialiste avait progressivement capté le vote communiste en déclin. Pendant des années, le Front national ne mordait pas sur cet électorat profondément républicain. Les choses ont commencé à changer à la fin de la première décennie 2000. Pourquoi ? (...) Internet ? N’en bénéficient que ceux dont la ligne est « éligible » par un opérateur. Les autres – la majorité – sont bons pour ramer au lieu de surfer. Bref, le désert rural s’est désormais installé dans le Périgord Vert… Leurs habitants ne brûlent pas de voitures. Mais ils votent Front national. On peut les désapprouver. Mais on doit les comprendre.

Musulmans en Suisse: Ramadan à la NZZ

Hani Ramadan: La NZZ n’a pas retenu tous les éléments de cet échange. Nous donnons ici l’intégralité de l’interview en français. 1) En tant que Musulman de nationalité suisse ou de Suisse de foi musulmane, ressentez-vous dans notre pays parfois de l'hostilité face à votre religion? Si oui, comment se manifeste-t-elle? - Non. La Suisse n’est pas hostile à l’islam. Cependant, l’islam demeure pour beaucoup de Suisses une foi inconnue. Et l’on a peur de ce que l’on ne connaît pas. Il est toutefois incontestable que le matraquage médiatique quotidien présentant une image fausse de l’islam contribue progressivement à en changer la perception. (...) Une évolution de la doctrine musulmane en la matière est-elle possible? - Avant de parler de doctrine musulmane, il faut seulement interroger la norme naturelle… (...) La femme est-elle l'égale de l'homme, selon la conception musulmane? - Il y a entre la femme et l’homme une égalité de droits et de devoirs, et le Coran a devancé de loin l’Europe quand il énonçait au VIIe siècle ce principe. Toutefois, leurs natures sont complémentaires. (...)

La 3e guerre mondiale a-t-elle commencé en 2011 ?

Pascal Carlier: J’ai retrouvé un billet que j’avais écrit il y a plus de 7 ans… Si à l’époque, c’était surtout les programmes nucléaires iranien et nord-coréen qui m’inquiétaient, il est vrai qu’aujourd’hui les inquiétudes se concentrent surtout sur la Syrie, enjeu majeur pour ces 2 mêmes camps. Car les camps n’ont quant à eux pas changé. Le camp occidental avec les Etats-Unis et l’OTAN comme fers de lance et sans doute l’Arabie Saoudite, le Qatar et Israël jouant de leur influence en coulisse pour que les décisions prises correspondent à leurs intérêts en priorité. Le camp des ‘émergents’ d’autre part, avec la Russie et la Chine surtout, mais aussi des pays comme l’Iran, la Syrie et la Corée du Nord notamment. Et finalement entre les deux, la Turquie, membre de l’OTAN mais dont on ne sait toujours pas vraiment dans quel camp elle se situe. (...) pour moi l’acte qui a véritablement lancé cette guerre est l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011, qui avait été autorisée par l’ONU, mais qui a été transformée en forfaiture du point de vue du camp opposé puisque de simple exclusion aérienne, l’opération a été transformée en renversement du régime et en assassinat du président. (...)

Des musulmans biennois admirables

Olivier Emery: Enfin. Mieux vaut tard que jamais. La communauté musulmane de Bienne prend publiquement et concrètement position contre la radicalisation islamique. Une démarche à saluer. Courageuse à double titre: (...) Deuxièmement, parce que le porte-parole de ces musulmans est une porte-parole. Ce qui donne à réfléchir. (...)

Bardonnex vu de haut

Terry Boymond: Pour le Bicentenaire, un film vu du ciel a été réalisé à l'aide d'un drone. Un joli survol de notre commune.

Cancer, Diabète, Maladies respiratoires… l’Afrique

Romane Chargy (avec Gorgui Ndoye): (...) Les moyens de faire reculer les MNT sont divers. Tout d’abord, réduire les facteurs de risques associés, mais également renforcer les soins de santé primaires pour augmenter la détection précoce et le traitement en temps voulu. C’est pourquoi Novartis, le laboratoire pharmaceutique suisse a lancé « Novartis Access » en 2015, une gamme de quinze médicaments à prix abordables pour lutter contre les MNT dans les pays à faible revenu. Ces médicaments visent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et le cancer du sein, et seront vendus aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales (ONG) et à des prestataires de santé publique pour un dollar américain par traitement et par mois. (...)

Le président égyptien soutient l'armée arabe syrienne

Jean-René Belliard: Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a exprimé, dans une interview à la télévision publique portugaise RTP, son soutien pour l'armée syrienne, une position en contradiction avec ses alliés du Golfe comme l'Arabie saoudite. "Notre priorité est de soutenir les armées nationales, par exemple en Libye pour renforcer le contrôle de l'armée sur le territoire et traiter les éléments extrémistes. Même chose en Syrie et en Irak", a-t-il dit dans l'interview diffusée mardi soir 22 novembre en répondant à la question de savoir si l'Egypte envisagerait un rôle de maintien de la paix en Syrie sous mandat de l'ONU. Au journaliste qui lui demandait s'il parlait de l'armée syrienne, il a répondu "oui". (...)

Notre impact sur les générations futures

Sami Kanaan: (...) L'objectif est donc de ne pas de diaboliser cette révolution technologique et ses implications, ni de nier ses impacts positifs, mais d'essayer de l’anticiper, tout en impliquant les jeunes générations dans l’appropriation des outils, des réflexions et des opportunités que ces changements profonds entraîneront. Cela concerne aussi bien les enjeux liés à la formation, à l’emploi et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment sur le rapport au temps de travail, à l’utilisation accrue des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans notre quotidien, ou encore au fonctionnement en réseau. Ainsi, la Commission initiera en 2017 une démarche comprenant notamment des ateliers réunissant divers experts afin de mieux en cerner les enjeux. Elle publiera un premier document de positionnement dans le courant de l’année. Nous visons en 2018 une conférence nationale à ce sujet, puis l’émission de constats et de recommandations. (...)

"Tour de France", Depardieu en vieux raciste.

Edmée Cuttat: (...) Road-movie sur fond de quête picturale, Tour de France met face à face Gérard Depardieu qui fait ce qu’il veut et Sadek, également rappeur dans la vie, qui fait ce qu’il peut. Il est signé Rachid Djaïdani. Après son très réussi Rengaine, il peine à convaincre avec cette comédie humaniste en forme de plaidoyer pour la tolérance et le vivre ensemble. Réconcilier en douceur la France raciste et celle des quartiers, en montrant deux caractères aux antipodes qui finissent par s'écouter l'un l'autre, paraît en effet aussi naïf que cliché. (...) Ce deuxième opus, c’est l’occasion pour Rachid Djaïdani de rencontrer Gérard Depardieu, "tonton"comme il l’appelle. Il en a encore des étoiles dans les yeux (...)

Un président homophobe à la tête de la France?

Didier Bonny: Si François Fillon devait être élu président de la République française l’année prochaine, il conviendrait de répondre par l’affirmative à cette question tant ses actes ne laissent, hélas, guère de doutes à ce sujet : - 1981 : vote contre la dépénalisation de l'homosexualité. - 1999 : vote contre le PaCS. - 2012 : vote contre le mariage pour tous et l'égalité des droits pour les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. - 2017: suppression de l'adoption plénière pour les couples du même sexe (c’est dans son programme). Est-ce bien d’un président avec ses idées-là dont les Françaises et Français ont besoin?

Pensée dominante

Vincent Strohbach: Il faut arrêter avec cette dénonciation systématique de la pensée unique. D’abord c’est quoi exactement la pensée unique ? Je veux bien qu’il y ait eu durant ces dernières années une pensée dominante dite humaniste qui a effectivement influencé un certain nombre de politiciens, d’intellectuels et de médias (en particulier ceux du service publics) mais depuis quand la solidarité et l’ouverture aux autres sont ils répréhensibles ? (...)

Un (faux) polar haletant

Jean-Michel Olivier: Le polar est à la mode — même en Suisse romande ! Après les grands polars américains (Ellroy, Coben, Connelly), la vague des polars scandinaves (Stieg Larsson, l'extraordinaire Henning Mankel), voici venir les polars romands. On range dans cette catégorie toute sorte de romans (romans noirs, romans policiers) qui n'ont souvent rien à voir avec les polars américains ou scandinaves et qui — osons le dire — ne leur arrivent pas à la cheville. (...)

Cimetières musulmans: l’offre dépasse largement la demande!

(TDG)