Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Jean-Dominique Michel: Quand vous parlez, ralentissez !

(avec Mark Robert Waldman): En fait, la plupart des mots que nous lisons ne sont même pas enregistrés par notre cerveau, tout comme la plupart des mots que nous disons ne sont pas retenus par le cerveau de nos interlocuteurs. En fait, la recherche montre que les mots sont les éléments les moins importants de la communication verbale. Alors avant de prononcer d’autres mots à qui que ce soit, nous vous invitons à mémoriser cette liste des principales composantes de la communication efficace… La communication efficace repose sur la confiance : si nous ne faisons pas confiance à notre interlocuteur, nous n’allons pas vraiment écouter ce qu’il nous dit. La confiance commence par le contact visuel nécessaire à évaluer le degré de franchise de l’autre. Lorsque nous sommes regardés, la propension à la coopération augmente. Lorsque nous ne le sommes pas, nous avons tendance à agir de manière plus égoïste et malhonnête. Dans certains lieux publics (comme des toilettes) l’expérience a été tentée de placer de petites bandes autocollantes représentant des yeux, avec pour effet une baisse marquée des incivilités ! (...) Une voix chaleureuse est un important atout de leadership, générant plus de satisfaction, d’engagement et de coopération entre les membres d’une équipe. (...) Quand vous parlez, ralentissez ! (...) La solution : aider le lecteur à dessiner une image dans son esprit grâce à vos mots. Faites usage de mots concrets et de verbes d’action parce qu’ils sont plus faciles à visualiser....

Didier Bonny: 3, 4 ou 5 ans, telle est la question

Faut-il diminuer d’un an la formation des enseignants primaires ? Cette question est actuellement débattue par le Grand Conseil suite au dépôt du projet de loi 1126 qui va dans ce sens. Si la majorité du Parlement devait soutenir cette proposition, la Société pédagogique genevoise a déjà annoncé qu’elle lancerait un référendum. Le syndicat des enseignants primaires n’est pas le seul à s’opposer à ce projet de loi, puisque le comité de la FAPEO (Fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement obligatoire) a également publié une prise position dans ce sens la semaine dernière…

Patrick Wehrli: Merci Monsieur Biver !

Jean-Claude Biver commença alors à nous expliquer que pour des raisons toutes à fait compréhensibles l'événement ne pouvait finalement pas avoir lieu sur la prairie du Grütli ce lieu n'accueillant tout simplement pas des événements commerciaux. Ceci dit, il eut une fois de plus une idée de génie pour nous connecter avec la prairie d'en-face. C'est par une vidéoconférence qu'il commença la conférence de presse avec une championne d'Europe de tir à l'arbalète qui nous fit une performance en direct depuis la mythique prairie du Grütli. Après cette performance il enchaina et nous expliqua à tous l'histoire de Guillaume Tell et bien entendu des trois premiers cantons confédérés qui ont prêtés serment sur cette fameuse prairie du Grütli. Ceci dit, après cette magnifique introduction il commença à nous parler de la nouvelle montre connectée de TAG Heuer la MODULAR 45 qui a comme principale différence par rapport à la première montre connectée d'être "Swiss made". (...) Tout ceci fut bien entendu entouré de corps des Alpes, de yodel, de fromage, d'un lanceur de drapeau et de quelques magnifiques cloches de vache transmises à divers acteurs comme Google et Intel. Pour la journée d'hier je dirai donc "Switzerland first, America second".

Grégoire Barbey: La mode des stratégies 2030

La Tribune de Genève nous apprend que le conseiller d’Etat Pierre Maudet a présenté à la presse sa stratégie sécuritaire 2030, «une première en Suisse». Loin de moi l’idée de jouer les mauvaises langues, mais ne peut-on pas se montrer plus critique face à de tels exercices? L’article nous résume les grands axes de ladite stratégie. Pour être honnête, n’étant pas un expert du domaine sécuritaire, je n’ai pas compris grand-chose. (...) Je ne doute pas que Pierre Maudet dispose d’une vision politique sur le temps long. C’est probablement l’un des rares élus genevois à disposer d’une capacité (et c’est bien malheureux puisqu’il vise avant tout le Conseil fédéral…). Mais il n’en demeure pas moins que de tels documents, qui sont courants côté Confédération (les stratégies 2030, 2040, 2050 ne manquent pas à Berne…), nécessitent d’être interrogés pour ce qu’ils sont. Et justement, de quoi s’agit-il précisément? Nous présente-t-on une véritable réflexion, avec des idées audacieuses, des prises de risque, ou s’agit-il d’un manuel pour apprendre à arroser les chrysanthèmes et se donner un air de politicien sérieux? (...)

John Goetelen: « Entreprendre ? Il faut être complètement inconscient ! », dit J.-C. Gandur

François Fillon veut faire de la France un pays d’entrepreneurs. Est-ce possible? En partie probablement. De plus en plus de français désirent être à leur compte. Pour certains entreprendre est comme respirer: naturel et vital. Et motivant: par ses idées, ses projets et son énergie un individu peut être à l’origine d’un grand groupe. Les exemples ne manquent pas. (...) Bien qu’issu d’une famille de négociants J.-C. Gandur dit (dans une interview à la Tribune) qu’entreprendre ne s’apprend pas. « C’est inné. » Pourquoi certains se lancent et prennent des risques alors que d’autres ne l’envisageront jamais? À quelque niveau que ce soit, entreprendre est une aventure d’abord individuelle. Il faut l’idée, l’envie, le jaillissement spontané d’un projet et le sentiment que l’on est capable de le réaliser. Ou simplement être inconscient des difficultés que l’on rencontrera. Ensuite il faut accepter les aléas toujours possibles. Prendre le risque d’échouer. Même si Jean-Claude Gandur suggère de se dire: « C’est bon, il ne va rien nous arriver, on y va, nous sommes les rois du monde ! » Il faut commencer dans cet état d’esprit. Une étude montre que l’esprit d’entreprise a la cote en Suisse et dans le reste de l’Europe. 71% des personnes interrogées envisagent de devenir un jour indépendantes professionnellement. (...)