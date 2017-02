Jean-Charles Magnin: Développement économique, le pacte rompu

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Développement économique: le pacte rompu

Jean-Charles Magnin: "...La plus importante réforme fiscale des 50 dernières années...". "...Les bases du développement économique pour les deux décennies à venir...". "...La mère de toutes les batailles (Longchamp dixit)...". Telles sont les considérations majeures qui sortaient de la bouche des principaux partisans, des leaders de la campagne sur la votation RIE III. Vu l'ampleur de la défaite, ils ont mené campagne comme de véritable sapajous, avec un dilettantisme coupable et un sens politique atrophié. Et pour la première fois depuis très, très, très longtemps, la droite et les milieux économiques perdent lamentablement une votation sur un sujet économique et fiscal. J'espère que le reportage du TJ de dimanche soir tourné à l'occasion du loto de l'UDC à Weinfelden aura ouvert les yeux et débouché les oreilles de nos autorités fédérales et cantonales. On y a entendu ce qu'on pressentait depuis plusieurs semaines, à savoir que l'électorat conservateur de base n'avait aucune envie de signer un chèque en blanc aux entreprises internationales après avoir subi le camouflet de la non-concrétisation volontaire et anti-constitutionnelle par les Chambres Fédérales (PLR et PS) de l'initiative sur l'immigration de masse, en décembre dernier. Et maintenant? Va-t-on proposer rapidement une RIE IV pour stabiliser l'environnement économique du pays? Je n'y crois pas une seconde. Pour 5 raisons au moins: (...)

Allô le monde, Genève a entamé la régularisation !

Gorgui Ndoye: La ville d'Henri Dunant veut effacer de sa face l'hideuse image que traînent beaucoup de grandes villes en donnant une dignité, une existence officielle aux Sans-Papiers. Merci au Conseil d'Etat notamment au jeune Capitaine Conseiller d'Etat, Pierre Maudet qui a dirigé avec élégance l'opération "Papyrus" nom de code de cette volonté étatique de régulariser les Sans papiers. Clin d'oeil également à deux grandes Dames, l'infatigable Ruth Dreifuss, elle mériterait bien de porter le nom de Mère Royaume pour sa combativité et bien sûr à Mme Martine Brunschwig Graf que nous avions choisie comme la Femme de l'Année pour ContinentPremier. (...)

Des Rolex avec des rabais de 40 à 60%

Xavier Comtesse: (...) Les magasins se prennent le "tsunami" des ventes par discount sur Internet en pleine face. C'est ravageur car il n'y a pas vraiment de remède ... en effet, lorsque les consommateurs auront pris l'habitude de payer une Rolex ou une Breitling avec des rabais de 40, 50 voir 60% sur Internet ... ils ne reviendront plus jamais en arrière, c'est-à-dire dans les magasins où ils devront payer le prix catalogue! Les marques horlogères sont entièrement responsables de cette situation en ayant vendu comme toujours leurs surplus au marché gris. Ce dernier ne se cantonne plus aujourd'hui de vendre à travers des réseaux secondaires mais déverse les stocks d'invendus sur le monde entier via Internet. D'autres secteurs ont connu avec Internet des déboires foudroyant du même type: songez aux libraires avec Amazon, aux médias (l'information est aujourd'hui pour l'essentiel gratuite) ou encore à l'industrie de la publicité (des supports comme les téléphones mobiles sont 100 fois moins onéreux que la télévision!). Ne pas affronter cette crise pourrait coûter cher, très cher à une industrie horlogère qui a vraiment beaucoup de peine à se réinventer face à la révolution du numérique. (...)

Le mot le plus dangereux du monde

Jean-Dominique Michel: (...) Si nous vous faisons passer une IRM fonctionnelle –un gros aimant en forme de donut qui peut prendre une vidéo des modifications neurales qui se produisent dans votre cerveau- et apparaître devant vos yeux une image du mot « NON » pendant moins d’une seconde, vous pourrez constater la brusque production de plusieurs douzaines d’hormones et de neurotransmetteurs de stress. Ces substances biochimiques ont pour effet d’interrompre le fonctionnement normal du cerveau en perturbant la logique et la raison ainsi que les processus de langage et de communication. En fait, voir simplement une liste de mots négatifs pour quelques secondes conduira une personne déprimée ou anxieuse à se sentir encore plus mal. Ruminer longuement ce type de pensées endommagera les structures de notre cerveau qui régulent notre mémoire, nos sentiments et nos émotions. (...) si nous parvenons à identifier les pensées négatives récurrentes qui opèrent juste en-dessous de notre seuil de conscience (qui ne sont que la projection sur le présent et l’avenir de souvenirs douloureux), nous pouvons les reformuler dans une perspective plus juste et plus créative. Avec pour résultat un apaisement de l’anxiété et de la dépressivité, et une réduction du nombre de pensées négatives inconscientes !

La plaine contre les montagnes: Tibet, Savoie

Rémi Mogenet: Les habitants des plaines ont souvent tendance à penser que les montagnes limitent l'horizon humain, nuisant à son évolution. Mais, si on raisonne simplement, on songe surtout que, accroissant la difficulté des transports, elles occasionnent un coût supplémentaire à l'économie. On peut donc penser que la critique contre les montagnes vient de ce qu'on assimile la Civilisation au profit. C'est clairement visible dans les pays lointains. La Chine pense que le Tibet est arriéré, et elle y remplace les temples par les machines pour l'aider, croit-elle. Mais c'est elle qui fabrique les machines qu'ensuite elle cherche à vendre après les avoir acheminées à trois mille mètres d'altitude. En France, à vrai dire, cela existe aussi, jusqu'à un certain point. Voyons avec la Savoie…

François Bayrou, trop superbe solitaire

Pascal Décaillet: (...) François Mitterrand, le politicien le plus habile de la Cinquième République, avait mis 23 ans à la constituer, cette armée : entre 1958 et 1981. En passant par l'Observatoire (1959), la présidentielle de décembre 1965, la prise à la hussarde du PS à Epinay-sur-Seine, en juin 1971, la présidentielle de 1974, pour enfin construire la superbe victoire du 10 mai 1981. A chaque défaite, ce diable d'homme se renforçait ; au fil des années, ses troupes augmentaient. Bayrou, hélas, n'en est pas là. Il partage avec Pierre Mendès France, l'exceptionnel Président du Conseil de juin 1954 à février 1955, un trait de caractère funeste dans une mécanique majoritaire : celui d'être un solitaire ombrageux, persuadé d'être le meilleur, ciselant son indépendance plutôt que de forger une armée. Cela donne de magnifiques individus, idéaux pour biographes et romanciers, mais rarement des vainqueurs de grandes batailles. (...)

Les jours d'après le vote du 12 février

