Jacques-Simon Eggly: Voir le monde tel qu’il est!

Voir le monde tel qu’il est!

Jacques-Simon Eggly: Quelle fin d’année ! Les images d’Alep dévastée. Un marché de Noël à Berlin victime d’un terroriste. Comment prêcher l’amour, la paix au milieu des folies meurtrières. Il y a une semaine, 'l’Appel Spirituel' conviait à sa rencontre annuelle une invitée principale: une femme écrivain musulmane, Karina Berger. Elle a mal à son Islam. Elle a expliqué, exprimé plutôt de manière émouvante ce qu’était le sien, sa lecture du Coran ; si loin des dévoiements, si proche du meilleur de toutes les confessions. Oui, ces messages, ces appels à autre chose, il faut les écouter, s’en imprégner. Et pourtant, dans la perception du monde compliqué, pour une maîtrise relative des événements, il y a aussi une responsabilité de lucidité et de réalisme. Dans les guerres, notamment civiles, il y a rarement un camp totalement du bien contre un camp totalement du mal. (...)

2016 més tssâ que de couthumâ

Lionel Fontannaz: L’an 2016 éro [îro] 0.6° tant qu’a 0.7 degré de-ple que de couthumâ (norme 1980-2010). Cet'annaye éro unâ des més tssâde des djiè-j-annaye les més tssâde depouès l’èntrant des observachon èn 1864. A l’èntrant de 2016 nos z-èns yu des températurâ d’huvê(t) pré desla-tye [steu chilya, rla-tye] qu’éront des « records ». (...) De tsalèndâ (Noël) dessendô 24, tant qu’a delon lo 26 de décembrô lo cièlo va des viadzô s’ennublâ et balyér donkè-donke [des viadzo] quâque gottâ de ploze. Arevêre , bélâ féthâ de tsalènda et boun-an !

Dostoïevski et la beauté

Hélène Richard-Favre: Il a souvent été énoncé, à tort, que Dostoïevski aurait écrit de la beauté qu’elle sauverait le monde. Non, le grand écrivain russe a fait s’adresser un de ses personnages à un autre de manière interrogative. Hippolyte Terentieff, en effet, pose la question au prince Mychkine, dans le roman L’Idiot. Est-il vrai, prince, que vous ayez dit, une fois, que la beauté sauverait le monde? Et Hippolyte Terentieff de poursuivre: Messieurs, (...) le prince prétend que la beauté sauvera le monde! On le voit, dans le roman lui-même, la question posée passe à l’affirmation sans preuve énoncée par celui qui, d’abord, interroge. En l’occurrence, dans L’Idiot, c’est avant tout l’énigme que représente la beauté qui est mise en avant. Le salut qu’elle serait susceptible d’offrir ou non est une des manières de l’envisager. En cette veille de Noël, célébré au gré de traditions, de coutumes et de circonstances toutes relatives, rappeler cette beauté dont Dostoïevski a tenu a signifier la force du mystère, c’est rejeter ce qui la dénie.

Quand la populace enivrée savoure sa curée

