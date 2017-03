Ils volent au beau milieu d'une aurore australe

Certains auront dépensé jusqu'à 2800 dollars, mais cela en valait le coup! A l'initiative de Ian Griffith, astronome et directeur du musée scientifique d'Otago, en Nouvelle-Zélande, 134 passagers ont embarqués le 23 mars dernier à bord d'un Boeing 767 de la compagnie Air New Zealand, à Dunedin, avec pour destination le cercle polaire antarctique. Objectif de ce vol de 8h baptisé #FlightToTheLights: aller à la rencontre d'une aurore australe, rapporte le Washington Post.

«C'était complètement incroyable, on était juste en-dessous [de l'aurore] et on voyait des traînées magnifiques, explique Ian Griffith. Ces tourbillons de lumière verte bougent rapidement et donnent l'impression de s'enfoncer dans une rivière vert émeraude.»

L'opération fut un succès puisque tous les billets ont été vendus en à peine 5 jours. Les prix allaient de 1400 dollars au double pour un siège en Business Class.

Glorious view from #flighttothelights, Antarctic circle, Orion Nebula, beams - just has everything! pic.twitter.com/tu4btAQmWU — Brad Phipps (@bradphippsnz) 24 mars 2017

Huge congrats to @iangriffin & crew for making #flighttothelights a reality. @FlyAirNZ is this the most impressive wing shot ever? #Nextyear pic.twitter.com/ZZQdrBn0t8 — Dave Swift (@DSwiftnz) 23 mars 2017

This is the photo Stephen Voss was hoping to get from his seat on the @FlyAirNZ #FlightToTheLights. We can say Stephen NAILED IT! #Aurora pic.twitter.com/TKGEcc4V5I — Paul Le Comte (@five15design) 23 mars 2017

Une autre vidéo du vol diffusée sur CNN:

(TDG)