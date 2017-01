Haykel Ezzeddine: Une semaine sans affichage publicitaire, quel bonheur!

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Une semaine sans affichage publicitaire, quel bonheur!

Haykel Ezzeddine: Les panneaux publicitaires à Genève gâchent le paysage urbain mais font entrer de l’argent dans les caisses de l’État. On parle de 3 millions de francs pour 3000 panneaux qui font la réclame de tout et de n’importe quoi. La trêve actuelle d’une « ville sans publicité » qui aura duré environ par endroit une semaine a fait naître chez certains citoyens des talents insoupçonnés et une création artistique à encourager. Une page faccebook « Genève sans publicité » qui compte 680 fans comptabilise les dernières créations citoyennes et une pétition « Pour une semaine de trêve publicitaire créative et citoyenne chaque année à Genève » lancée cette semaine a récolté en ligne près de 1180 signatures de soutien. (...)

RIE3: investissement ou pari ... perdant?

Paolo Gilardi: En gros, le raisonnement est simple : baissons les impôts sur les bénéfices, cela permettra de réinvestir les sommes économisées et de créer des places de travail, de la richesse et, « dans cinq ans », d’enregistrer de nouvelles rentrées pour les finances publiques. Ce raisonnement est tenu par une étude commanditée par le Conseil d’Etat à l’Université, étude qui met néanmoins en garde sur le fait que, « cette baisse [de la fiscalité des entreprises] ne doit pas être compensée […] par une baisse des dépenses publiques ». Autrement dit, pour que l’hypothétique relance ait lieu grâce aux économies d’impôts, il faudra que l’Etat continue à dépenser… Or, bien que d’âpres marchandages semblent se dérouler en coulisse (Tribune de Genève, 7.12), rien ne garantit que les partis bourgeois renonceraient à s’en prendre aux dépenses publiques pendant cinq ans au moins. D’ailleurs, qui pourrait empêcher que, même si une « trêve fiscale » était signée entre les partis gouvernementaux, de nouvelles attaques contre les dépenses publiques ne soient lancées par des forces extraparlementaires au service des milieux patronaux ? (...) De plus, en admettant que les propriétaires des capitaux investissent les économies d’impôts réalisées, rien ne garantit que c’est en Suisse ou à Genève qu’ils placeraient leur argent : la réalité des délocalisations prouve le contraire…

Le grand Dominique Appia nous a quittés

Jean-Michel Olivier: Notre ami Dominique Appia est mort dimanche. C'était un artiste exceptionnel et un homme magnifique. Longtemps professeur à l'Ecole des Arts Décoratifs, à Genève, il a formé et inspiré des générations d'artistes. Dessinateur hors pair, peintre formé à l'école surréaliste (Magritte, entre autres), c'était un homme drôle et généreux. En 1996, il avait accepté de dessiner la couverture de l'un de mes romans, Les Innocents (paru à l' ge d'Homme), en hommage à Voltaire (et aux splendides bateaux du lac Léman). Son œuvre restera dans toutes les mémoires. Nasser Bahkti lui a consacré un film magnifique. Mes pensées vont à Anne, sa compagne depuis tant d'années.

La réforme de libérale de trop ?

La Turquie quitte l’Otan

Julien Nicolet: Qu'on en juge... En prenant prétexte d'unifier le taux d'imposition des bénéfices des entreprises, objectif que personne ne conteste, le parlement propose un tour de passe-passe qui aura pour conséquence de faire gagner des milliards (si, si...) aux entreprises les plus riches de ce pays, sans rien laisser, ni pour les petites PME, ni pour les personnes physiques… Rappelons en effet qu'il s'agit de diminuer drastiquement l'impôt sur le bénéfice des entreprises. Autrement dit, les PME qui n'en font pas (ou peu), de même que toutes les entreprises sans but lucratif - et c'est celles-là qu'il faudrait soutenir ! - ne gagneront rien à cette réforme. Au contraire, ce seront celles qui amassent le plus de bénéfices - sur le dos de leurs clients et/ou de leur personnel - qui se verront récompensées ! RIE 3, c'est vraiment Robin des Bois, mais à l'envers ! Ajoutons à cela des outils ahurissants permettant de défiscaliser une part importante des bénéfices: (...) Maurice-Ruben Hayoun: Oui, à petits pas, lentement mais sûrement… (...) Ce qui a suscité l’ire du grand Turc n’est autre que le sentiment d’être seul alors qu’il venait d’être menacé par un coup d’Etat qui, tout en suscitant bien des interrogations, n’en a pas moins coûté la vie à près de trois cents personnes. Erdogan aurait souhaité plus d’empressement, plus de soutien, plus de solidarité de la part de l’Occident dont il préserve, en quelque sorte, les frontières en jugulant le flot de réfugiés du Proche Orient mais aussi d’Afrique. Or, le président turc en est persuadé : les puissances occidentales, et notamment les USA avec leurs énormes moyens de communication et d’espionnage, même de leurs alliés, ne peuvent pas ne pas avoir eu vent des préparatifs du coup d’état, et pourtant tout le monde s’est muré dans un silence total. Si ces choses s’avèrent, alors le grand Turc a eu raison de tourner le dos à ses alliés de l’OTAN. (...) Que doit faire l’Europe ? Que doit faire l’Otan ? Le départ si ardemment souhaité de B. Obama de la Maison Blanche va entièrement changer la donne. Donald Trump ce n’est pas Obama, ce n’est pas François Hollande, ce n’est pas Angela Merkel. Toutes les nominations décidées par le président élu montrent qu’il reste fidèle à ses idées. Gageons qu’il saura s’adresser à son allié turc afin que celui-ci se décide une fois pour toutes : Poutine ou l’Otan ? L’Iran ou l’UE ? Mais sur ce dernier point, les dés sont jetés…

Bonne rentrée, camarades !

Pascal Holenweg: (...) Prétendre que la réforme soit "incontestable sur le plan international" traficote déjà la vérité : ce qui est "incontestable", c'est la nécessité d'appliquer un taux d'imposition unique à toutes les entreprises -pas le taux de cette imposition, et moins encore les petits cadeaux l'agrémentant pour complaire aux plus grosses d'entre elles. (...) La conséquence d'une adoption de cette réforme dans le version où elle sera proposée si son cadre fédéral passe le cap du vote populaire, c'est au contraire le renforcement de l'inégalité et des contradictions de ce développement régional, entre un canton qui concentre les emplois et exporte les logements, entre des multinationales qu'on chouchoute et des PME qu'on laisse à leurs problèmes, entre un centre qui concentre les ressources et une périphérie qui accumule les problèmes. Quant aux petites et moyennes entreprises, qui constituent ensemble l'essentiel du tissu économique municipal, cantonal et régional, elles ne bénéficieront quasiment pas de la baisse du taux d'imposition de leurs bénéfices : la majorité d'entre elles ne paient pas un sou de cet impôt, et près de la moitié de celles qui le paient n'en paient que moins de 5000 francs par an. (...) Sans adversaire, le courage s'étiole.

Marseille : appel à légaliser le cannabis

John Goetelen: La primaire de la gauche introduit un nouveau point dans le programme de plusieurs candidats: la légalisation du cannabis. Plusieurs candidats soutiennent cette légalisation. Dans la foulée 150 personnalités marseillaises ont lancé un appel en ce sens. À Marseille les narcotrafiquants règlent leurs différents par balles. En 2016 ces règlements de compte ont fait 27 morts. La rigidité des autorités sur ce dossier n’empêche pas environ 11% de la population française de fumer régulièrement. J’ignore la source de cette estimation mais c’est beaucoup. Enorme même. (...) La prohibition du cannabis est un échec. On le sait depuis des décennies. Cette prohibition, survenue vers la moitié du XXe siècle, ne répondait pas à une problématique de santé publique. Les artistes, entre autres, fumaient librement au XIXe siècle. (...)

SIG fournit de l’électricité 100% renouvelable depuis le 1er janvier

