Haykel Ezzeddine: Pump up the jam! Skate & graff session à Châtelaine

Pump up the jam! Skate & graff session à Châtelaine

Haykel Ezzeddine: Une quarantaine de graffeurs réunis à Châtelaine durant deux jours! Du jamais vu! Quel bonheur! Deux jours pour préparer ce grand raout du street art qui s’est tenu ce week-end au 79 avenue de Châtelaine à l’ancien garage Kawasaki voué à une démolition prochaine. Mic de LoopColors et le Musée du skateboard de Genève (Pulp68) ont organisé cette session sous le signe de l’éphémère en ayant pris les autorisations nécessaires pour graffer en toute légalité. La commune de Vernier, la police et les services en charge des bâtiments publics ont donné leur accord pour 48 heures de graffitis et de skate avant l’entrée des bulldozers. A partir du lundi 13 février le 79 avenue de Châtelaine va se transformer en chantier. Et c’est dommage! A cette adresse une vingtaine de graffeurs dont une graffeuse, Amikal ont laissé leur empreinte...pour 48 heures seulement! (...)

Pour un moratoire face au développement outrancier de Genève

Leila el-Wakil: Le groupement citoyen "Contre l'enlaidissement de Genève" a publié sur sa page Facebook une lettre-type qui permet à tout un chacun de réagir auprès de nos autorités à propos de la mise à jour du Plan directeur cantonal 2030 et par conséquent sur la Plan directeur cantonal 2030 lui-même, un plan outrancier et dévastateur. Que chacun-e d'entre vous qui partage ces idées reprenne cette lettre à son compte, telle quelle ou en l'améliorant, l'imprime, la signe et l'envoie par courrier A à M Antonio Hodgers jusqu'au 15 février 2017 pour réagir à la première mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030! (...) Nous enjoignons par conséquent nos élus à : 1) Au vu des premiers résultats du Plan Directeur Cantonal 2030, respecter un moratoire d’une année, qui permette de dresser un bilan des projets entrepris, de stopper le processus d’emballement de la machine et de remettre en question le bien-fondé des préalables à une telle densification. 2) Tirer les conclusions patrimoniales du recensement architectural du Canton (RAC)... 3) Réévaluer la soi-disant pénurie de logements sur le canton alors que Genève regorge de planchers libres…

Conservateur, social, républicain

Pascal Décaillet: D'aucuns se prétendent conservateurs libéraux. J'en prends acte. Pour ma part, il y a oxymore, ou tout au moins paradoxe, entre ces deux mots. (...) Ils sont pour le dogme de libre concurrence. Je suis pour limiter cette dernière dans certains domaines, comme l'agriculture… Ils se disent conservateurs libéraux. On les trouve aux Etats-Unis, en France avec M. Fillon, dans une certaine partie de l'UDC. Pour ma part, je suis un conservateur social. Attaché à la valeur du travail, comme l'a toujours été mon père, qui aurait fêté aujourd'hui, 13 février, ses 97 ans. Attaché, aussi, à la cohésion du pays, à une juste répartition des richesses. A une attention aux plus démunis. Prenez les arguments des conservateurs catholiques, vaincus et minoritaires depuis novembre 1847, en Suisse, entre 1848 et 1891. Vous y trouverez, face au progrès industriel incarné par les radicaux, face à la montée en puissance des pouvoirs financiers dans notre pays, certaines inflexions qui pourraient, peut-être, se faire entendre dans mon discours. (...)

La loi, la révolte et le regard triste des enfants

Grégoire Barbey: La RTS a diffusé dimanche 12 février dans son émission Mise au point un poignant reportage sur la famille kosovarde Krasniqi, qui vivait à Avully depuis deux ans et a été expulsée de Suisse en décembre dernier après le refus de leur demande d’asile. Je ne chercherai pas à pointer les responsabilités, mais il est difficile de regarder pareil reportage sans ressentir un profond sentiment d’injustice, de révolte, de colère. Cela pose d’évidentes questions humaines, particulièrement au regard des droits de l’enfant. Comment peut-on envisager qu’une brigade d’intervention d’une quinzaine de policiers puisse débarquer un beau matin dans une famille composée de trois enfants en bas âge afin de les placer dans un vol spécial à destination du pays duquel ces gens se sont enfuit? L’image est forcément bouleversante et révoltante. (...) Combien de cas comme celui-là existent et demeurent tapis dans l’ombre? (...)

RIE III, une bataille de gagnée

Stéphane Guex (PRG): Le refus massif de RIE III par le corps électoral suisse démontre que les électeurs n'ont pas été dupes du chantage à l'emploi et à celui de l'exode fiscal des entreprises. Il est également un signe explicite à l'encontre du Conseil Fédéral. Celui-ci devra revoir sa copie afin de présenter un projet réellement équitable. (...) A Genève également le message ne souffre d'aucune ambiguïté : le Conseil d’État devra revoir son projet s'il veut lui faire passer la rampe…

L'éducation par le débat

Rémi Mogenet: (...) Le résultat concret d'une intellectualisation précoce des enfants serait qu'une partie y resterait rétive, et ne réussirait simplement pas des exercices philosophiques en fait donnés trop tôt, à un stade où l'enfant ne peut pas faire la différence entre ce qu'il veut, ressent et pense, et où, par conséquent, préférant rester dans son sentiment ou son désir, il rejetterait, simplement, la logique du discours abstrait. Même les enfants qui y parviendraient (car il y en a toujours) sont en fait dans le cas de pouvoir facilement tomber malades longtemps avant la retraite, parce qu'en réalité cela n'est pas conforme aux nécessités de l'organisme. L'enfant a d'abord besoin de déployer ses sentiments, ou son activité physique, avant d'en venir à ce qui est intellectuel. La question est donc de savoir comment développer, par l'éducation, les valeurs dites républicaines - ou même le plaisir et le désir de travailler, qui au fond en font partie. (...)

Votations fédérales: les gagnants et les perdants !

Demir Sönmez: Messager à Davos; si vous ne partagez pas les richesses, vous vous plierez à ses conséquences! Galerie image.

Une actrice transgenre et la haine viscérale des chasseurs

