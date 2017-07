HBO piratée, un script de «Game of Thrones» fuite

La chaîne HBO a été victime d'une attaque de pirates informatiques qui se sont emparés de contenu exclusif, a-t-elle indiqué lundi à l'AFP, et notamment du script d'un épisode inédit de la série «Game of Thrones», selon plusieurs médias américains.

HBO n'a pas précisé la nature du contenu piraté lors de l'attaque mais a indiqué, dans une déclaration transmise à l'AFP, qu'il comprenait des programmes de la chaîne.

«Nous collaborons avec les autorités et des sociétés de cybersécurité externes», a expliqué la chaîne, filiale du groupe Time Warner.

Efforts herculéens

Dans un message interne consulté par l'AFP, le PDG Richard Plepler assure les employés de HBO que les dirigeants et les équipes techniques «travaillent en continu pour protéger nos intérêts collectifs».

«Les efforts déployés à travers plusieurs services ne sont rien de moins qu'herculéens», a affirmé Richard Plepler.

Selon plusieurs médias américains, les pirates auraient mis la main sur des épisodes inédits des séries «Ballers» et «Room 104», ainsi que sur le script du quatrième épisode de la septième saison de Game of Thrones, qui n'a pas encore été diffusé par la chaîne.

Un journaliste de l'AFP a reçu dimanche, au même titre que de nombreux journalistes couvrant les médias, un message électronique envoyé par une adresse non-identifiée assurant que «la plus grande fuite numérique» était «en cours», et proposant du contenu inédit de «Game of Thrones». (afp/nxp)