Gorgui Ndoye: Martine Brunschwig Graf Femme de l'année 2016

Gorgui Ndoye: La Genevoise succède ainsi au Pape François qui a été désigné l'année dernière Homme de l'Année par le magazine panafricain ContinentPremier.Com. Conseillère d’Etat de la République et Canton de Genève de 1993 à 2005, conseillère nationale de 2003 à 2011, Martine Brunschwig Graf, est depuis 2012 la Présidente de la Commission Fédérale Contre le Racisme (CFR). Son travail est utile et elle le mène avec courage et dignité. Alors qu'on avait tendance à banaliser le racisme en Suisse, elle a fait usage de son autorité, de ses expériences politiques, de sa qualité de scientifique et de son histoire en tant que Juive et humaniste des atouts pour combattre le monstre hideux ! Qui ne se rappelle pas de la visite de l'ancien Rapporteur des Nations-Unies sur le racisme, le philosophe sénégalais Doudou Diène à qui certains ministres suisses soufflaient dans l'oreille : "Ici, il n y a pas de racisme. Le système suisse est compliqué" pour dégager en touche toute responsabilité. Doudou Diène, redoutable expert occupa largement les journaux à l'époque. Certains politiciens de l'UDC l'avaient traité de " petit Sénégalais venu nous donner des leçons!" Face au déni, le Conseil fédéral prit, heureusement, ses responsabilités. La Commission fédérale contre le racisme documentera avec méthode le racisme notamment anti-Noir, se présente comme médiateur quand il le faut, dénonce sans ambages toutes les formes de racisme créant ainsi depuis l'arrivée de Brunschwig Graf de meilleurs rapports avec les organisations anti racistes. Sur la stigmatisation de l’Islam assimilé au terrorisme, elle a dit clairement, à qui veut l’entendre : «J’ai lu le Coran avec des commentaires. Je n’ai pas vu le rejet des autres religions. » (...)

Les prévisions économiques suisses de 2015, 2016 et 2017

Manuel Alonso Unica: Il y a deux ans, le 15 janvier 2015 la BNS lâchait le « taux plancher » de 1.20 EUR/CHF. Selon les grands économistes et politiciens suisses, l’économie de notre pays allait s’écrouler. Les syndicats criaient même leur peur de voir chuter l’économie suisse et voir transférer les conséquences sur la tête des travailleurs. Personnellement j’étais d’avis contraire, bien que mon entourage politique, qui est notamment non-spécialiste en matière économique entre autres, suivait le discours des sirènes. Depuis cette date, la Suisse a vu une croissance économique annuelle de 0.9% pour l’année 2015 et de 1.8% pour 2016. Pour 2017, l’accroissement prévu du PIB est de 2%. Du côté de la zone euro, les chiffres pour la période 2015-2017 sont de 1.6%, 1.6% et 1.7%. Pour la Suisse, l’on pourrait penser que l’année 2015 a surtout été plombée par les cris de peur des Nostradamus de l’économie et du politique helvétiques. (...)

Une Traversée du Lac solaire ?

Christian Brunier: Je reste opposé à la Traversée de la Rade de Genève pour deux raisons prospectives principales : Nous trouverons très difficilement le financement d’un ouvrage très onéreux et dans le cas contraire, cette traversée est-elle prioritaire par rapport à d’autres financements publics ? ; La mobilité va tellement évoluer dans les deux décennies à venir (voiture sans chauffeur, passage accru de la voiture individuelle à l’automobile mutualisée, Swissmétro, …) que les réponses actuelles aux problèmes de déplacement seront vite dépassées. Néanmoins, si une majorité de la population la souhaite, nous devrions faire preuve d’innovation et trouver la convergence entre l’économie et l’écologie, et ainsi casser le débat stérile entre les pros et anti-bagnoles. Avec mon ami Gilles Garazi, Directeur de la Transition énergétique de SIG, nous cherchons, depuis quelques semaines, à créer une passerelle solaire à Genève. Il s’agit d’une sorte de long serpent en panneaux solaires, couvrant une route, et offrant un design hors du commun. Un tel procédé enjambant le Lac, créerait de l’énergie solaire et offrirait à Genève une nouvelle curiosité internationale. Retrouvons le goût des grandes idées et de l’utopie pour changer notre société.

