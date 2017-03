Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Edmée Cuttat: "Moonlight" est une bouleversante quête d'identité

En découvrant ce scénario, on pouvait craindre le pire. C’est le contraire absolu. Marqué par la grâce avec des scènes qui vous touchent au cœur par leur bouleversante simplicité, dont celle symbolisée par la photo ci-dessus, Moonlight est un film rare, à contre-courant, privilégiant une approche poétique, empathique, sensuelle.Sans se laisser aller à la dramatisation hollywoodienne, son auteur propose une mise en scène dépouillée, stylisée, explorant avec finesse les rapports humains et les préférences sexuelles. (...) Outre par Mahershala Ali cité plus haut, Moonlight est porté par trois excellents comédiens, Alex R. Hibbert, Ashton Sanders et Trevante Rhodes (photo), chacun exprimant à sa façon les contradictions, l’introversion, les fêlures et les souffrances aux trois âges de de Chiron. A noter que le casting est entièrement noir. Barry Jenkins n’y voit aucun problème, car il n’a pas connu de blancs avant d’entrer à l’université!

Rodolphe Weibel: Gothard - Le trafic ferroviaire résiduel par la ligne de faîte

(...) L'autre jour, les CFF ont publié quelques chiffres de trafic après trois mois d'exploitation du tunnel de base. Le trafic à travers le tunnel historique entre Göschenen et Airolo a été de 500 voyageurs par jour en moyenne, 250 par sens. Ce sont 28 trains qui passent le tunnel chaque jour, 14 dans chaque sens. Chacun d'eux, en moyenne, a donc transporté 18 voyageurs: 18 voyageurs par train! Plus aucun train de marchandises n'y passe. Ce sont les premiers chiffres récoltés. Il est possible que le trafic pendant les mois d'été s'accroisse, qu'une politique commerciale plus inventive ait un effet. Partons pour l'instant de ce qui a été mesuré; 500 voyageurs par jour amèneraient à un total d'environ 200'000 voyageurs par an. Les CFF dépensent chaque année 50 millions au titre de "Substanzerhaltungskosten", coûts du maintien de la substance de la ligjne de montagne: les dépenses faites sur la ligne indépendemment de tout trafic, simplement pour lutter contre les glissements de terrain, l'érosion, les effets du gel. Pour couvrir ces coûts, chaque voyageur devrait payer 250 francs, auxquels devraient évidemment s'ajouter les coûts d'exploitation ordinaires, le matériel roulant, le personnel, l'énergie. Attendons une année d'exploitation pour en savoir plus.

Jacques-André Widmer: Dieu, avatar de la Nature ?

Dans son ouvrage L'Homme, avatar de Dieu, le Prof. med. Robert Molimard explique son agnosticisme par son adhésion à ce que Spinoza désigne par le vocable de « Conatus », à savoir cette « force vitale présente dans tout être, pour défendre et affirmer son existence. » La « volonté de vivre » de Schopenhauer en est un copié- collé ». (...) Le lecteur est ensuite initié aux cinq sens, aux dépendances et addictions sans oublier les secrets de la peau, des cheveux et des poils, des ongles, du tube digestif, des dents et de la locomotion ! Le tout pimenté de conseils pratiques pour mieux vivre ! Un ouvrage à la fois captivant, excellent pour le corps et l'esprit (indissociables). Et si Dieu n'est vraiment qu'un avatar de la Nature et que cette dernière n'a que faire de la morale, il n'en demeure pas moins, selon Spinoza, qu'il existe des choix bénéfiques ou nuisibles. Nous voilà rassurés !

Jacques-Simon Eggly: Démocratie: conviction et contradiction