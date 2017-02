Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Martin Scorsese livre sa "Passion" en évoquant ses doutes de croyant

Edmée Cuttat: (...) Adapté du roman éponyme de Shusaku Endo, Silence se déroule dans le Japon du XVIIème siècle, une période sombre, où les chrétiens fraîchement convertis sont massacrés, combattus pour des raisons religieuses et culturelles. Des résonances évidentes avec les atrocités commises aujourd’hui au nom de la foi (djihadisme, guerre aux mécréants, massacre des chrétiens d’Orient). (...) Evitant tout prosélytisme, Scorsese propose un film épuré, austère, aride, au rythme lent, privilégiant la contemplation à l'action. Tout en reconnaissant et en admirant la virtuosité du réalisateur, la splendeur visuelle de l’opus (tourné à Taïwan) étiqueté chef d'oeuvre par beaucoup, on n’adhère pas complètement à ce duel spirituel opposant les croyances d’un Japon médiéval à une religion catholique qui se prétend universelle. On n’est pas non plus conquis par la distribution. Andrew Garfield, qu’on vient de voir dans Tu ne tueras point de Mel Gibson et Adam Driver, le conducteur de bus poète de Jim Jarmush dans Paterson, n’éblouissent pas par leur charisme. Bien qu’ils se soient totalement investi dans leur rôle, leur performance peine à émouvoir…

Loger ses enfants pour se faire 700 millions !

Antoine Vielliard: Voilà maintenant près de 40 ans, qu'au rythme d'environ une classe d'âge par an, la jeunesse genevoise est contrainte d'aller se loger dans le district de Nyon et le Genevois français en raison de la pénurie de logements entretenue par des égoïsmes multiples. Il y a de nombreuses raisons de construire des logements à Genève. En voici sept: Les genevois pourraient avoir envie de construire des logements simplement pour leurs enfants. La retraite de ces opposants au logement devient plus difficile lorsque leurs enfants ont du mal à vivre à moins de 40km. Le vieillissement accéléré du canton de Genève est directement lié à l'augmentation des primes d'assurance maladie. Permettre à la jeunesse genevoise de se loger dans le canton est décisif pour qu'ils contribuent à l'équilibre des dépenses de santé. (...) De tous les arguments susceptibles de convaincre les genevois de construire des logements pour leurs enfants, l'argument vénal de la CCI est vraiment le pire de tous. Si vraiment, seul l'argument financier est susceptible de convaincre les genevois de construire des logements pour leurs enfants, alors soit !

« Contre-Courant » : mon 2e album est sorti

Le Pape François Honore la Race Humaine.

John Goetelen: L’écriture d’une chanson n’est pas mesurable à sa durée. Certains textes viennent en 15 minutes, d’autres sont travaillés et peaufinés pendant des mois. À cela on ajoute la composition et la réalisation des arrangements, l’enregistrement en studio, le mastering et le pressage. C’est donc un investissement de soi assez long. Voici le résultat après plus de deux ans de travail. Un album original, aux musiques plaisantes, et aux textes entre poésie et humour. (...) Gorgui Ndoye: " Ils souffrent depuis des années, on les a torturés, tués simplement parce qu'ils voulaient vivre leur culture et leur foi, l'islam", a martelé ce matin la patron de l'église catholique, parlant des Musulmans de Birmanie. Je vous dit merci à vous le Souverain pontife, Pape François. Merci pour votre courage, pour votre humanisme. Je prie le Seigneur de vous protéger. Vous êtes, en ce XXIe siècle si trouble une perle rare !

Vahé Godel ce soir aux Lectures Publiques

Jean-Michel Olivier: (...) Avec Arthur Autre*, « ou la fin de parcours d'un enseignant pas tout à fait comme les autres », Godel s'inspire ouvertement de sa longue expérience « pédagogique ». Les guillemets, ici, sont de rigueur, car avant d'être un pédagogue, Arthur Autre, que ses élèves surnomment malicieusement « Rature » est un enseignant, c'est-à-dire un « semeur et un déchiffreur de signes ». Des signes, Vahé Godel en sème à foison, à profusion même, sous la forme d'énigmes (« Qu'est-ce que la langue ? - Le fouet de l'air. »), d'allusions (on prendra plaisir à reconnaître certains collègues portraiturés avec amour ou ironie), de clés plus ou moins évidentes (quelle belle description du collège Voltaire en vaisseau de légende, avec coursives, salle des machines, cheminées éructant des fumées grises !), de graffitis ou de tags. (...)

Affaire Fillon: les médias pris pour cible

Grégoire Barbey: (...) Le problème, c'est qu'avec sa conférence de presse censée rétablir la vérité, François Fillon s'est lui-même mis les pieds dans le plat hier. Le Canard Enchaîné dans son édition de ce mercredi relève que sa femme aurait touché des indemnités de licenciement de 45'000 euros, payées par l'Assemblée nationale. On peut critiquer ces révélations. En effet, elles sont le résultat d'une fuite d'une enquête en cours. Ce n'est pas normal. Mais enfin, les médias ne sont pas responsables des bouches qui se délient et seraient bien mal avisés de ne rien en faire. S'il y a quelque critique à formuler sur le déroulement de cette affaire, c'est bien vis-à-vis des fuites orchestrées au sein de l'Etat français. (...)

Un homme d'honneur quitte Champ-Dollon

Pascal Décaillet: Il est assez rare, quand on interroge un enfant dans une cour d’école, sur le métier de ses rêves, qu’il vous sorte : « Je veux être directeur de prison ». Fonction réputée ingrate, difficile, cadre de travail pas franchement rigolo, énormes tensions à gérer, avec les détenus, le personnel, l’autorité politique, l’opinion publique. Bref, les gens reconnaissent qu’il faut bien quelqu’un pour diriger les prisons, mais en tout cas pas eux. Il existe pourtant un homme, à Genève, qui, pendant neuf ans, a assumé cette fonction avec ascèse, intelligence, connaissance du terrain, humanisme. Il s’appelle Constantin Franziskakis. Un remarquable serviteur de l’Etat, apprécié à l’interne, appelé par Pierre Maudet à exercer de nouvelles fonctions, au Secrétariat général du Département. Aspiration vers le haut qui ressemble à une promotion, mais peut, tout autant, être interprétée comme une mise à l’écart du terrain, un placard. J’ai la chance de connaître un peu M. Franziskakis. Je veux d’abord saluer l’homme de culture et d’ouverture, passionné d’Histoire, celle de la Méditerranée comme celle des deux Guerres mondiales. (...)

Hani Ramadan forme à l'islam littéral dans une mosquée orthodoxe

Mireille Vallette: (...) L’un des plus radicaux de nos imams, Hani Ramadan, forme des jeunes de l’Association culturelle des musulmans de Neuchâtel à raison d’un atelier environ par mois. C’est une interview parue sur le site de la radio neuchâteloise RTN qui nous l’apprend. Le journaliste s’inquiète un peu que ce partisan de la lapidation, qui vient d’être interdit par deux fois de conférence en France, forme ces jeunes cerveaux. Jamel Cherif, porte-parole de l’association, le rassure: il s’agit de «théologie», d’interventions «académiques». «Les positions personnelles du prédicateur ne nous intéressent pas.» Ce n’est donc, traduit le journaliste sans rire, qu’une sorte de «catéchisme sans opinions sociétales»? Mais oui! (...) Mais peut-être pourra-t-on compter sur le Bureau fédéral des affaires religieuses? La Tribune de Genève nous annonce sa prochaine création. Les exemples de thèmes dont il devra s’occuper sont, selon l'énumération du quotidien, exclusivement islamiques: poignées de mains à l’école, foulard dans l’espace public, burkini dans les piscines, burqa. A se demander pourquoi on ne l’appelle pas Bureau des affaires islamiques. Mais ce serait stigmatiser, ce que nos autorités si ouvertes à tous les obscurantismes, ne sauraient imaginer.

Rémy Niscence (poète des Eaux-Vives)

(TDG)