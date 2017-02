Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

"L'Empereur", le voyage d'un jeune manchot vers l'océan

Edmée Cuttat: Un mois de voyage, quarante-cinq jours de tournage, six mois de montage. Résultat, de superbes images d’étendues glacées immaculées, de grands oiseaux attendrissants et une formidable prouesse technique pour une touchante histoire bien racontée par Lambert Wilson. Douze ans après le triomphe de La Marche de l’Empereur couronné d’un Oscar, qui évoquait le rude parcours des manchots empereurs sur la banquise, Luc Jacquet récidive. (...) La frustration de Luc Jacquet de ne pas avoir pu le faire il y a douze ans, était d’ailleurs l’une de ses raisons de remettre le couvert, comme il nous le confiait lors d’un récent passage à Genève. Mais il y a aussi évidemment cette volonté de témoigner ce qu’il doit à ce continent. "Je ne peux le laisser sans empereurs à mes enfants». (...) "Il y a tant de choses qu’on ne comprend pas, leur connaissance innée mais impressionnante de la transmission, la manière qu’ils ont de se repérer. J’ai le sentiment que tout cela est sous-tendu par le rapport au temps.»

Non,nous n'irons pas tous en EMS

Lise Wyler: C'est mathématique... Aujourd'hui pour 80.000 seniors, il se dégage 5000 places d'accueil dans des établissements médico-socialisés. Et la situation ne va pas s'améliorer. Les projections de l'Office cantonal des statistiques prévoit qu'en 2030, les seniors représenteront le 20 % de la population. Alors lamentons-nous, nous allons rester sur le carreau devenir des SDF? Pas du tout, des solutions simples existent selon Cyrus Mechkat,architecte. Il faudrait construire des logements simples, modulables, adaptables aussi bien aux personnes âgées qu'aux handicapés. Sans bouleverser tout l'aménagement sans dépenser une fortune et en agissant progressivement, l'habitation pourrait se calquer sur les besoins de son occupant avec des moyens simples. En transformant une baignoire en douche (le poste le plus onéreux), en prévoyant des portes assez larges pour laisser passer les chaises roulantes, en ajoutant des poignées pour se cramponner si nécessaires...Bref les mesures sont innombrables et elles ont le mérite de correspondre aux besoins de chacun. Mais tous ces aménagements ne serviraient à rien sans le précieux soutien des aides à domicile U(IMAD) et la présence attentive des proches. L'entrée en EMS reculerait dans le temps et n'arriverait peut-être jamais. Une perspective apaisante pour une population vieillissante.

La médecine, un business?

Béatrice Deslarzes: En tant qu'ancienne médecin hospitalière pendant des années, je ne peux résister à répondre à l'article de la Tribune du 16 février: "Les cabinets de groupes n'ont pas que des qualités". (...) Les machines prennent la place de l'humain et le rapport médecin/patient se "robotise."Comme les investissements pour les acquérir coûtent de plus en plus chers il faut rentabiliser pour les amortir donc on pousse à la consommation. Je pense vraiment que la médecine actuelle qui se déshumanise est en train de glisser sur la pente du fric et ceci malheureusement au détriment de notre relation avec le patient surtout si elle se laisse infiltrée par les grands groupes dont le seul but est de faire de l'argent. Où sont passés nos bons médecins de famille? (...)

Diminuer le nombre de signatures, vraiment?

On s'est plantés sur Trump

Jean-Michel Bugnion: (...) Notre démocratie s’appuie sur un double canal, le peuple et ses élus parlementaires qui le représentent. Le principe des votations, que ce soit pour un référendum ou une initiative, est forcément binaire : oui ou non, pas d’autre possibilité. Heureusement, la plupart des objets politiques, comme d’ailleurs nos situations de vie, ne se laissent pas réduire à un choix binaire et demandent un travail de mise en application bien plus en nuances. C’est précisément la tâche des parlementaires qui, à longueur de commission, s’efforcent et s’échinent à polir l’objet désiré par le peuple, de manière à le rendre le plus adéquat possible; de ce travail et de sa nécessité, peu de personnes en ont véritablement conscience. Pourtant, il suffit de constater la saga de la mise en application de l’initiative sur l’immigration de masse pour mesurer son importance et sa difficulté ; avoir appliqué scrupuleusement les termes de celle-ci aurait entraîné ipso facto la cause guillotine et aurait rompu les bilatérales avec l’Europe. Je doute que la majorité du peuple eût cautionné cette rupture. Initiative et référendum, outils de démocratie directe dont use le peuple souverain, sont donc obligatoirement prolongés par un travail parlementaire, aussi nécessaire qu’obscur. (...) Je me souviens du concept de « démocratie participative », cher à Ségolène Royal : via les réseaux sociaux, s’adresser directement au peuple, en court-circuitant les parlementaires, cette « élite » de plus en plus honnie! La socialiste l’a rêvé, Trump l’a fait à sa façon, tout en nuances… Pascal Holenweg: (...) N'accablons pas Donald : il n'est pas pire après son élection qu'avant, et il y a peut-être au fond de chacun de nous un petit quelque chose d'un Trump. Surtout certains petits matins glauques au sortir d'une nuit de beuverie. Seulement voilà : on n'est pas président de l'encore première puissance mondiale, commandant en chef de ses armées et détenteur du code nucléaire. Le Trump en nous ne nuit guère qu'à nous. Le Trump à la Maison Blanche a la nuisance globale, même si ses premières cibles et ses premières victimes sont américaines. Mais ses premiers opposants aussi. Car l'élection de Trump, parfaitement légale mais sans majorité populaire, aura au moins eu un effet positif, et assez spectaculaire : réveiller l'engagement "libéral" comme on dit là bas, "de gauche" comme on dit ici, "citoyen" comme on dit çà et là. (...)

Le chemin est encore long

