Edmée Cuttat: Bertrand Tavernier passionne avec son «Voyage à travers le cinéma français»

Grand écran: Bertrand Tavernier passionne avec son «Voyage à travers le cinéma français».

Edmée Cuttat : Grand amoureux du septième art dans lequel il est pratiquement tombé au berceau, Bertrand Tavernier nous invite à partager son Voyage à travers le cinéma français, un documentaire captivant de plus de trois heures fourmillant d’extraits () d’analyses, d’archives, de saillies et d’anecdotes. Certaines sont savoureuses, dont la genèse du fameux «Atmosphère, atmosphère...» d’Arletty dans, ou la surveillance à la cantine par Claude Sautet de Lino Ventura, gros mangeur. Une prise de poids aurait nui à son personnage en cavale dans. Après avoir rendu hommage à ses cinéastes hollywoodiens préférés dans deux livres,co-écrit avec Pierre Coursodon, et, il revisite, de 1930 à 1970, les films français, leurs auteurs et leurs acteurs qui ont marqué sa vie. Un travail de titan pour ce cinéphile passionné qui nous offre une promenade subjective et personnelle à la manière de Scorsese, à qui l’on doitet. Plein de vie, d’humour de générosité, de malice, la traversée commentée avec une érudition pimentée de modestie, de fierté et de gourmandise, commence avec Jacques Becker, pour qui Tavernier éprouve une admiration sans borne. Ce «cinéaste de la décence ordinaire» lui a procuré, avec Dernier atout, sa première émotion de spectateur dans un sanatorium, alors qu’il était âge de six ans seulement. [...]

Délire de fuites

Olivier Perroux : Et vlan, encore une fuite ce matin! Cette fois, ce serait une vidéo du président élu Trump dans un hôtel de Moscou avec des prostituées. Cette information que les médias s'entendent à qualifier de «non-vérifiée», aurait été donnée par les services secret américains à ce même Trump. Après Clinton et ses mails (vraies et nombreuses fuites), le pizzagate (une grosse blague), et d'autres encore, ça fuite de partout au pays de l'Oncle Sam. [...] La fuite et la tentative de déstabilisation sont révélatrices d'un malaise. Cela veut dire que des personnes bien placées, détentrices d'un secret de fonction, viole ce dernier de manière délibérée. Deux motivations ont de tous temps encouragé ces pratiques: l'argent et l'éclatement de la vérité au nom d'une fidélité désintéressée à une cause, un sentiment national, etc. Hillary Clinton était détestée d'une partie de l'intelligentsia de son propre parti. Elle l'a payé cash. Trump ne fait pas mieux. Ce dernier ajoute encore une méfiance affichée de ses propres services de renseignements, sinon de services entier de sa propre administration. Vraiment, avec un tel bagage, on a pas fini de se réveiller en découvrant de nouvelles fuites qui concernent les Etats-Unis.

Obama danse comme un dieu - Et alors ?

Pascal Décaillet : Le 20 janvier, s’achèveront huit années de l’Histoire américaine. Dans la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoirs, Donald Trump succédera à Barack Obama. Au moment du bilan du Président sortant, il est particulièrement savoureux de se remettre à parcourir le chœur d’éloges et de dithyrambes de nos puissants éditorialistes, au moment de sa première élection, en novembre 2008. Un Messie nous était donné. La face du monde allait changer de couleur. Un avenir radieux nous était promis. Un monde nouveau, enfin débarrassé du tragique de l’Histoire. Le résultat, on le connaît : M. Obama a fait ce qu’il a pu. Il n’a peut-être pas été un mauvais Président, le pire ayant sans doute été atteint par son prédécesseur. Mais enfin, il faut le dire haut et fort, il n’a pas non plus été bon. Sur la scène internationale, entre prudence et attentisme, on a surtout eu l’impression d’un homme soucieux, avant tout, de ne pas trop prendre de risques, pour ménager son image face à l’Histoire. [...] En Suisse romande, les penseurs les plus autorisés de la presse lausannoise, encore le 8 janvier dans le Matin dimanche, nous annoncent que nous allons « regretter » M. Obama. Ah bon, pourquoi ? Mais parce qu’il est beau, pardi, élégant, félin, magnifique danseur. Rend-on hommage à Fred Astaire, ou à un homme politique ? [...]

Derniers transferts

Eric Bertinat : Deux transferts ont été annoncés hier. Le premier concerne la conseillère municipale Virginie Studeman, socialiste. Je l’apprends avec un réel déplaisir. Qu’importe les raisons de sa décision, son départ est une mauvaise nouvelle pour notre délibératif qui perd une élue de qualité. Je siégeais principalement avec Virginie à la commission de l’aménagement et j’ai grandement apprécié sa sagacité et la précision de sa réflexion sur les dossiers qui nous étaient transmis. Lorsqu’elle levait le doigt pour demander la parole, la mine sérieuse, on savait d’expérience que l’on assisterai à un tir en rafale, à une cascade de questions précises, dont le seul but était de comprendre les sujets que Rémy Pagani nous présente avec plus ou moins de clarté. Disons-le ainsi… [...] Deuxième transfert, celui d’Adam Hasani, ex hockeyeur du HC Fribourg et Kloten, qui jouera dans mon équipe préférée la saison prochaine. Je devine le froncement de vos sourcils. Quel rapport avec Virginie Studemann ? Celui-ci : lorsque le HC Servette joue contre de bonnes équipes, le jeu est de qualité. Quitte à perdre la partie. Avec des équipes plus faibles, le jeu s'en ressent. Et pas qu'un peu. De même, lorsque que la droite débat contre de bonnes conseillères municipales de gauche, le débat est de qualité. Quitte à perdre la partie...

Maroc: la burqa va disparaître

Les hommes libres : La décision n’a pas fait l’objet d’une déclaration officielle. Seuls les commerçants ont été avertis: ils ont deux jours pour cesser la fabrication et la vente de burqas et se débarrasser de leurs stocks. La burqa va donc progressivement disparaître – au moins de la vente et, par la suite, de la population. Si le vêtement n’a pas été officiellement interdit cette décision vise le même but: éliminer progressivement le voile intégral. Les autorités marocaines ne reconnaissent pas leur islam dans ce signe. Le Maroc est un pays musulman à part. Son roi porte le titre de Commandeur des Croyants et a autorité sur le malékisme. Cette branche de l’islam s’est particulièrement développée au Maghreb. Les autorités marocaines ont décidé cette interdiction pour des raisons de sécurité. Le président de l’Association marocaine des droits de l’Homme est plus circonspect. Il considère que le mode vestimentaire est un choix personnel et le gouvernement ne devrait pas intervenir sur ce sujet, sauf pour une question de sécurité. [...] Étrange paradoxe pourtant: le Maroc, dont l’islam est réputé tolérant, doit prendre une décision intolérante pour justement préserver sa tolérance.

