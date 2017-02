Djemaa Chraïti: La recenseuse et les Suisses clandestins

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

La recenseuse et les Suisses clandestins

Djemaa Chraïti: Recensement national français. Un courrier nous parvient et nous prévient de la visite d'un recenseur qu'il faut naturellement bien accueillir. Quelques jours plus tard, ma fille me tend une feuille avec cet air ennuyé que les adolescents arborent, une moue indescriptible sur le visage : " une dame est passée pour dire qu'elle reviendra mais tu peux remplir par internet, il faut mettre tout ce qui vit chez nous !" Le chat et les poissons rouges aussi ? Ah! Sans oublier les plantes ? Elle me répond dépitée : Lol! (...) Je lui propose de monter chez moi et qu'on remplisse tous les formulaires ensemble il y a quatre pages par personne. Elle s'assied, un peu épuisée, la soixantaine, une queue de cheval légèrement ébouriffée par le vent d'un blond vénitien... (...) Et alors les gens sont sympa au moins, j'espère ? m'enquiers-je. Elle soupire, un peu gênée, puis presque dans un murmure hésitant lâche : Oui, disons presque tous. Mais vous savez les plus pénibles, dit-elle, en se penchant vers moi comme pour une confidence secrète, ce sont les Suisses qui vivent en France en résidence principale et qui font croire que c'est leur résidence secondaire, ceux-là sont vraiment désagréables. Ils ont peur, alors ils vous envoient balader! Pourtant le recensement c'est incognito, ça reste confidentiel, c'est juste pour les statistiques, se défend-elle. Incognito? C'est du pipeau! lui répondis-je. (...)

Audrey Dana tente de mélanger les genres

Edmée Cuttat: Mère de deux enfants, malheureuse en amour et fraîchement divorcée, Jeanne ne veut plus entendre parler des hommes. Et puis un beau matin, elle se réveille avec un pénis après une nuit d’orage! (...) Audrey Dana a personnellement rêvé qu’elle se réveillait avec un sexe masculin. "C’est plus fréquent qu’on ne le croit. On a tous l’autre genre en soi. Je fais donc un pas vers l’homme". Elle en a même interviewé une centaine en les interrogeant sur leur rapport au sexe. "Beaucoup ne s’étaient jamais livrés dans ce domaine. Tous étaient émus. Oubliant leur pudeur, ils m’ont raconté des choses très intimes, comme l’un d’eux qui m’a révélé s’être masturbé pour la première fois à 24 ans.."

Bayrou centre sur Macron !

Jean-Noël Cuénod: (...) Lorsque François Bayrou dénonce « la parole politique qui ne vaut plus rien », il doit s’inclure dans cette critique. En septembre dernier, lors d’une interview diffusée par BFMTV, il n’avait pas de mots assez durs pour qualifier Emmanuel Macron, stigmatisé comme « l’homme des puissances financières ». Voici un passage assez croquignolet… (...) Pour sauver la face, Bayrou a proposé à Macron une alliance ponctuée de quatre exigences qui ne mangent pas de pain… Les grands appareils politiques se sont grippés, à gauche comme à droite. Ils n’ont plus auprès des électeurs l’aura qui fut la leur, naguère encore. C’est le pari que tente Macron, avec Bayrou comme garant moral : donner au social-libéralisme une incarnation politique dont l’attractivité soit basée sur les nouvelles formes de sociabilité crées par la technologie communicante. Il est jouable, ce pari. Cela dit, à trop miser sur le virtuel, on risque de perdre de vue le réel.

Robots et temps de travail

Rémi Mogenet: J'ai vu passer l'information selon laquelle Benoît Hamon voulait réduire le temps de travail parce que, disait-il, les robots remplacent les hommes à l'établi: il faut donc partager le temps qui reste. Cela paraît logique. Mais cela ne l'est pas. Cela me rappelle Goethe, tel qu'en parle Rudolf Steiner dans Une Théorie de la connaissance de Goethe (1886). Il nous dit que, pour le poète de Weimar, la méthode à suivre lorsqu'on s'occupait du monde végétal dans un but scientifique, ne pouvait pas être la même que pour le monde minéral, physique. Le vivant ne suit pas les mêmes lois que le mort, et, pour le saisir, il faut le prendre dynamiquement, dans son évolution continue, et donc imaginativement. L'intuition guide alors les représentations, et la raison se fait plastique, comme le recommandait aussi Louis Rendu, professeur de philosophie à Chambéry au temps des rois Charles-Félix et Charles-Albert (évêque d'Annecy ensuite). Les robots fabriquent merveilleusement bien les machines, et tout ce qui est mort et sans vie – et qui, répondant à des mécanismes constants, ressortit au minéral. Le secteur secondaire, comme disent les économistes, est celui concerné. Les robots y remplaceront les hommes. Or, ce n'est pas réellement triste, car les métiers de ce secteur asservissent l'être humain - en faisant de lui un robot, justement. Les tâches répétitives, non inventives, prédéterminées, humilient l'humanité, comme s'en plaignaient dès le dix-neuvième siècle les évêques - tels, encore, que Louis Rendu. (...)

Ecole: théorie et pratique ensemble

Jean-Michel Bugnion: L’institut de recherche appliquée en économie et gestion (IREG) a été inauguré mardi passé. (...) En réunissant la recherche académique et la recherche appliquée, les chercheurs de la première sortent de leur tour d’ivoire et se frottent aux réalités du monde quotidien, ceux de la seconde échappent aux préoccupations utilitaires pour s’ouvrir à la réflexion fondamentale. Gagnant-gagnant, non seulement pour eux, mais comme nouveau modèle de formation pour l’ensemble des citoyens. Savoir et savoir-faire ne sont plus retranchés, chacun dans son camp, mais mis en commun et permettent une formation plus efficiente, puisqu’elle est fondée sur un constant va et vient entre théorie et pratique. Ce n’est certes pas un luxe pour tenter d’agir positivement dans le monde si complexe qu’est le nôtre ! D’ailleurs, ce modèle peut inspirer jusqu’à la base de la formation : il est nécessaire, même à l’école obligatoire, de décloisonner les formations pré-gymnasiales et professionnelles, d'amener progressivement élèves et enseignants à ne plus les hiérarchiser, mais a les considérer comme les deux faces d’une même pièce, la construction d’un citoyen, bien dans son corps, bien dans sa tête et son métier. (...)

Le pouvoir du oui

Jean-Dominique Michel (avec Mark Robert Waldman): Quand des coaches ou des thérapeutes apprennent à leurs clients comment reformuler leurs pensées ou inquiétudes de manière constructive, leur aptitude à communiquer s’améliore ainsi que leur sentiment de maîtrise et de confiance en soi. Il y a toutefois un problème : le cerveau répond paresseusement aux mots et pensées positives. Comme ils ne constituent pas une menace à notre survie, notre cerveau n’a pas besoin d’y répondre aussi rapidement qu’il le fait pour des mots ou pensées négatives. Afin de surmonter ce biais neurologique, nous devons répétitivement et consciemment générer autant de pensée positives que possible. Barbara Fredrickson, une des fondatrices de la psychologie positive, a découvert que nous devrions produire au moins trois pensées positives pour chaque pensée négative. En-dessous de ce ratio, les relations personnelles et professionnelles se dirigent droit vers l’échec. (...) Si vous voulez par ailleurs que vos relations s’épanouissent, alors il vous faudra veiller à atteindre une proportion de cinq expressions positives pour chaque expression négative. (...)

Le journal, cette vieillerie

Pascal Holenweg: (...) Le naufrage de l'Hebdo, après 26 ans de navigation, et les avarie du Temps ont, logiquement, remis à l'ordre du jour la question d'une aide publique à la presse. La question, pas les réponses. Actuellement, l'Etat apporte une aide indirecte d'une trentaine de millions à toute la presse écrite, y compris à celle qui dépend de grands groupes comme Ringier ou Tamedia. L'Etat aide donc Ringier et Tamedia. Merci pour eux, mais à quoi cela rime-t-il de les soutenir quand eux-mêmes ne soutiennent plus leurs propres titres, dans un paysage médiatique de plus en plus outrageusement dominé par de grands groupes, dont les media ne sont d'ailleurs souvent qu'un champ d'activité parmi d'autres, ce qui les amène à les sacrifier sans barguigner si tel est leur intérêt immédiat. Ce serait alors d'un soutien aux media indépendants, contributeurs au débat démocratique, dont il s'agirait de préciser les modalités. Mais aux media indépendants de qui, et de quoi ? de toute évidence, ni l'Hebdo ni Le Temps ne sont indépendants de Ringier -un étranglé l'est en effet assez peu de son étrangleur. Et le propriétaire des deux étranglés d'affirmer, au Conseil d'Etat vaudois, sur le mode de la "vérité alternative" à la Trump, que son intention était de "développer Le Temps". (...)

Festival du cinéma suisse au Kef (Tunisie)

