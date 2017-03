Djemâa Chraïti: Une mémoire devenue nôtre et qui nous interpelle

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Djemâa Chraïti: Les Réverbères de la mémoire

L’œuvre artistique de Melik Ohanian qui consiste en douze « Réverbères de la mémoire » supposés prendre place dans le parc de Trembley, à Genève, sont déjà plantés dans ma conscience. En août 2016, à l’aéroport de Moscou dans la file d’attente durant le contrôle de police se tient derrière moi une jeune arménienne qui poursuit son voyage vers Erevan en Arménie, moi vers Ulan-Bator en Mongolie. Nous parlons de Genève, je lui mentionne le projet des « Réverbères de la mémoire », son visage soudain attristé par le refus dont elle a pris connaissance par la presse, elle-même se trouvait alors à Genève. Je lui fais la promesse de soutenir ce projet pour la mémoire arménienne, pour la mémoire des exilés, pour la mémoire des oubliés. Une promesse lâchée alors que nos mains se frôlent rapidement tandis que nous nous dirigeons vers nos portes d’embarquement respectives. Je pensai alors publier un témoignage du génocide arménien par réverbère. (...) Un récit par réverbère, à commencer par celui de Valérie Toranian. L’auteure témoigne par la voix de sa grand-mère arménienne qui fuit le génocide. (...) Une mémoire devenue nôtre et qui nous interpelle. Plus d’un million d’Arméniens qui périssent et nous, nous tremblons à l’idée de planter des réverbères dans un parc, soucieux de ne pas incommoder les riverains qui signent des pétitions pour ne pas être troublés dans leur confort. Mais ces fantômes, écoutez-les ! (...)

Demir Sönmez: Manifestation contre le dictateur Erdogan à Berne

Plus cinq milles personnes ont manifesté contre le dictateur Erdogan samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne. Elles demandaient la liberté, l'Etat de droit et plus de démocratie en Turquie. Reportage photo.

Vincent Strohbach: Lettre à ma fille: 6) Les islamophobes

Tu vois ma chérie l’autre soir, j’étais invité pour une bouffe de gars chez un de mes vieux copains et sur la route je réfléchissais aux arguments que je pourrais apporter en réponse aux thèses islamophobes qu’un des invités ne manquerait sûrement pas de nous asséner. D'habitude c’est de manière virtuelle que je m’engueule avec ces gens là, pour une fois que je pouvais le faire lors d’un véritable échange, je voulais en profiter pour essayer de comprendre. Car tu vois ce que je ne capte pas aujourd'hui c'est les raisons qui poussent les islamophobes à faire exactement ce que les islamistes attendent d’eux ? Par la diffusion toujours plus décomplexée de leurs convictions, ceux-ci contribuent, en effet, à favoriser l’émergence d’un véritable sentiment anti-musulman dans l'opinion publique et, ce faisant, à jeter de l'huile sur un feu pourtant bouté par leurs ennemis jurés. (...)

Pascal Décaillet: Le glas des invités décalés

L’intervention ahurissante, jeudi soir, de Christine Angot sur le plateau d’une émission politique, sonne avec une clarté fracassante le glas d’une mode, surgie il y a vingt ou trente ans, celle des "invités décalés", censés représenter la « société civile », au sein de discussions sur l’avenir de la Cité. On rêve de voir poindre Eckermann face à Goethe, Malraux à la Boisserie, Gide à Moscou : la déception, toujours, est la première au rendez-vous. La « société civile » n’a jamais particulièrement demandé à se faire inviter dans les émissions politiques. Non, c’est juste un truc de journalistes, en mal d’inspiration. J’étais là, dans les séances de rédaction, lorsque cette mode est née, j’ai toujours été contre, toujours trouvé cela faux, démagogique, à côté du sujet. De même, j’ai toujours été contre les émissions mélangeant vie privée et mandat politique, où le violon d’Ingres prend l’ascendant sur la discussion autour de la mission citoyenne confiée à un élu. Remarquez que j’ai été le premier à me faire avoir. (...)

Mireille Vallette: La crise du mariage en islam fait-elle avancer l’égalité ?

«La meilleure des communautés» découvre qu’elle n’échappe pas au sort commun: mariages tardifs, divorces et célibat sont en hausse. Désormais, imams, formateurs et thérapeutes hantent les centres islamiques afin de tenter de limiter les dégâts. J’ai remarqué cette préoccupation en faisant une recherche sur le très radical Nabil Ennasri. Le visionnement de vidéos d’autres de ces faiseurs d’opinion, très suivis et que l’on connait surtout par des discours destinés à susciter la révolte de leurs troupes contre nos sociétés, m’a fait découvrir des discours étonnants. Certains prônent une (presque) parfaite égalité entre hommes et femmes. Droits, devoirs, virginité (de moins en moins obligatoire), infidélité (de moins en moins grave), droit égal aux études et à l’emploi, etc. Pas de blâme de la conjointe sans préciser que l’exemple vaut aussi pour le conjoint. La répudiation s’est définitivement muée en «divorce» et il est accessible aux deux sexes. La doctrine classique est oubliée. Les orateurs justifient néanmoins leur nouvelle approche en puisant dans la grande bassine à hadiths qui permet de dire tout et son contraire, voire d’inventer ici ou là. L’adultère et les relations sexuelles avant le mariage, punis du fouet et de la lapidation dans les textes, deviennent banalement «haram» et s’effacent facilement moyennant le retour sur la bonne voie. Nulle mention de la polygamie, rarement de la dot. Et pas d’injonction à utiliser sa femme comme un champ de labour. Reste l’obligation majeure: le sexe doit être pratiqué dans une relation licite, le mariage. Et désormais LES mariages. (...)

Pierre Béguin: L'écrivain est un musicien raté

Pierre Jean-Jouve a beaucoup écrit sur la musique. Il a aussi beaucoup écrit à partir de la musique («Jeune fille», par exemple, est directement inspiré du concerto pour violon «A la mémoire d’un ange» de Alban Berg). Il est loin d’être le seul. D’autres l’ont précédé ou suivi: Rousseau, Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Huysmans, Proust, Jaccottet, et j’en passe. Tous – mais Pierre Jean Jouve plus encore – semblent considérer l’art musical comme l’Art majeur par excellence, bien au-dessus de la peinture ou de la littérature. C’est que la musique répond parfaitement à cette tentation de l’Art pur vers lequel tend chaque artiste comme les vagues tendent vers la grève. Un art dépouillé des scories du réel et de la nécessité du sens inhérent à la littérature. La musique est «sans objet», elle ne représente rien d’autres qu’elle-même, elle est cet art autoréférentiel – intransitif, selon la formule de Roland Barthes – que la littérature – plus spécialement la poésie – a voulu devenir au plus fort du symbolisme. (...) Alain Bagnoud a sûrement dû faire sienne cette phrase de Pierre Jean Jouve et s’avouer un jour, comme je l’ai fait moi-même, que «l’écrivain en lui a toujours envié les musiciens»...

Gérard Meyer: Pourquoi les Républicains continuent de soutenir Trump?

Après avoir très largement perdu le vote populaire l’actuel président commence peut-être à entrevoir la réalité du pouvoir aux Etats-Unis. Je dis peut-être car son ego est si pathologiquement surdimensionné qu’il semble systématiquement incapable d’appréhender les faits dans leur réalité. En tous les cas vis-à-vis du monde extérieur. Ce qui est de plus en plus évident, c’est que les difficultés s’accumulent au-dessus de sa tête. En dépit de tous les mensonges répandus à la face du monde au travers de ses tweets et avec la complicité active de ses porte-parole (Sean Spicer, Kellyane Conway, etc…) il a maintenant à faire face à des difficultés qu’il ne semblait pas avoir envisagé pendant sa campagne où les insultes, les anathèmes et les mensonges (plus ils étaient énooooormes et plus il les répétait en boucle) lui ont servi de programme. (...) Petit à petit le nœud coulant va se resserrer. Je suis prêt à parier qu’au fil des semaines et des mois on passera de ses proches à Trump lui-même (ne serait-ce que pour la vente qui pourrait se révéler suspecte d’un bien immobilier à un oligarque russe). Ce jour-là la procédure d’impeachment commencera officiellement. En attendant Trump et son administration sont totalement illégitimes. Mais les Républicains continuent de le soutenir car ils vont tenter de profiter du pouvoir pour faire passer le plus de lois iniques que possible.

Philippe Souaille: Les démocrates, les islamistes et les nationaux-socialistes

(...) En fait, Daech est dirigé par des officiers baasistes nationaux socialistes irakiens et ce sont les officiers baasistes syriens laïcs des services secrets de Bachar el Assad qui tirent les ficelles. Daech est un outil qui aurait pu avoir un rôle géopolitique important de tampon baasiste pro-russe sur les terres sunnites d'Irak et de Syrie. Toutefois, le déchaînement de violence accompagnant leur conquête de ces territoires et les attentats commis plus tard en Europe, rendent cette idée impossible. A noter que les-dits territoires leur ont été abandonnés quasiment sans combattre par les armées irakienne et syrienne en 2013. Khadyrov et ses tchétchennes sont eux aussi des nationalistes islamistes. Objectivement plus islamistes que ne l'était l'ancien gouvernement indépendantiste que Moscou a écrasé dans le sang. Ils sont le pilier islamiste du Kremlin, leur antenne dans le monde arano-musulman. A noter que Khadyrov se rêve carrèment en alternance au wahabbisme. A noter que la petite Tchétchénie d'un million d'habitants – l'équivalent de la Suisse romande - a fournit le plus gros contingent étranger de Daech et ce n'est très certainement pas un hasard. Plutôt le fruit d'une volonté partagée des sunnites formés par le KGB de faire maison commune, qu'ils soient irakiens ou tchétchènes. (TDG)