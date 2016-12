Didier Bonny: «Sully», un habile mélange

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

«Sully»: un habile mélange

Didier Bonny: Dans le rôle de Chesley « Sully » Sullenberger, Tom Hanks, présent dans pratiquement tous les plans du film, est une fois de plus génial. Il exprime avec peu de mots tous les tourments qui assaillent cet homme qui vient de réaliser quelque chose de fort, peut-être de trop fort. Du grand art. Le film mêle très habilement grâce à un excellent montage et une mise en scène au cordeau, le côté spectaculaire et à grand suspense du film - alors qu’on connaît la fin dès le début du film, la tension est à son comble jusqu’aux dernières minutes ! - avec celui beaucoup plus intimiste des remises en question du commandant et de l’enquête. « Sully » fait passer le spectateur par toutes les émotions - peur, pleurs, rage, soupir, sourires – et c’est un vrai plaisir à ne surtout pas bouder ! Toujours à l’affiche (5 étoiles) 5 étoiles. « Moi, Daniel Blake ». « Ma vie de Courgette », 3 étoiles. « La fille de Brest », 2 étoiles. « Mal de pierres »…

Les loueurs de voitures pullulent dans le sillage d'Uber

Richard Etienne: Depuis l'arrivée d'Uber sur l'arc lémanique - à Genève et septembre 2015 et à Lausanne en janvier 2015 - les loueurs de voitures se multiplient. L'écrasante majorité d'entre eux sont officiellement installés dans le canton de Vaud quand bien même ils s'activent surtout à Genève. Une manière de s'adapter à la zone juridique grise dans laquelle ils évoluent - quand ils ne contournent pas la loi genevoise.

Madonna peut aller se faire foutre

Sylvain Thévoz: C'est devenu un rituel remarquable. A chaque star du showbizz qui casse sa pipe, à un âge respectable pourtant ou comme conséquence inéluctable d'une vie flambée, la litanie de la plainte grandit et se déverse sur les réseaux sociaux sous forme d'hommage et de complainte charitable où chacun en profite pour confesser ses premiers slows ou refrains fredonnées sous les vibratos de la star; exhumer s'il le peut une photo, un truc griffonnée avec son icône et où, au final, la mort de l'autre devient encore le lieu d'un culte de soi et d'une mise en avant de son propre vécu sur le dos des osselets fumants d'un roi de la pop ou du rock. (...) Car enfin, ça n'arrête pas de claquer sur cette planète. A la pelle même, des morts anonymes dans les ruines d'Alep, au Yemen, au Nigéria, en Irak, en Afghanistan, dans les prisons, les brousses, les steppes, les ems, les océans et les hôpitaux du monde entier, ça tombe et ça meurt…

Balkanoïa (Jean-François Berger)

Jean-Michel Olivier: Jean-François Berger n'est pas un inconnu : il a travaillé longtemps pour le CICR, est un peintre remarquable et a publié plusieurs livres, en particulier sur la guerre en ex-Yougoslavie. Il nous donne aujourd'hui un livre déchiré, et déchirant, qui parle de guerre et de folie, des hommes et de sa fille, Morgane, à la santé fragile, qui ne trouve pas sa place dans le monde « normal ». Le prétexte de ce livre au titre original (un mot-valise mêlant paranoïa et Balkans*), c'est un voyage que l'auteur doit faire à Vucovar, en Croatie, pour le compte de la RTS. C'est là qu'il a assisté, vingt ans plus tôt, à la chute de la ville et à l'exécution de centaines de prisonniers...

La photo du jour: question de respect!

Haykel Ezzeddine: « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Dans les transports publics genevois, on voit de tout. Et surtout des comportements inadéquats avec le savoir vivre. Entre ceux qui racontent leur vie au téléphone, qui se maquillent, qui mangent des pizzas, des sandwichs ou des kebabs, qui coupent leurs ongles ou qui transportent des objets dangereux comme un congélateur professionnel on a toute une panoplie de comportements qui enfreignent les lois les plus élémentaires du vivre ensemble. Le respect ça s’apprend dans les familles avant qu’il soit enseigné dans les établissements scolaires, mais rien n’y fait! Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Chasser le naturel et il revient très vite au galop! Mais attention, il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. (...)

L'avaleuse de livres

Hank Vogel: (...) Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse? Donc, je ne suis qu’un vaurien, un fœtus géant… On ne gagne pas beaucoup à courir le monde. Proverbe suisse. - Voyager, c’est ouvrir l’esprit. Proverbe espagnol. - Pierre qui roule n’amasse pas mousse. - Si tu veux être apprécié, meurs ou voyage... Au premier voyage on découvre, au second on s’enrichit. Touareg. - Il n’y a que les fous et les Européens qui voyagent. - Qui a beaucoup voyagé est mieux que qui a beaucoup vécu. Marocain. - La route n’enseigne pas au voyageur ce qui l’attend à l’étape. Adage rwandais. Encore un! Un anglais pour m’approcher éventuellement de toi: les voyages améliorent les sages et empirent les sots. (...)

Vie de People : Louis se fâche

