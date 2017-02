Didier Bonny: Le palmarès globalement décevant des César 2017

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

César 2017: un palmarès globalement décevant

Didier Bonny: Quelle déception! "Elle" désigné meilleur film français de l'année! Comment l'académie des César a-t-elle pu consacrer un film aussi tordu? C’est en effet le mot qui résume le mieux le film de Paul Verhoeven (Basic Instict, Showgirls) avec en vedette Isabelle Huppert dont on ne compte plus les rôles qui s’accompagnent également de ce qualificatif. « Elle » oscille entre le thriller et la comédie tragi-comique vitriolée, un registre dans lequel Isabelle Huppert excelle une fois de plus et qui lui a valu, sans surprise, le César de la meilleure actrice. « Elle » est un film dont la perversité atteint des sommets et qui met mal à l’aise. Les scènes de viol, faut en supporter plusieurs au cours du film, qui évoluent en acte sexuel consenti par cette femme de pouvoir qui aiment se faire dominer, bonjour le cliché, sont extrêmement violentes…. Heureusement que l'attribution de deux César à "Ma vie de Courgette" et celui, largement mérité, de meilleur acteur dans un second rôle à James Thiérrée dans "Chocolat" permet d'atténuer l'impression globale de déception qui domine de ce palmarès 2017…

Lettre à mes détracteurs et autres russophobes obsessionnels

Guy Mettan: Jeudi dernier, le Grand Conseil genevois m'a donc autorisé à recevoir l'Ordre de l'Amitié conféré par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu. (...) L’Ordre de l’Amitié est une distinction honorifique, qui n’est liée à aucune prestation financière ou avantage pécuniaire. Elle est accordée avec parcimonie et seules deux personnalités ayant vécu à Genève l’ont reçue à ma connaissance: l’ancienne présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey et l’ancien directeur du Grand Théâtre Hugues Gall. (...) Cet honneur provient des activités professionnelles et bénévoles que j’ai déployées depuis une vingtaine d’années en faveur des échanges culturels et économiques entre la Suisse et la Russie. C’est ainsi que dans les années 1990, en qualité de directeur-rédacteur en chef de la Tribune de Genève, j’ai publié plusieurs séries d’articles consacrés aux Russes qui ont fait Genève et aux Genevois qui ont fait la Russie. J’ai aussi pu établir que les murailles du Kremlin avaient été construites en 1480 par un Suisse, Pietro Solari, et non par un Italien. De même j’ai contribué à la commémoration de François Lefort, citoyen genevois frère du syndic de l'époque, premier amiral de la flotte russe à la fin du XVIIe siècle et qui a sauvé Genève de la famine en 1693 en lui envoyant une cargaison de blé. Une statue en son honneur a été inaugurée en 2008 sur la Place Sturm. (...) En conclusion, j'aimerai mentionner un aspect plus personnel et rappeler que l'origine de toutes ces activités remonte à l'adoption de ma fille Oxana, dans un orphelinat de la région de Vladimir, en Russie, en décembre 1994. L'arrivée d'Oxana dans notre famille nous a valu, grâce à une disposition de la loi russe sur la citoyenneté abrogée depuis, de recevoir la nationalité russe par décret du président Yeltsine, comme je l'avais mentionné lors du discours d'investiture à la présidence du Grand Conseil en novembre 2009. Cette particularité familiale, unique et non reproductible, devrait rassurer ceux qui craignent de créer un précédent ou de déroger à la neutralité.

Meryl Streep ou l’indignation sélective

John Goetelen: Meryl Streep est une actrice majeure. Une icône. Elle est aussi connue pour son engagement politique anti-Trump. Elle s’en est largement ouverte depuis l’élection du canard blond. Pourtant… Je ne pense pas, comme le dit Trump, que sa notoriété soit surévaluée. Mais en s’engageant sur le terrain politique elle s’expose à ce que des journalistes enquêtent sur cet engagement. Une journaliste irlandaise lui rappelle justement, dans un article du 10 janvier, une vérité qui dérange Cette journaliste se nomme Danielle Ryan. Elle écrit dans Russia Today. – Rrraaah, pas bien ça, RT êtrrre média Poutinabrrrantesque! Oh, mais elle écrit aussi dans le Los Angeles Times, pas vraiment favorable à Donald Trump, et dans The Nation, plus ancien hebdomadaire de la gauche américaine. Cela devrait lui épargner les procès d’intention et permettre de se concentrer sur le contenu. (...)

Meklat, le Dibbouk et le facho en moi

Jean-Noël Cuénod: (...) Meklat, c’était le chouchou des médias. Un jeune (24 ans) de la banlieue parisienne, formé au Bondy Blog, devenu chroniqueur vedette dans les médias les plus courus, auteur de bouquins, icône de la France des Beurs, modèle des lascars qui soutiennent les murs de leur barre HLM. C’était, car son aura s’est éteinte comme l’ampoule d’un réverbère en panne après son passage, jeudi 16 février, à l’émission « La Grande Librairie » sur France 5. Parmi les téléspectatrices, une enseignante qui connaît la face cachée de Mehdi Meklat. Elle ne supporte pas de le voir se pavaner devant les caméras et balance sur la Toile un florilège des tweets que Meklat a signés sous le pseudonyme de « Marcelin Deschamps » de 2011 à 2016. De clic en clic, la nouvelle s’est répandue causant un beau scandale dans la sphère médiatique. A titre d’exemples, citons quelques tweets de « Marcelin Deschamps », dans les catégories « antisémitisme », « pro-djihadisme » et « homophobie » : (...)

Gauchebdo : merci d'exister !

Pascal Décaillet: (...) Ce qui est remarquable avec Gauchebdo, et qui correspond tellement à tout ce que j'attends d'un journal, c'est qu'il assume avec persévérance, contre vents et marées, contre la facilité des modes médiatiques, le "suivi" d'un thème, en profondeur. En l'espèce, la Grèce ! Lire Gauchebdo est, chaque fin de semaine, une bénédiction. On y perçoit de la "résistance". Une prise de maquis, oui. Pas pour aller poser les bombes. Mais pour fuir, par d'audacieux chemins de traverse, les autoroutes promotionnelles des suppléments week-end, de plus en plus illisibles tellement ils sont convenus, des journaux des grands groupes de presse.

Les Balouches d’Afghanistan entrent en résistance

Djemaa Chraïti: Vendredi 17 février, s’est tenue à Kaboul, une conférence de presse organisée par le Conseil des jeunes balouches pour dénoncer les discriminations du gouvernement afghan en majorité pachtoune à leur égard et à l’encontre d’autres minorités. Fait nouveau, d’autres groupes tels que les Aimak, les Pashayis, les Nouristanis et les Turkmènes, se sont joints à eux pour soutenir les mêmes revendications devant une dizaine de médias afghans. Il est vrai qu’une coalition des différentes ethnies pourrait redessiner le paysage afghan principalement représenté par l’ethnie pachtoune. (...)

Israël à la croisée des chemins

Maurice-Ruben Hayoun: La question des habitations à construire dans des territoires sous administration israélienne mais non reconnus par l’ONU occupe tous les esprits en Israël. Voici de quoi il s’agit : peut on intégrer à l’Etat hébreu plus de deux millions d’Arabes en annexant ces territoires ? N’irions nous pas vers un Etat binational comme le préconisait Martin Buber sa vie durant ? Les partisans de la droite israélienne pensent qu’on peut s’en accommoder tout en conservant les structures sionistes de l’Etat juif. A quoi leurs adversaires objectent qu’il n‘en sera rien et que c’est juste une vue de l’esprit. Israël resterait ce qu’il est, même s’il devait administrer une si forte population non juive. L’avenir d’Israël en tant qu’Etat juif va donc se jouer dans les mois et les années qui viennent. Sauf si une nouvelle majorité venait à se dessiner et à faire pencher la balance dans une autre direction. (...)

