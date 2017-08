Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!Retrouvez toutes les revue des blogs

Demir Sönmez: Les fêtes nationales de la Suisse et du Bénin

(Discours de Rémy Pagani, maire de Genève) … “La fête nationale de chaque pays est l'occasion de s'interroger sur la signification que l'on veut attribuer à cette date. Ainsi, cette célébration du 1er août est d’abord l’occasion de rappeler les valeurs d’égalité et de liberté qui fondent notre volonté de vivre ensemble, de forger un destin commun pour tous les habitants de cette planète. (...) Pourquoi la majorité des membres de notre communauté n’arrive plus à boucler ses fins de mois, par exemple ? En effet, le système dans lequel nous vivons ne laisse plus la place à l’entre-deux. Si vous êtes riche, on vous considérera beaucoup mieux qu’un employé qui n’arrive pas à vivre de son salaire. Pire même s’il a un permis B, il risque d’être expulsé de ce pays. Dans cette situation nous devons nous organiser pour imposer l’égalité de chaque citoyenne et citoyen. (...) Ce combat passe notamment : par une juste redistribution des richesses ; par des services publics de qualité qui respecte chaque citoyen à égalité ; par la diminution de l'écart qui sépare les plus riches des plus pauvres, et plus généralement : par le renforcement de la solidarité entre les peuples (...) .“

Guy Mettan: La frontière comme deuxième peau

Discours tenu le 1er Août 2107 dans la commune de Gy. (...) La frontière, et vous voyez où je veux en venir, n'est pas facteur d'exclusion. Bien au contraire. Elle est une séparation mais aussi un moyen de communication qui permet l'hospitalité envers l'autre et appelle au partage. (...9 Que retenir de tout ceci? Que la frontière et la nation ne sont pas ces maux abominables que l'on décrit parfois dans la presse, mais qu'elles forment cette enveloppe nécessaire sans laquelle la vie ne peut se développer. Même les amibes ont une membrane qui sépare leur noyau des autres noyaux. Il est donc nécessaire d'organiser nos mondes sans les noyer dans un magma universel indéfini, dans lequel la vie de chacun et de chaque peuple perd tout son sens, et sans les isoler par des murs impénétrables où l'être intérieur ne peut partager avec l'extérieur. Bref, dans notre monde complexe, il est absolument nécessaire de comprendre que pour vivre de façon harmonieuse la frontière est un bienfait dont il faut prendre soin car elle est à la fois ce qui permet à la patrie, à notre pays, de s'épanouir en préservant ses qualités propres tout en lui permettant de s'ouvrir aux autres sans risquer la dilution dans le n'importe quoi. Une frontière, ça se nourrit, ça se soigne, ça se cultive, ça se guérit aussi au besoin, mais sans fanatisme ni excès (...)

Aristos Marcou: Mais quel 1er août pourrit!

Cela fait quelques années que je constate qu’à l’approche de notre fête nationale, les réseaux sociaux fleurissent de propos polémiques. Chaque année, nos amis de gauche et d’extrême gauche nous tartinent leur mur d’explication sur le pourquoi le sentiment patriotique est mauvais, que notre drapeau ne va pas et que notre hymne est désuet. (...) À un an des élections, le parti des MéContents Genevois s’est une fois de plus illustré par son ignorance et sa haine pathologique de l’autre. Ces réactions furent si grotesques que c’est le seul mouvement qui a hurlé. Je mets cette action sur le compte d’un chant du signe. Il est en effet probable que ce parti prenne une gifle l’an prochain et que Genève redevienne paisible jusqu’à la prochaine augmentation des contraventions. Dans le coin opposé, Ada Marra… Ada Marra qui a su au fils des années, créer un personnage presque sympathique et que l’on ne peut attaquer sans passer pour un monstre. Oui, mais Ada Marra est loin d’être une novice en politique. Sa communication est réfléchie, étudiée et comme votre serviteur, elle ne publie jamais rien qui n’a pas de dessein precis. Madame Marra, cette année porte de drapeau des symboles pseudo anti patriotique. (...)

Stéphane Guex-Pierre: J'aime le monde du 3ème âge

On me demande régulièrement ce qui m'a poussé à quitter le monde du théâtre pour m'occuper de personnes âgées. J'avoue avoir été longtemps emprunté pour motiver ce tournant professionnel; je croyais ne pas savoir moi-même les raisons d'une telle mue, d'autant que ce n'était pas l'un pour l'autre, et que ne se jouait ni choix, ni opposition. J'ai de tout temps orienté ma vie selon mes envies, et pas à l'aune du rationnel ou selon les critères du raisonnable. Cela sonne d'ailleurs comme une évidence, puisque quitter à plus de 50 ans un milieu précarisé (où j'avais cependant la chance de travailler régulièrement) pour ré-orienter son parcours professionnel n'offre pas de quoi rassurer les plus bileux. Mais voilà, je ne suis pas bileux, et que ce soit dans le domaine de l'animation ou dans celui des soins, j'aime le monde du 3ème âge. (...)

Rolin Wavre: Patriote tous les jours

La Fête nationale, c'est tous les jours ! Si la fêter une fois l'an est une bonne chose, il faudrait chaque jour se féliciter de ce que nos ancêtres ont accompli, de ce que nous faisons actuellement pour préserver et adapter cette Suisse géographiquement petite. Mais elle est certainement grande par le génie propre quelle a développé, un pragmatisme à toute épreuve, des valeurs humaines et une ouverture remarquable, quoi qu'en disent les fondamentalistes des deux bords. Pour moi, le patriotisme, ce n'est pas agiter des petits drapeaux un jour par an et passer les 364 autres à détruire ce qui fait le génie de la Suisse…

Daniel Warner: Is Donald Trump the End of History?

In a recent conversation, someone suggested that for all the gloom and doom surrounding the Trump presidency, the United States is resilient enough to withstand the current assault on its historic values. The assumption is that Trumpism is a small setback against a longer, positive historical cycle. The argument is that after the 1989 euphoric pronouncement by Francis Fukuyama that capitalism and democracy would be the final organization of societies, and then the opposing rise of populism and authoritarianism, the pendulum would spring back to liberal values in the United States and around the world. The forces of liberalism are too strong to be offset nationally and internationally. Is this overly optimistic? Is it part of summertime feelin’ good? Or is it a more objective evaluation of longer term perspectives? (...) Claude Bonard: Pour détendre un peu l'atmosphère

Pour détendre un peu l'atmosphère suite au tumulte engendré le 1er août par les propos de Mme Ada Marra à propos de la Suisse, je vous propose de découvrir ce qu'écrivait en 1839 à propos des alpes suisses, un jeune poète polonais fasciné par les paysages de notre pays : "Montons ensemble sur les pics coiffés de neige ! "Montons ensemble au-dessus des forêts de sapins. "Montons ensemble à ces hauteurs ou retentissent les sonnailles, "Et où, des sept couleurs de l'arc-en-ciel, "Se vêt la Jungfrau qui domine les pentes ensoleillées," Extrait de l'épisode VIII du poème “En Suisse” A qui doit-on cette suite de poèmes intitulée "En Suisse" d'un romantisme échevelé ? Une oeuvre aujourd'hui encore très connue en Pologne, mais totalement oubliée chez nous ? On doit ces textes à la plume de Juliusz S?owacki né le 4 septembre 1809 qui fut l'un des poètes romantiques polonais les plus célèbres. Quand éclata l’insurrection polonaise de 1830… (...) (TDG)