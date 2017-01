Demir Sönmez: Booum

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Booum

Demir Sönmez: Genève s'est réveillée sous les 23 coups de Canon. Flashes sur la Restauration genevoise…

Le compte à rebours : ultime ringardise

Sylvain Thévoz: (...) Le domaine commun, aujourd'hui, c'est le changement, la fulgurance, le dépassement de soi. Le 31 décembre est devenu la fête la plus lente qui soit, la seule qui fait du temps son unique enjeu et ne célèbre que son passage dans une période où la fuite en avant est continue. Or, quand le temps n'est plus qu'à la course, à quoi bon célébrer encore l'accélération? Le 31 se voudrait la fête du dépassement, elle devient paradoxalement celle du ralentissement, de la rétrospective, voire de la nostalgie; le seul moment de l'année où l'on fait encore un compte à rebours de 10 à zéro pour sourire béatement sur un zéro qu'on voudrait prolonger à l'infini. Alors qu'on ne fait même plus de compte à rebours pour envoyer des satellites dans l'espace, on continue à faire le compte à rebours pour les cotillons. Beau. (...) Plus de résolutions, d'ailleurs, on y croit plus vraiment. A peine un nouvel abonnement de fitness à offrir, histoire d'y aller pour 3 semaines, on verra pour la suite... un promesse d'arrêter de fumer? ça devrait tenir les 3 premiers mois, après on se remettra à torailler. Non, il ne faut pas tourner la page, rien ne change vraiment le 31 décembre, mais quel joli prétexte pour festoyer un peu quand même…

Schwaab: L'égalité oui, mais pas trop quand même

Olivier Perroux: Ainsi donc Jean-Christophe Schwaab se place en défenseur de la réforme du droit de la famille qui entre en vigueur en 2017 en déclarant que «quand on a des enfants, il faut s’assurer qu’ils aient une vie digne. Toute cette révision est centrée sur leur intérêt.» Que de belles paroles. Seulement voilà, comme souvent, la Suisse ne place aucune limite supérieure à cette dignité. Bienvenue dans le monde de la gauche caviar. Ce qui est amené à préserver les plus bas revenus peut avoir pour la classe moyenne supérieure des effets pervers chez le parent contributeur, souvent le père. Le droit n’a pas attendu Schwaab pour placer l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations lors de séparation ou de divorce. Et c’est tant mieux. D’autant utile que les situations de précarité touchant les mères vivant seule avec leurs enfants sont hélas courantes. Seulement voilà. Deux problèmes au moins demeurent. Le premier est que les minimums vitaux, calculés sur une base fédérale, sont dramatiquement bas. Pour une personne seule, 1’200 francs mensuels, hors santé et logement. Disons-le clairement: Dans une ville réputée chère comme Genève, ce sont d’abord ces minimums qui créent de la précarité, tant chez les mères que chez les pères. (...)

Eric Maneval : Inflammation

Cédric Segapelli : Qualifié de culte, bon nombre de lecteurs auront été indéniablement marqués par Retour à la Nuit, premier roman d’Eric Maneval parut en 2009 aux éditions Ecorces dirigées par Cyril Herry puis réédité en 2015 à la Manufacture de Livres pour la collection Territori. Il faut dire que l’auteur s’était emparé des codes du thriller pour bâtir un roman à la fois étrange et épuré où de nombreuses questions soulevées demeuraient sans réponses, nécessitant un surcroît d’interprétation de la part du lecteur, pouvant générer un sentiment de frustration. Marque de fabrique de l’écrivain, celui-ci s’inscrit dans le même registre avec Inflammation, thriller inquiétant s’engouffrant sur la voie de l’ésotérisme en s’inspirant des événements tragiques de la secte de l’Ordre du Temple Solaire. (...)

Fin (enfin) d'une année de merde

Pascal Holenweg: On ne regrettera pas l'an de disgrâce 2016. Et on ne changera pas non plus de calendrier pour l'extirper de nos mémoires embuées par le champagne et embourbées dans le foie gras des libations de fin d'année. 2016, année de Trump, de Poutine, du Brexit, de la Syrie exsangue... Dies Irae ? Dies, on a comme un doute, mais irae, certainement. De Profundis, en tout cas. Et puis quoi ? Cette année morte n'est ni la première ni la dernièr, que scandent nos défaites. Nous avons survécu aux autres, nous survivrons à celle-là. Nous ne sommes pas résignés, nous sommes patients. Et nous avons de la mémoire. (...) "Mais il faut oser, puisque..." (Sappho) : les causes perdues sont les seules qui vaillent que l’on se battent pour elles. Nous ne devons aucune loyauté aux vainqueurs, aucun respect aux « gagnants », et n’avons à leur obéir qu’avec la ferme intention de les trahir et le constant sentiment de les mépriser. Seuls les perdants peuvent être magnifiques. C'est promis : en 2017, on fait la révolution. Ou pas. Bonne année 2017…

A bas les auspices et haruspices !

Jacques-André Widmer: (...) À propos de foie connaissez-vous l'haruspicine ? Non, il ne s'agit pas d'un médicament hépatique mais bien d'un art divinatoire de l'Antiquité romaine permettant de lire dans l'avenir en sondant les entrailles d'un animal sacrifié. Pfoui ! Quant aux auspices, les augures observaient le vol des oiseaux pour connaître le meilleur moment de déclencher une guerre ou de copuler pour engendrer des génies… A l'Ere du divin Algorythme omniscient et omnipotent, évitons donc de sombrer à nouveau dans de ténèbreux rites propitiatoires païens. Cessons donc d'adresser des « voeux » de Nouvel An à nos semblables. La bienveillance pour autrui est un devoir quotidien. Sourtout si elle est suivie de bonnes actions Le Fatum fait, quoi qu'il en soit, ce que bon lui semble. Guetter les présages n'est pas le fait de l'homme sage.

Le nouveau Secrétaire général António Guterres lance un appel mondial pour la Paix.

(TDG)