Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Daniel Zaugg: L’incroyable business des #fakenews

J’ai toujours cru que les fausses nouvelles étaient orchestrées par d’obscurs groupements politiques aux sombres desseins. La réalité est encore pire ! Au départ c’est un innocent post Facebook de la députée Magali Orsini qui m’a fait réagir : Crocodile découvert dans le Lac Léman ! Le lien pointait vers un article du site actualite.co. On en voit beaucoup sur Facebook, de ces sites, aux noms apparemment légitimes mais que personne ne peut relier à un organe de presse ou d’information reconnu. Souvent, ils colportent des messages de haine, ou alors, des news destinées à attiser celle-ci. Je savais donc que j’avais affaire à un #fake mais aujourd’hui, la curiosité m’a poussé à creuser plus loin. Ce que j’ai découvert m’a laissé sans voix ! Saviez-vous que des news comme celle du crocodile, vous pouvez les créer vous-mêmes en 5 minutes? (...) Je me suis donc focalisé sur les élections américaines, où l’on a beaucoup entendu parler de l’influence des fake news. Quelques clics sur Google m’ont permis de découvrir qu’un bon nombre des sites répertoriés comme colporteurs de fake news pendant la présidentielle étaient enregistrés au nom d’un certain Jestin Coler. La journaliste radio Laura Sydell a suivi en novembre dernier le même raisonnement que moi, et a poursuivi M. Coler jusque dans la banlieue de Los Angeles, où il résidait. Cet homme, qu’elle qualifie de « parrain du business des fake news » , a créé et dirige depuis 2013 Disinfomedia…

Cédric Segapelli: James Crumley

Un bon roman policier doit-il forcément être mal écrit ? Telle était la question que se posait un chroniqueur commentant un mauvais roman policier helvétique que je ne citerai pas. Pour y répondre, il suffit de recommander, parmi tant d’autres, toute l’œuvre de James Crumley qui ne laisse place à aucun doute quant à la qualité de l’écriture et du style d’un auteur qui n’a pourtant jamais bénéficié d’une grande notoriété, ce qui est fort regrettable. (...) Avec James Crumley, il faut toujours s’attendre à être quelque peu bousculé en s’embarquant à la suite de héros déjantés, portés sur la boissons. (...)

Pascal Holenweg: 65 jours de présidence donaldesque

(...) Trump, cinglé ? La question se pose. Et Trump, fasciste, comme il nous arrive de l'entendre ? Le grand historien du fascisme (notamment de sa version française, vichyste) Robert Paxton répond : ne confondons pas tout, n'utilisons pas n'importe quel disqualificatif politique pour désigner nos adversaires. L'objectif de Trump et de sa majorité parlementaire n'est pas une révolution réactionnaire, comme le fascisme et ses succédanés (le nazisme, le franquisme etc...) la tentèrent. Il est plus modeste, plus rationnel : il est, outre de s'installer au pouvoir, quelque usage politique que l'on puisse en faire, surtout de démanteler les législations qui gênent les entreprises et les couches les plus riches de la population, en particulier les législations sur le travail, sur l'environnement et la fiscalité. Dans tous ces domaines, le trumpisme est assez fondamentalement libéral, quand le fascisme est tout aussi fondamentalement étatiste. Evidemment, sur d'autres terrains, d'autres enjeux, des parentés peuvent effrayer (...)

Daniel Warner: Expertise and Its Discontent

(...) Sometimes we are not equal. I do not perform surgery or fix car engines. I may be able to give tennis lessons, but I would not be able to perform with the Swiss Romand Orchestra. I am supposed to have expertise in several fields – you don’t have to remind me that I predicted Hillary Clinton would win the presidential election – but that expertise has its limits. In Switzerland, for example, at the cantonal and federal levels executives are not selected because of a specific expertise. Micheline Calmy-Rey was the Geneva executive responsible for the budget; later she was Swiss foreign minister. Ueli Maurer was federal councilor for defense; now he is head of the Federal Department of Finance. Public executives in Switzerland are not required to be experts in the departments or ministries they are heading. The rise of populism has called into question the role of experts. Donald Trump was elected against the expertise of Hillary Clinton, on paper one of the candidates best prepared to be president. Trump famously declared that if elected he would not choose people with perfect résumés in his government. (...)

Didier Bonny: Majorité? Quelle majorité?

Décidément, les promesses électorales de Donald Trump ont bien de la peine à se concrétiser. Après le décret sur l'immigration renvoyé à son expéditeur par la justice, voilà que l'abrogation de l'Obamacare a bu la tasse devant la Chambre des représentants des Etats-Unis où les Républicains sont pourtant majoritaires. Déchirés entre son aile ultraconservatrice, qui en voulait plus, et son aile plus modérée, pour qui c'était déjà trop, les Républicains ont échoué à faire corps devant "leur" président avec comme conséquence pour le premier citoyen des USA de devoir retirer sa réforme de la santé, projet pourtant phare de sa campagne électorale. Et il semblerait que ses ambitions pour réformer le code fiscal prennent le même chemin. (...) Gouverner, n'est pas déclamer (twitter). Gouverner n'est pas flatter le peuple dans le sens du poil. Gouverner n'est pas faire des promesses qui ne pourront être tenues. Gouverner, c'est un équilibre à trouver.

Le groumeur genevois: La sémiologie à la franquette

(...) Remarque, les journaleux hexagonaux sont pas en reste eux ki savent plus quoi inventer pour tenir leurs télochespectateurs et leurs lecteurs en haleine fétide. Pas plus tard qu’c’taprème, sur BFM, y zont invité une sémiologue pas sémillante du tout pour lui d’mander son avis sur les logotypes et les symboles utilisés par les partis. Tudieu l’analyse ! J’en ai vu l’clavier de mon ordi aussi trouble que Pinochet zieutant sa femme de ménage ou Strauss-Kahn durant sa r’traite de Nafissatou Diallo. Avant, les gonzes tentaient de découvrir c’qui pouvait bien y avoir de politique dans les jactances. Depuis vilaine lurette y z’y ont r’noncé. (...)

Sylvie Neidinger: Un scandale au coeur de l'Europe

L'île de Chypre subit un braconnage professionnel à grande échelle d'oiseaux migrateurs. Dont évidemment des espèces en voie de disparition. Un carnage de 2,3 millions de volatils l'automne dernier. La base militaire britannique de Dhekelia est pointée du doigt. Localement tout le monde s'en lave les doigts. Le commandant divisionnaire de la base concernée accuse lui les politiciens qui soutiennent cette pratique officieusement. Les restaurateurs servent sous le manteau les rouge-gorges et autres passereaux en un repas nommé l'ambelopoulia. (...) (TDG)