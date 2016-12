Daniel Neeser: Les chemins de Marie, propos d'un pasteur

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Les chemins de Marie, propos d'un pasteur

Daniel Neeser: Marie, mère de Dieu disent les orthodoxes, mère de l’Eglise proclame le catholicisme, et nous..., protestants, que disons-nous de celle par qui, d’une certaine manière, tout a pu commencer ? Le protestantisme est riche d’interprétations diverses et de silences au sujet de la Vierge. Luther la considère comme Mère des croyants et figure du disciple ; Calvin, très circonspect au sujet des fêtes mariales, parle cependant toujours avec vénération de Marie et l’appelle la Vierge Marie ou la sainte Vierge. Du 16e au 19e siècle la pensée protestante ne fera presque plus aucune place à Marie, ni d’ailleurs à de nombreux autres témoins bibliques. L’opposition la plus virulente interviendra à l’occasion de la promulgation des dogmes catholiques de l’immaculée conception et de l’assomption de la vierge (1854 et 1950), dogmes qui reposent sur une conception de la sexualité, de la mort et de l’incarnation inacceptable pour le protestantisme. Puis, selon l’Encyclopédie du protestantisme : «les développements plus récents, en particulier le refus du Concile de Vatican II (1962 – 1965) de toute notion de co-rédemption mariale et son insistance sur l’unique médiation salvatrice du Christ permettent à nouveau un certain dialogue.» Si la tradition a fait de Marie surtout une mère, éventuellement une épouse, elle a quelque peu occulté le fait qu’elle fut d’abord fille et très probablement sœur. (...)

Arrêtez-moi ce Tunisien et qu’on en parle plus !

Haykel Ezzeddine: Marre. Trop y’en a marre ! Cette traque au terroriste de Berlin à qui on n’arrête pas de faire référence à sa nationalité. Oui il est tunisien, on le sait. La planète entière est au parfum. Il s’agit bien d’un tunisien. Ils ont trouvé ses papiers et ses empreintes et en attendant de le mettre hors d’état de nuire les 11 millions de tunisiens doivent subir la stigmatisation des médias internationaux qui martèlent à longueur d’heures sa nationalité. Pourquoi lors de la cavale du colombien Escobar, du vénézuélien Carlos, du français Mesrine, du mexicain El Chapo…on n’a jamais évoqué la couleur de leur passeport ?

Il n’est vraiment pas candidat, en 2018 ?

Pascal Décaillet: (...) Cyril Aellen est l’un des meilleurs députés de la République, sans doute le meilleur. Son refus du budget ne procède pas d’un coup de tête, ni d’une quelconque intention de se profiler : il aurait pu allègrement être candidat au Conseil d’Etat en 2018, il avait franchement ses chances, il a préféré ne pas l’être. Non. Nous avons simplement affaire à un parlementaire qui a du courage, et de la vision. Sa politique budgétaire, qui refuse les déficits et veut combattre à la source l’endettement, Cyril Aellen ne l’a pas élaborée sur un coup de tête : il la couve et la développe, patiemment, depuis des années. L’homme est solide, cohérent, il prend son temps, sait où il va. J’écris ces lignes, d’autant plus volontiers qu’avec mon vieux fond plutôt étatiste, je ne partage pas les options libérales du député Aellen. (...)

Une version animalière jubilatoire de The Voice…

Edmée Cuttat: (...) Outre le petit côté culturel de Tous en scène (Sing), la qualité de l'animation et le visuel souvent ébouriffant, le travail d’anthropomorphisme se révèle à la fois original et plein d’humour. On tente en effet de ne pas enfermer les différents protagonistes dans leurs caractéristiques. Alors que le koala est un animal lent qui dort près de 18 heures par jour, dans le film c’est un amoureux de la scène hyperactif, et ambitieux. De même on exalte le côté primesautier de la truie, la gentillesse et la timidité du gorille qui préfère de loin l’ambiance des planches aux braquages de banques, ou la folle appréhension de l’éléphant. Aussi touchants que farfelus et attachants, ils nous arrachent carrément une larmichette...

Mix & Remix

Vincent Strohbach: (...) Je ne savais même pas qu'il était malade, son décès m'a sacrément surpris. Comment ça il est parti ? Ce n'est pas possible, pas maintenant, pas juste au moment où les réacs contre-attaquent alors qu'on a plus que jamais besoin de son regard.... Qui va se moquer des égos de Trump, Poutine et ... Decaillet ? Qui saura ridiculiser les xénophobes ? Qui apportera d'un mot et d'un coup de crayon la pointe d'humour nécessaire aux rébarbatives brochures officielles et autres ouvrages pédagogiques en tout genre ? C'est bizarre, il était partout mais au lieu de lasser, ses dessins apparaissaient au contraire comme des évidences. Sa seule présence apportait une véritable plus-value aux médias qui l'employaient. C'est bien simple, j'ai arrêté l'Hebdo le jour où je n'y ai plus trouvé sa page.(...)

L’odeur du Temps

John Goetelen: 2016 n’est pas 1930, pas plus que Mai 68 n’était Octobre 1917. Néanmoins le politologue François Cherix a pris la mesure du mouvement qui se lève. Il fait état de ses angoisses dans un article publié par Le Temps: « Notre temps a une furieuse odeur d'années Trente. » Je propose quelques éléments de réponse contradictoires. D’abord les moments historiques sont très différents. Le principal point commun est la grave crise économique des dernières années. Sinon il n’y a pas de climat général de haine raciale organisée, de suprématie d’un groupe sur un autre. Pas de nation européenne humiliée cherchant sa revanche. Pas de théorisation de la haine comme ce fut le cas dans le Mein Kampf d’Adolf Hitler. Enfin, si, il y a une telle théorisation, un tel besoin de revanche sur l’Histoire, un sentiment d’humiliation: il s’est développé dans le mouvement islamiste, qui a son calife et son livre de guerre: « L’administration de la sauvagerie ». (...)

À lire et à offrir : Cellulose

Jean-Michel Olivier: Le titre, à première vue, n'est pas très engageant : la cellulose est une fibre constitutive du bois, qui entre dans la composition du papier, mais que l'homme ne peut digérer. Pourtant Morlan, l'un des protagonistes de Cellulose* de Guy Chevalley, dévore un dossier, qu'il croyait perdu, pour éviter la honte de dire qu'il l'a retrouvé ! Cette crise de papyrophagie va bientôt toucher d'autres personnages du roman, comme dans une pièce de Ionesco où tout le monde est frappé de rhinocérite…

Stratégie 2050 : Noël avant l’heure !

