Cyril Allen: RIE III permet une évolution sereine

RIE III permet une évolution sereine

Cyril Allen: Il me semble qu'un record au moins aura été battu: celui du plus grand nombre d'arguments ridicules, souvent sans lien avec le sujet, développés par des intervenants d'une rare mauvaise fois. Cela autant du côté des opposants que de celui des partisans. (...) L'enjeu de cette votation est pourtant assez simple. La Suisse a su, depuis près d'un siècle, mettre en place des conditions favorables à une économie prospère.Si certains peuvent légitimement regretter l'existence d'inégalités, nous devons unanimement admettre que la Suisse assure un niveau de vie et des prestations sociales qu'aucun autre Etat n'a jamais été capable d'offrir. La réussite de la Suisse est en grande partie liée au fait qu'elle sait évoluer sereinement dans un monde en mouvement permanent. Si la venue, sur notre territoire, de société à statuts est à l'origine d'une part importante de notre prospérité, il faut admettre que cette pratique appartient désormais au passé. RIE III permet cette évolution. (...)

La La Land, une bleuette en technicolor

Lise Wyler: Belles couleurs, une musique agréable, du mouvement, des acteurs qui se démènent... La La Land n'est pourtant pas convaincant. Tout aurait pu réussir. Il manque cependant... Quoi? le talent, la fougue, l'inspiration, un peu de folie? L'idée de la renaissance de la comédie musicale a séduit plus d'un spectateur, mais à voir les mines un brin déconfites et les yeux éteints à la sortie du film, on a tout de suite compris que la réussite n'était pas au rendez-vous. Oh ce n'est pas un spectacle désagréable, loin de là. Une histoire d'amour (ette) sur fond de musique, la quête du succès pour une chanteuse et un pianiste, leur lente montée en puissance, mais sans atteindre la plénitude, ni de l'amour, ni de la gloire. Et c'est peut-être ça qui est le plus décevant. Les deux artistes restent moyens et semblent se contenter de performances contenues. (...)

Pouvoir de vie ou de mort

Olivier Emery: Dimanche 5 février. Palexpo. Environ 2000 personnes de la région genevoise sont réunies pour entendre un sympathique pasteur de New-York rempli de sagesse et d'autorité: la langue a le pouvoir de vie ou de mort. Critique et médisance éloignent la présence de Dieu, alors que louange et encouragement lui ouvrent un espace. L'orateur nous invite à veiller sur nos langues en tous domaines : professionnel, familial, associatif ou paroisssial. L'enjeu est de taille : toute activité, même très honorable, est vaine si mes paroles sont mortifères. Construire ou détruire, il faut choisir. (...)

Le piège de la moralité mal placée

Michel Lambert: François Fillon a rémunéré sa femme et ses enfants avec l’argent de l’Etat. Quelle honte crie le peuple. Mais au fait où est l’erreur ? Chaque parlementaire dispose d’une somme dont il peut faire l’usage qui lui plait pour les besoins de sa tâche. C’est légal. Alors F.F. l’a utilisée selon ses besoins, en toute légalité. Et peu importe qu’il en ait fait profiter ceux en qui il avait toute confiance, sa famille. Mais alors pourquoi la presse et les électeurs hurlent-ils au scandale ? Tout d’abord parce que le Canard Enchaîné, renseigné comme par hasard par on ne sait qui à 100 jours des élections, a sauté sur l’aubaine pour présenter l’affaire comme un abus de biens sociaux et a donné des sommes à faire pâlir sans dire que ces sommes étaient des salaires bruts et déclarés au fisc depuis de nombreuses années. Ensuite en insistant sur le fait que, contre toute morale, seule sa famille en avait profité. Par contre à peine un murmure sur leur légalité. De la manière dont cette affaire fut présentée, F.F. ne pouvait donc être que coupable. Il avait abusivement rémunéré les siens avec l’argent de l’Etat. (...)

Absolument remarquable

Didier Bonny: Beaucoup d’attentes autour de « Manchester by the sea », 6 nominations pour les Oscars 2017 et encensé par la critique, comme d’ailleurs son concurrent direct aux plus hautes récompenses du cinéma américain « La La Land ». Mais la comparaison s’arrête là, car si la comédie musicale de Damien Chazelle n’est pas le chef d’œuvre annoncé (cf. ci-dessous), il n’en est pas de même pour « Manchester by the sea » qui est un film qui mérite tous les éloges. (...) Toujours à l’affiche 5 étoiles. « Moi, Daniel Blake », « Ma vie de Courgette ». 4 étoiles. « Dalida »…

FORTA : Le piège

Pascal Holenweg: (...) Seul 1 % du trafic transfrontalier utilise actuellement les transports publics. Pour éviter l'engorgement des voies de circulation, cette proportion devrait atteindre les 20 % tous axes confondus. Elle les atteindra sans doute sur l'axe du CEVA et du tram d'Annemasse -mais sur les autres axes ? Et puis, même si les transports publics arrivaient réellement à absorber 20 % du trafic transfrontalier sur l'axe Genève-Annemasse, il en resterait 80 % à faire absorber par le réseau routier. Entre Annemasse et Genève, les routes de Frontenex, de Malagnou et de Chêne, vont ainsi supporter l'essentiel du trafic de transit de la région annemassienne, en attendant celui induit par une éventuelle traversée routière du Petit Lac. Le FORTA veut financer plus de routes (à l'inverse de la volonté proclamée de favoriser le "transfert modal" de la route au rail) pour pouvoir se déplacer plus facilement du lieu de domicile au lieu de travail et au lieu de loisirs, et retour. Plus de routes, c'est plus de trafic. (...)

Médias ? Ne chassons pas tout sur le "fumier" !

François Velen: (...) On s'aperçoit en effet que la presse écrite n'a plus le monopole de la communication et que les réseaux sociaux laissent un temps totalement libre à la parole virtuelle. Une parole virtuelle au demeurant fausse, erronée, bousculant l'information instantanée manquant de rigueur. Sur internet vous pouvez à tout moment intervenir avec un tweet, un post, un blog, une photo, une vidéo directe, etc. En définitive, le tout un chacun peut s'approprier le titre de journaliste ! Dès lors, la passerelle intellectuelle entre le journaliste et le papier perd malheureusement en attractivité faisant place à des angles mal sain sur le net, tels que propos haineux, mauvaise humeur, lessive, salves de contradictions, informations élitistes, marketing politique, largesse anti-démocratique, débâcle du débat, et autres. Mais aussi de bonnes choses comme des présentations de news intelligentes et ludiques. Avouons volontiers que la mission des journalistes est mise sous pression pour annoncer les premiers le « scoop ». (...)

Voir clair

Pascal Décaillet: (...) L’essentiel, pour moi, n’est pas de savoir si tel ou tel chef d’Etat, ou de gouvernement, ou ministre, est moralement immaculé, je diffère en cela de mes amis américains, avec lesquels je m’en entretiens souvent. Non, l’essentiel est l’aptitude à la fonction. C’est pourquoi je ne parle jamais des « affaires ». La plus grande sévérité, en revanche, s’impose, chez les observateurs, lorsqu’il s’agit de juger de la pertinence de l’action publique, la réussite ou l’échec d’une politique, la capacité à embrasser les enjeux d’une époque, s’imposer face au poids de l’administration, voir clair, comme dans la bataille. (...)

Pressions sur la Finma

Jean-Daniel Delley: La surveillance des marchés financiers doit conserver sa crédibilité. L’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) a pour mission de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés contre les risques d’insolvabilité des banques, des assurances et d’autres intermédiaires financiers. Pour ce faire, elle exerce une surveillance dite prudentielle: elle veille à ce que les acteurs des marchés financiers respectent les différentes lois auxquels ils sont assujettis. (…)

La naturalisation facilitée et l'image de la burqa

