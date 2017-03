Cyril Aellen: Je partage pour l’essentiel l’analyse de Benoît Genecand

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Je partage pour l’essentiel l’analyse de Benoît Genecand

Fillon Penelope et MétéoFrance

Cyril Aellen: C’était un dimanche soir de décembre 1992. Un Conseiller fédéral déclarait : « C’est un dimanche noir pour l’économie suisse, pour tous les partisans de l’ouverture ainsi que la jeunesse qui se voit privée d’un projet d’avenir. » J’avais 20 ans. C’était il y a bientôt 25 ans. Depuis lors, l’économie du pays s’est fort bien portée. Le grand hôtel genevois n’a pas fermé ; il a au contraire poursuivi son développement. Et j’ai le sentiment d’avoir bénéficié de projets d’avenir. J’appartiens donc à une génération qui ne croit plus aux scénarii catastrophes qui nous sont régulièrement servis tant par les milieux économiques que par les politiques de tous bords. Je n’ai pas eu peur le soir du 9 février 2014. Je n’ai nourri aucune inquiétude le soir du 12 février 2017. Il y a toujours un plan B, C ou D. Aussi, quand j’ai pris connaissance des déclarations du Conseiller National PLR Benoît Genecand dans la Tribune de Genève du vendredi 3 mars 2017, j’ai bien imaginé qu’il aurait à faire face à un tollé général. D’abord des caciques du PLR et des milieux économiques, mais aussi des représentants PS, Verts, PBD, Verts-libéraux ou PDC, ces derniers voyant l’aubaine de prendre en faute un adversaire politique. Mais le questionnement, par un élu PLR, sur cet apparent tabou ne m’a pas troublé ; au contraire, j’ai été réjouis de cette liberté de parole… Soyons clair, Benoît Genecand exprime avec un certain bon sens, ou avec un bon sens certain, une analyse que, pour l’essentiel, je partage. Et en tant qu’élu PLR, il a le courage de remettre cause, avec force d’arguments pertinents, un principe que notre parti considère comme important et définitivement acquis : la libre circulation des personnes au sein de la Suisse et l’Union Européenne. A titre personnel, à l’inverse de mon parti, j’avais milité contre l’adhésion de la Suisse à l’EEE, en décembre 1992, mais en revanche j’avais voté, le 21 mai 2000, en faveur des accords bilatéraux I (...) Jean-Noël Cuénod: Parmi la foule qui sort de la station Passy pour se rendre au Trocadéro, un manifestant explique à sa femme : « Ces salopard de la Météo annoncent grêle, vent, pluie pour empêcher les gens de venir. Ah vraiment, tout ça me dégoute. C’est un complot ! Tu m’entends ? Un-com-plot ! » Il veut rire le monsieur, non ? Non ! Il est tout ce qu’il y a de plus sérieux, le monsieur. Et il n’a rien d’un Néandertalien au crâne rasé. Avec sa soixantaine manucurée, ses lunettes Dior, sa casquette plate en velours côtelé, sa veste de chasse Barbour, ses pantalons pour sortie à Fontainebleau et ses souliers de marche « Vieux Campeur », il est le symbole du Bonobo, ce Bourgeois-Non-Bohème qui peuple les XVe et XVIe arrondissements de Paris et les beaux quartiers des métropoles françaises. Pour qu’une personne de son style et de son rang en vienne à proférer de tels délires, cela démontre à quel point, les ultimes soutiens de François Fillon ont perdu tout bon sens et sont prêts à soutenir l’insoutenable. (...) Pénélope Fillon est venue rejoindre son mari sous les vivats. Après la « Marseillaise », tout le monde s’en va au moment même où le soleil revient. Météo France aura exécuté son infâme complot jusqu’au bout !

La lutte des égos est une impasse

Sylvain Thévoz: (...) La société entière s'est vue soumise au rabot néo-libéral : économiser sur le sens, couper sur les marges, faire mieux avec moins, faire au mieux avec rien, traiter les gens comme des consommateurs, et les robots mieux que des gens. Taxer les robots? Oui, pourquoi pas, mais si on s'occupait avant tout de prendre soin des humains? Nulle fatalité ne préside aux rapports de domination. C'est à l'école, à l'hôpital, dans l'économie, les transports, que le dogme libéral s'applique, tout le temps, avec la violence d'une loi implacable. Et cela fait des décennies que nos cerveaux, nos corps, nos imaginaires sont soumis à ce régime. Et cela, jusqu'au jour où ça craquera. Alors, le train aura une heure de retard et plus personne pour informer. Il n'y aura plus de journaux à lire, à peine des magazines publicitaire à feuilleter. Votre enfant attendra 3 heures aux urgences, sans personne pour en prendre soin ; et vous hésiterez à y aller, de peur que le patron ne vous vire, à moins que la perte de votre téléphone ne vous donne des envies de suicide... (...) Si la guerre des egos est une impasse collective, l'entraide nous laisse percevoir d'autres possibles. Ces possibles sont innombrables. Ils nous réclament, sans faire grand bruit, mais tous les jours.

La retraite à cinq minutes de la mort

Manuel Alonso Unica: Sur les deux facteurs que sont, le manque d’argent d’une parte et le nombre de la population vieillissante de l’autre part, les soi-disant professionnels du domaine de la prévoyance ont décidé de s’attaquer, non pas aux caisse de pensions et aux financiers qui gèrent la masse d’argent des retraites suisses, mais aux employés (la population) en lui changeant les règles du jeu initialement émises et contractées avec leurs caisses de deuxième pilier. N’y a-t-il pas faute du côté des caisses de pension, des financiers et des politiciens, qui n’ont pas su correctement travailler sur le paramètre « capital » pour le paiement des rentes futures ? Ne doit-on pas plutôt réformer le domaine de la gestion financière des fonds de pension et l’éthique des acteurs dans les processus de placements (investissements) des deniers collectifs pour atteindre de meilleures performances meilleures, avec moins de risques ? (...)

The Tweet Too Far?

Daniel Warner: (...) Trump has not respected the institution. In his inaugural address, he said he would defend the American people. The oath of office says: "I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States." As an outlier, and one not beholding to a political party, Trump is obviously anti-institutional. Many of his cabinet nominees are against the policies of the departments they will be heading. But, he has sworn to uphold one institution, the Constitution, and hence to defend the rule of law. Trump uses Twitter. He prefers to go to Florida on weekends rather than go to the traditional presidential retreat of Camp David. He is untraditional. As I wrote in a previous blog, he is in many ways a truly 21st century president. But to be an outlier is not the same as delegitimizing institutions. There are certain institutions/traditions that are worth preserving. The rule of law would be one. (...) For those who thought Trump was finally being presidential during his speech to Congress, be aware. Simply reading from a teleprompter words written by others does not make a president, even in our age of Twitter. Joseph Welch’s question to Joseph McCarthy remains pertinent today. The larger question is whether the concept of decency has become outdated.

Villepin, BFMTV et lui

Hélène Richard-Favre: (...) Que l’Ancien Premier Ministre, connu pour avoir laissé en rase campagne et sans la moindre explication, les adhérents du parti qu’il avait fondé, défende le candidat Macron, est éloquent. Monsieur de Villepin a été empêché sans que personne ne sache jamais ni par qui ni pourquoi. Il a mobilisé, entraîné dans son sillage toutes celles et ceux qui lui ont fait confiance tandis qu’aucun média :ne lui accordait le moindre crédit. Le voici désormais sans cesse sollicité par autant de plateaux de radio et de télévision ou autres journaux pour y livrer son sentiment de campagne. En marche avec le candidat de nulle part, Dominique de Villepin est-il conspirateur ou soldat comme le questionnait, le 17 avril 2011, Olivier Mazerolle sur cette même chaîne de télévision, vendeuse de Macron?

