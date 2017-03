Christophe Ebener: Et si on allait à la pêche?

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Et si on allait à la pêche?

Christophe Ebener: Ce samedi 4 mars c’est l’ouverture annuelle de la pêche en rivière. Pourquoi ne pas en profiter pour partir à la rencontre des pêcheurs, et vous y mettre une bonne fois pour toute ? Vous seriez enfin de ceux à qui la pluie donne le sourire. De ces gens qui s’arrêtent systématiquement sur les ponts pour regarder ce qui se passe en dessous. Mieux encore, la traque des poissons vous fera vivre, mais oui ! à Genève, des émotions inconcevables : l’immense joie de vous moquer de celui, au bord de la crise de nerf, qui aura manqué le poisson de l’année, l’impression d’être un sous-homme lorsque vous constaterez, en arrivant au bord d’une rivière, que les poissons sont bien actifs, mais que vous avez laissé votre canne sur votre bureau, ou encore la rage devant un cours d’eau asséché ou la longue attente d’une éclosion d’éphémères qui devrait enfin faire bouger ces satanées truites ! Vous pêcherez des brochets sous la neige, des silures ou des barbeaux géants dans le centre ville, et des perches lors d’une chaude soirée de septembre, une fois la jetée des Pâquis désertée par les baigneurs. Les poissons que vous consommerez auront mangé des insectes et des crustacés, et pas ces infâmes farines de poissons dont sont gavés ceux qu’on vous présente dans les supermarchés. (...)

La mort en ce miroir (Roland Jaccard)

Jean-Michel Olivier: On ne présente plus Roland Jaccard, le plus célèbre vaudois de Paris, auteur de L'Exil intérieur* et de La Tentation nihiliste, entre autres, de nombreux essais et d'innombrables (vrais ou faux) journaux intimes (Jaccard s'inscrit dans la lignée d'Amiel et de Benjamin Constant). Dans le paysage désertique de la littérature française, c'est l'un des seuls écrivains, il me semble, à tenir sa ligne, et avec style. Après avoir longuement tourné autour, il nous donne aujourd'hui un roman tragique et drôle, où il prend plaisir à multiplier les jeux de miroir. Cela s'appelle Station terminale, et c'est un bonheur de lecture. (...) Un roman drôle et caustique, où Jaccard entreprend, en bon disciple d'Amiel, son propre procès.

Fumer un joint sans foin

Djemaa Chraïti: En Tunisie, se discute la dépénalisation de la consommation de cannabis (Zatla) . Une loi de Ben Ali promulguée en mai 1992, appelée "loi 92-52" en phase d'être abrogée permettrait de faire de la place dans les prisons surchargées à ceux qui doivent y être, c'est-à-dire les vrais criminels. Ces jeunes fumeurs incarcérés représentent un tiers de la population carcérale. Même le papier à tabac est un prétexte à emprisonnement car forcément pour la police, on ne peut que rouler un joint avec. Autre phénomène plus grave, un jeune rentre en prison pour un joint et en ressort totalement enfumé par la propagande religieuse des radicalisé qui s'y trouvent. Il n'y a pas de fumée sans feu, force est de constater que les prisons sont les premiers lieux de radicalisation. (...) Espérons que la Tunisie saura donner une impulsion nouvelle à ses jeunes qui même derrière leur écran de fumée continuent à rêver d'un avenir meilleur.

Qui paiera ?

Bruno Hubacher: En 2016, le volume mondial de transactions en devises s’élevait à 5'100 mia USD par jour, selon la « Banque des Règlements Internationaux » BIS à Bâle. A titre de comparaison, le produit mondial brut GWP, donc toutes les marchandises et services produits en une année dans le monde, s’élève à 75'000 mia USD. Autrement dit, deux semaines de transactions en devises équivalent les échanges commerciaux réels, le reste est de la spéculation. En outre, le rapport entre le niveau mondial des transactions en valeurs boursières et le total des marchandises et services, produits en une année, a augmenté de 20% à 160% entre 1992 et 2015. Cette bulle financière continue à être alimentée, bien sûr par la planche à billets des banques centrales, mais aussi par les multinationales qui rachètent leurs propres actions et versent des dividendes à leurs actionnaires, prétendument faute d’opportunités d’investissement dans l’économie réelle, dividendes qui sont réinvestis à leur tour dans les marchés financiers. Ceci pour la théorie économique néolibérale du « trickle down ». S’il en faut une preuve supplémentaire que le marché libre et dérégulé détruit l’économie, en voilà une. La solution serait simple et ne ferait de mal a personne. Pour contrebalancer ce déséquilibre, il suffirait d’introduire une taxe universelle sur les transactions financières, un impôt progressif sur le capital, ainsi que sur le revenu du capital et, par la même occasion, une réduction du taux d’imposition sur le travail et une augmentation massive des salaires. Taxer les robots est une fausse bonne idée, car le progrès technologique en soi est un bienfait pour la société. (...)

Les censeurs de Vernier

(TDG)