Christophe Ebener: Des chimères dans ma boîte à mouche

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Des chimères dans ma boîte à mouche

Christophe Ebener: Lorsque j’ai débuté la pêche à la mouche au bord de l’Allondon, au début des années nonante, les vieux pêcheurs ne pêchaient « qu’en sèche », c’est à dire qu’ils présentaient aux poissons une imitation d’insecte à la surface de l’eau, et si celle-ci dérivait naturellement, les truites montaient la gober. A l’époque déjà, la quantité d’insectes étant largement inférieur à ce qu’elle était par le passé, les poissons qui daignaient se nourrir en surface étaient plutôt rares, et la plupart des jeunes pêchaient « à la nymphe », une technique largement plus efficace qui consiste à présenter sous l’eau une imitation de l’insecte à l’état larvaire. Aujourd’hui, mes boîtes sont pleines à craquer de mouches sèches que je n’utilise plus. A cause des pesticides, le nombre d’éphémères ou de trichoptères qu’on voit dériver sur l’eau se compte sur les doigts de la main et les poissons n’ont plus les yeux tournés vers la surface. (…)

France, rétropédalage salissant

Olivier Perroux: (...) En 2012, Slate avait publié un article rigolo où un journaliste sportif avait recalculé les classements des Tours de France, en excluant de ce classement les sportifs dopés. La palme était revenu à l’édition 2005, où il avait fallu remonter au 29e du classement général pour connaître le nom des dix premiers coureurs de cette édition jamais tombés dans le dopage. Aujourd’hui, la droite française n’est pas mieux barrée. Si Fillon tombe, le second à la primaire est un ancien condamné pour les affaires de feu l’UMP. Quand au troisième, ancien président, il a plusieurs affaires judiciaires pendantes. Le parti, s’il veut tenir la ligne « main propre », serait tenu de s’en remettre à la 4e des primaires, NKM, qui n’a récolté que des poussières voix. Quand à justifier le recours à un candidat providentiel qui n’a pas participé aux primaires, le parti devra surtout expliquer pourquoi il substitue un candidat issu du processus démocratique des primaires par un autre issu de l’appareil politique, trempant jusqu’au cou dans les magouilles. On a pas fini de rire. Sur le plan des affaires, le FN ne tire même pas son épingle du jeu. (...)

La gauche est morte, vive le progressisme

Bruno Hubacher: Le sénateur Bernie Sanders qui se définit comme progressiste, plutôt que socialiste, a crée son mouvement « Our Revolution » simultanément avec son entrée dans la course à la présidentielle. Bien qu’il n’en reste actuellement plus que le père spirituel, celui-ci ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment chez les jeunes, mais pas que. (...) Le mouvement progressiste américain, qui a connu son apogée sous les présidents Theodore Roosevelt, Woodward Wilson et Franklin Roosevelt n’envisage pas, contrairement au socialisme, avec qui il partage pourtant les objectifs essentiels, l’appropriation de l’outil de production par l’état. Les progressistes veulent habiliter les citoyens à améliorer leur sort en créant l’égalité des chances pour tous en supprimant les privilèges qui favorisent les nantis. Les acquis majeurs du progressisme sont l’instauration d’un salaire minimum, l’impôt sur le revenu, la baisse des prix par le démantèlement des monopoles, une régulation plus juste de l’économie et une réforme bancaire majeure qui a abouti à la création de la Réserve Fédérale. (...)

La sainte absolution du gouvernement

Grégoire Barbey: La situation serait presque cocasse si l’affaire n’était pas aussi lourde de conséquences pour l’image du gouvernement. Comment accorder une quelconque crédibilité à l’arrêté d’un Conseil d’Etat qui s’exonère lui-même des faits qui lui sont reprochés? Une décision contraire aurait forcément nuit au bon déroulement de la votation, et donc à l’intérêt du Conseil d’Etat qui souhaite un résultat favorable dans les urnes. Loin de moi l’idée de donner forcément raison aux critiques des deux citoyens qui ont formé ce recours. Mais quand même! Ne serait-il pas plus logique qu’un tel litige soit tranché, à tout hasard, par le Tribunal administratif cantonal? (...)

Donald Trump tire en rafale.

Sylvie Neidinger: Il a commencé par mitrailler ses tweets. Ensuite, le désormais président des Etats-Unis tire ses décrets en rafale. Avec une mise en scène digne non pas d'un bon film d'Hollywood mais plutôt du genre téléréalité 3e catégorie. Avec le nouveau décorum kitch et doré du bureau ovale. Depuis la dizaine de jours de sa prise de pouvoir, il canarde l'espace médiatique de ses sentences aux limites de l'insulte, de la noirceur. Sa parole salit tout ce qu'elle touche. (...) Les psychiatres américains remontent à nouveau au créneau(après l'été 2016) pour signaler une lourde pathologie. Un malade mental selon eux a été élu. Ils réclament sa destitution. Mais, détail, il a été élu donc validé ! La suite? On attend sa prochaine rafale. (...)

La vision populaire de la Révolution

Rémi Mogenet: (...) Il existe quand même des gens qui voudraient imposer une autre vision, et qui se mettent en colère quand on ne les suit pas. Une qui est connue est celle qui veut faire de 1789 un début absolu et, des membres de la Convention, des Saints et des Héros. Beaucoup de gens qui voient les choses ainsi laissent les autres penser autre chose. Mais certains tentent réellement de modeler les idées du peuple de cette façon, et cela a une logique, puisqu'ils prétendent que la Révolution est l'émergence du Peuple: ils suivent en cela la naïve doctrine de Jules Michelet. Pour moi, cela participe d'une conception assez intellectuelle et abstraite de l'Histoire… (...) Pour l'élection présidentielle, je m'engage auprès de Christian Troadec, qui, régionaliste et fédéraliste, entend garantir à toutes les régions le libre déploiement de leur sensibilité propre, à l'abri de ceux qui voudraient leur imposer des images uniformes.

Affaire Fillon : l’avis d’un ancien attaché parlementaire

Oui mais faut pas le dire

(TDG)