Christophe Ebener: Adieu flux d’ouest, je t’aimais bien !

Adieu flux d’ouest, je t’aimais bien !

Christophe Ebener: Il rendait nos automnes favorables aux champignons, et enneigeait nos montagnes en hiver. Des étés tempérés et des nappes phréatiques pleines au printemps, c’était aussi grâce à lui. En son absence, la carte des dangers d’incendie est devenue toujours plus rouge, et les arbustes des haies genevoises ont perdu leurs feuilles avec plus d’un mois d’avance. Les truites sont mortes dans nos rivières asséchées et je skie depuis une semaine sur la glace des canons à neige. Le pire, c’est que sa venue n’est même pas envisagée sur un seul scénario des modèles numériques de prévision du temps. A perte de vue, c’est bis repetita : soit un énième renouvellement anticyclonique, soit un flux méridien ! Franchement, le réchauffement climatique sans flux d’ouest, j’en veux pas !

Philipp Müller le prestidigitateur et Nenad Stojanovic

2016: de quoi ferons nous mémoire?

Mauro Poggia: La loi de mise en oeuvre du nouvel article 121a de la Constitution fédérale (gestion de l'immigration) est sous toit. Ce texte, issu de nos Chambres fédérales le 16 décembre 2016 pose de telles conditions à son application, qu'il restera lettre morte… Bravo les enfumeurs! Philipp Müller, ancien président du PLR, est officiellement l'artisan de ce tour de bonneteau. Mais ne nous y méprenons pas, derrière lui, c'est Economiesuisse qui tire les ficelles. Avec cette même suffisance suicidaire qui a permis l'aboutissement de l'initiative contre l'immigration de masse le 9 février 2014. Alors que le texte adopté par les électeurs à cette date stipulait: "Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers", les trois années de vaines palabres du Conseil fédéral auront permis de faire passer le nombre de permis frontaliers de 88'000 à 104'000, soit une augmentation de 20% au nez et à la barbe de notre démocratie bafouée...Tout cela se payera sans doute lourdement à la prochaine occasion… Et voilà qu’un politologue tessinois Nenad Stojanovic lance un référendum,, non pas pour combattre une "loi scélérate", mais pour apporter à celle-ci l'onction populaire. Diantre! (...) Maurice -Ruben Hayoun: Pour les Français, ce qui restera et pour longtemps, ce sont les attaques terroristes en plein Paris et à Nice, sans oublier des agressions tout aussi graves car ayant entraîné mort d'homme, mais qui ne furent pas de grande ampleur. Cela n'enlève rien à leur cruauté. Tout de suite après le terrorisme, c'est la décision de François Hollande de ne pas se représenter à la présidence qui restera car elle a totalement modifié le paysage politique. A l'extérieur, c'est la victoire de Donald Trump et l'humiliante défaite de Hillary Clinton et du clan Obama. Enfin, c'est l'activisme, le forcing diplomatique d'Obama lors des tout derniers jours de sa présidence, comme s'il répugnait à partir ou comme s'il oubliait comme le disait Bossuet, l'évêque de Meaux, que son ardeur s'éteint...

Les Glorieuses de Bresse à l'honneur

Micheline Pace: Le mois de décembre et ses fêtes de fin d’année riment avec le mois de bonne bouffe, qui partagée entre plusieurs convives décuple l’émotion ressentie. C’est un voyage au pays du goût, des connaissances scientifiques et de la tradition auquel vous convient les Glorieuses de Bresse, le tout dans un biotope naturel exceptionnel qui semblerait être fondu pour les savoir-faire résultants désormais inscrits au patrimoine historique. (...) Réunissant le gratin des éleveurs et maîtres cuisiniers en tout genre, le rendez-vous annuel incontournable distingue à la manière du concours des Miss France qui se déroule à la même période les plus beaux atours de ces produits bruts prêts à la consommation dans leurs plus simples apparats….

Des gens très forts pour aimer

