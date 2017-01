Christophe Ebener: A Genève, l’année 2016 s’est terminée par une orgie

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

A Genève, l’année 2016 s’est terminée par une orgie

Christophe Ebener: Durant les fêtes, de nombreux noctambules ont arpenté les quais du lac et du Rhône. Peu d’entre eux ont pris la peine de jeter un coup d’œil par dessus bord, et pourtant, le spectacle était semble-t-il génial à voir : toutes les nuits, des milliers de féras du Léman remontaient des profondeurs pour se reproduire dans le Rhône urbain ou sur les rives du lac. Sous quelques centimètres d’eau, les mâles se battaient dans de bruyantes éclaboussures pour féconder les œufs que les femelles déposaient sur le fond. uste à côté, on apercevait des tanches et des carpes de plusieurs kilos qui profitaient non pas du spectacle, mais des œufs que les poissons laissaient à leur sort une fois fécondés. A l'affût, le dos quasiment à fleur d’eau, les gros brochets étaient quant à eux là pour se repaître des féras adultes. Le matin, les poissons avaient disparu, et tout était désert jusqu’à la nuit suivante. L’année prochaine, c’est certain, on ne les ratera pas!

Et maintenant RIE III!

Jean-Michel Bugnion: Le prochain exercice consensuel genevois est en cours et devrait déboucher sur une convention entre partis pour l’adoption de RIE III. Attention, pas la fédérale qui se votera les 12 février prochain dont le déséquilibre entre les bénéfices des entreprises, maximalisés par l’alliance PLR-UDC, et les coûts pour l’Etat et les citoyens est trop prononcé pour pouvoir y adhérer ! Il s’agit ici de la réforme fiscale des entreprises au niveau cantonal, qui représente un enjeu majeur pour notre canton. (...) Certes, il en coûtera au canton entre 350 et 500 millions, et environ 80 millions aux communes ; mais ce coût est à mettre en face des mesures de compensations négociées. (...) Bien sûr, une politique proclamée sur des valeurs de gauche est plus motivante, sexy et porteuse d’électeurs potentiels qu’un pragmatisme revendiquant la « moins mauvaise » politique! Mais laquelle est ici en faveur du bien commun, si souvent invoqué par les politiciens que le terme sonne de plus en plus creux ? Bien sûr, il faut se battre pour ses idéaux et ses valeurs, mais, pour moi, la politique, c’est d’abord l’art du possible, ici et maintenant ! Après, c’est trop tard… Dans un monde de plus en plus incertain, imprévisible, Genève, me semble-t-il, a beaucoup plus besoin de consensus constructifs que d’affrontements stériles (...)

Mes films préférés de 2016

Didier Bonny: La page 2016 est tournée! Quels ont été mes coups de cœur cinématographiques des douze derniers mois parmi la soixantaine de films vus? À 17 d'entre eux j’ai attribué 5 ou 4 étoiles, ce qui tendrait à démontrer que l’année 2016 est un bon crû sur le plan cinématographique. C’est donc logiquement parmi ceux-ci que j’ai choisi mes préférés. (...) Si « Les Innocentes » est d’une intensité dramatique rare, le film ne tombe en effet jamais dans le pathos ou la violence gratuite. Il est très intelligemment écrit et la distribution féminine est excellente. (...) « Le fils de Jean » fait partie de ces films français que l’on aime aimer. L’histoire est bien écrite et réserve des (jolies) surprises, les dialogues sont percutants et les acteurs sont tous formidables. Et puis, il y a de la délicatesse, de l’humanité et donc de l’émotion, mais sans pathos… (...) « Ma vie de Courgette » est un film tout public. Mais le travail d’orfèvre qu’il a fallu accomplir pour le réaliser prend probablement encore une autre dimension avec des yeux d’adulte. (...) « Moi, Daniel Blake » est émouvant, bouleversant même, il dénonce avec force un système dénué de toute humanité et qui dérape. La mise en scène est d’un grand réalisme…

L'Erdomachiavelisme

Norbert Maendly: (...) C'est "vous me laisser imposer ma dictature sinon je lâche les migrants". L'Europe subit comme un ado intimidé et sans défenses les dictas d'un voyou patenté soit disant ami... L'idéal européen qui voulait une société en paix grâce à l'union de ses membres est en train de payer le prix d'une guerre idéologique qui ne tardera pas à devenir civile. La migration d'origine musulmane unie à la radicalisation de citoyens convertis va anéantir le rêve européen.

L'abjection sans réaction.

