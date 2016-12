Bruno Hubacher: La presse est morte, vive la presse !

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

La presse est morte, vive la presse !

Bruno Hubacher: « Mar-a-Lago Beach Resort and Club » Palm Beach, Florida, 19 décembre 2016. Sur invitation du maître des lieux et propriétaire, le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, convie une sélection de journalistes à une causerie privée de 30 minutes « off the records ». (...) Aucun président, aussi malmené qu’il ait pu être par les médias, n’avait osé mettre en cause le premier amendement de la constitution américaine qui garanti, entre autre, la liberté de la presse, sauf Donald Trump, qui estime qu’« il y a trop de protection pour la liberté de la presse » et que « notre presse peut trop dire ce qu’elle veut ». Le futur président préfère communiquer via « Twitter ». (...) Certes, il y a des voix discordantes, telles que celle du propriétaire du « Washington Post », un fleuron de la presse écrite américaine, le milliardaire Jeff Bezos, également propriétaire et fondateur du marchand en ligne « Amazon ». (...) La solution ? Une nouvelle presse, une presse indépendante. Le financement ? Les contributions des lecteurs à la place de la publicité… S’il y a une conclusion que l’on peut tirer des événements de l’année 2016, c’est celle de médias qui ne reflètent plus les réalités de la société contemporaine…

Sauvage : Pourquoi cette mansuétude? John Goetelen: (...) La grâce présidentielle est un résidu monarchique selon lequel le président a le pouvoir de défaire ce que la justice a fait. Loin de moi l’idée que la justice soit infaillible. Mais ici, le fait criminel est établi et les circonstances également. Sur les raisons anciennes de violence avancées lors des procès, qui n’ont jamais fait l’objet de dénonciation et de jugement, rien n’est établi. La légitime défense plaidée en appel était même une stratégie abusive. La dernière grâce dans un cas de crime de sang remonte à la libération d’Omar Raddad quatre ans après sa condamnation (Omar m’a tuer) en 1998. La grâce fut alors accordée à cause du manque d’éléments factuels pour justifier une condamnation. Dans l’affaire Sauvage au contraire, cette grâce est accordée à cause d’éléments factuels purement hypothétiques et non démontrés, le crime devenant secondaire aux yeux du chef de l’État. (...)

L'esprit de Noël a soufflé sur le Conseil d'Etat

Didier Bonny: En raison des fêtes de fin d'année, la nouvelle est passée un peu inaperçue. C'est en effet le 23 décembre que le Conseil d'Etat a annoncé qu'il s'était adressé par lettre à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga pour lui demander de "limiter les expulsions d'enfants pendant le cursus scolaire, notamment par le biais de vols spéciaux, aux périodes de vacances d'été". Autrement dit, que l'on arrête de renvoyer chez eux des élèves au cours de l'année scolaire. (...) C'est ainsi que les deux Conseillers d'Etat de gauche ont brisé la collégialité pour lancer un appel à un droit d'asile plus humaniste et que l'ancien Conseiller d'Etat démocrate-chrétien Dominique Föllmi a déclaré dans une interview à La Tribune de Genève qu' "il y avait des moments où l'humain devait passer par-dessus les lois." Il en avait fait la preuve en 1986 lorsqu'il avait amené lui-même une élève clandestine, ce qui avait finalement débouché un peu plus tard sur la scolarisation des élèves sans-papiers. Le message de Dominique Föllmi vise principalement le Conseiller d'Etat Pierre Maudet, le premier concerné par l'application des renvois, qui devrait pourtant savoir qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Cela ne ferait pas de lui un mauvais Magistrat s'il mettait de temps en temps (un peu) les pieds au mur pour éviter des drames humains, bien au contraire…

Quelle collaboration suisse avec un état colonial ?

Sylvain Thévoz: Le vote, le vendredi 23 décembre, par 14 pays et l'abstention notable des Etats-Unis, de la résolution 2334 du conseil de sécurité de l'ONU, énonce clairement que les colonies d'Israël, toute les colonies, dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem sont illégales. (...) La fébrilité actuelle, en Israël, illustre le fait que les sanctions internationales ne sont pas indolores… Alors que le ballet du Grand théâtre de Genève et le ballet Béjart Lausanne achèvent une tournée polémique à Tel-Aviv, malgré les avertissements du BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions), la résolution de l'ONU tombe à pic pour rappeler les risques de danser avec l'apartheid. Le dégât d'image étant fait, on peut désormais espérer que l'agenda 2017 des tournées de ces vénérables institutions sera plus solidaire et politiquement mieux inspiré. (...) Alors que le gouvernement israélien est condamné par la communauté internationale, il semblerait anachronique et dangereux que notre pays poursuive sa politique d'étroite collaboration économique, militaire, culturelle, avec un état désormais hors-la-loi…

François Hollande, la loi et la grâce…

Maurice-Ruben Hayoun: Disons le d’emblée : la mesure, courageuse et franche, enfin prise par le président de la République française, François Hollande, est bienvenue, même si l’on doit prêter l’oreille à certaines réactions, pas toujours bien fondées des juges, lesquels n’en méritent pas moins notre respect et notre considération. Ce n’est plus un débat de nature exclusivement judiciaire, c’est devenu un point juridique, une question de droit, au sens kantien du terme ; cela relèverait même de la philosophie du droit selon Hegel. Il faut repousser les limites conceptuelles de la justice pour s’élever aux cimes du droit. (...) Hegel qui ne faisait pas de pointillisme juridique mais approfondissait philosophiquement de telles questions, rappelle un principe qu’on a tendance à oublier : le but majeur, à ne jamais perdre de vue, est d’assurer le bonheur des êtres humains. Et il donne des exemples où la loi appliquée aveuglément fait preuve de cruauté… Ce n’est pas le but recherché. L’homme veut vivre dans une société juste mais qui reste humaine. (...) La compassion, voilà ce qui manque le plus dans les décisions de justice…

Bonne pour les vieux, la RIE3?

