Béatrice Deslarzes: Le peuple a le pouvoir

Le peuple a le pouvoir

Béatrice Deslarzes: Très bel hommage à Patti Smith dans la TDG d'aujourd'hui lundi 13 février 2017 et du même coup la votation de ce weekend sur la RIE III prend tout son sens. Toute la salle de l'Alhambra debout presque le poing en l'air pour acclamer cette égérie provocatrice et véridique. C'était samedi soir la veille des élections et certainement que dimanche soir cet hymne prenait encore plus de valeur au vue du résultat : un non massif à l'économie qui croit dicter sa loi au peuple. Quelle coïncidence que ce concert révolutionnaire et surtout ce morceau emblématique qui mimait pleinement cette victoire du peuple suisse. Pouvoir ainsi niquer la puissance de l'économie qui domine trop notre société qui perd de plus en plus ses vraies valeurs et qui fonce toujours plus en avant vers rien que le progrès en écrasant les minorités. La gauche, la droite qu'est-ce que cela veut dire par rapport à notre réelle puissance lorsque nous sommes tous ensemble?

Sabu, l'Asiatique qui attend son heure

Pascal Gavillet: Ne dirait-on pas un père et son fils? Impression déjouée par le sous-titre, qui indique que les deux ne se connaissent pas (vraiment). Pourtant, ce thème du rapprochement filial finit par l'emporter dans le séduisant Mr. Long de Sabu, qui débute comme un film d'action violent et sanglant avant de s'achever pratiquement sur un air de mélo tire-larmes. Les transitions sont habiles, les personnages identifiables, et l'ensemble possède une cohésion graphique qui s'ancre autant dans la tradition du cinéma asiatique que dans le classicisme hollywoodien. Davantage connu dans les festivals (et surtout à Berlin) qu'en dehors, Sabu pourrait enfin prendre un envol mérité grâce à ce Mr. Long qui pourtant payait peu de mine sur le papier. (...)

Léa Suter, la bloggeuse suisse pour la paix.

Gorgui Ndoye: La Suisse alémanique de 32 ans est au Mali après un séjour au Liban. Lea fait le tour du monde pour mettre en avant les histoires de réussite dans la construction et la promotion de la paix accomplies par d’autres personnes souvent peu connues du grand public. Elle a mis en place PeacePrints-Blogging for peace qui lui sert de relais. Madame Suter vise à travers son projet de rappeler aux gens d’origines et de statuts divers que tout le monde fait partie du projet monde. Elle inspire et donne envie de s’engager en montrant que chacun peut contribuer à la paix à quel que niveau que ce soit. Entretiens (...)

Fidélité en horlogerie et ailleurs

Patrick Wehrli: Le réseau professionnel LinkedIn fournit un tas d'informations intéressantes notamment à ses membres Premium dont je fais actuellement partie. Grâce aux données transmises par ses membres il peut par exemple transmettre le nombre d'employés inscrits sur le réseau qui sont actifs au sein d'entreprises également inscrites sur le réseau. Il peut également transmettre la durée de vie moyenne de ses membres inscrits au sein de ces entreprises inscrites. Vous trouverez ci-dessous un classement de quelques entreprises que j'ai fait avec les données de ce jour. Le montant en années est donc la durée de vie moyenne d'un employé inscrits dans le réseau au sein de ces entreprises. (...)

Saint-Valentin: Une brosse à dents ou des fraises?

Haykel Ezzeddine: (...) J’ai reçu cette lettre: “C’est bientôt la St-Valentin, il est alors temps de rendre ses proches heureux. Pour le jour de la St-Valentin, tout doit être parfait et rien ne doit gâcher l’ambiance romantique, chacun et chacune a besoin d’une haleine fraîche. Nous vous aidons volontiers pour que tout se passe bien et vous accordons maintenant jusqu’à 55% de rabais en Cash back sur des brosses à dents... ». Le titre de cette offre est: «haleine fraîche à la St-Valentin». Je ne sais pas si c’est romantique d’offrir une brosse à dents à sa conjointe car ça sous entend qu’elle a des problèmes d’haleine. C’est contre productif, un tue-l'amour pire qu’un aspirateur ou autre appareil domestique. (...)

Un tenant de la ligne dure élu chef du Hamas à Gaza

